Sinner spiega la chiave del trionfo su Alcaraz: condizioni, reazione e lucidità nei momenti decisivi (Video)

Dopo aver conquistato il Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 battendo Carlos Alcaraz in finale, Jannik Sinner ha indicato con grande chiarezza quali siano stati, secondo lui, i fattori decisivi del match. Nelle brevi interviste concesse dopo la vittoria, l’azzurro ha sottolineato soprattutto il peso delle condizioni atmosferiche, la capacità di recuperare subito il break in entrambi i set e la qualità del proprio servizio nel tie-break del primo parziale.

Il primo elemento evidenziato da Sinner riguarda il contesto in cui si è giocata la finale. L’italiano ha spiegato che il clima più fresco e umido ha inciso molto sul comportamento della palla, abbassandone il rimbalzo e rendendo gli scambi più adatti alle sue caratteristiche. In pratica, il campo ha premiato una traiettoria più contenuta dopo il rimbalzo, limitando uno degli aspetti che di solito favoriscono maggiormente il tennis di Alcaraz sulla terra. È una lettura coerente anche con quanto osservato durante il match, disputato in condizioni ventose e tutt’altro che semplici.

Il secondo punto chiave, secondo Sinner, è stato l’aspetto mentale legato all’andamento del punteggio. L’azzurro ha dato molto valore al fatto di essere riuscito a recuperare il break subito sia nel primo sia nel secondo set. Questo tipo di reazione immediata gli ha permesso di non lasciare il controllo psicologico del match allo spagnolo e di restare sempre dentro la partita, anche nei momenti in cui Alcaraz provava a spingere. Nella finale, infatti, Sinner ha saputo rimettere in equilibrio i parziali proprio quando il match rischiava di inclinarsi.

Jannik Sinner already has his sights set on the rest of the 2026 clay season 👀 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/EQ4LGHyapq — Tennis Channel (@TennisChannel) April 12, 2026

C’è poi un terzo aspetto che il numero 1 del mondo ha considerato fondamentale: il rendimento al servizio nel tie-break del primo set. In quel momento, ha saputo alzare il livello con la prima palla e togliere margini di manovra ad Alcaraz, costruendo così il vantaggio che ha poi indirizzato tutta la finale. Anche lo spagnolo, nella sua conferenza stampa, ha riconosciuto proprio questo punto, sottolineando che nel tie-break Sinner non ha praticamente sbagliato prime di servizio.

La lettura di Sinner aiuta a capire bene perché la finale sia andata in quella direzione. Non si è trattato solo di colpi vincenti o di superiorità tecnica in astratto, ma di una combinazione molto precisa: condizioni favorevoli al suo tipo di gioco, prontezza nel reagire ai momenti difficili e massima qualità nei passaggi che pesavano di più. È proprio lì che l’azzurro ha costruito il suo successo nel Principato.

Con questa vittoria, Sinner non solo ha vinto il suo primo grande titolo sulla terra battuta, ma ha anche dato un segnale forte in vista del resto della stagione sul rosso. Se già sul cemento era il riferimento assoluto, Monte-Carlo ha mostrato che oggi può battere Alcaraz anche in condizioni teoricamente più favorevoli allo spagnolo. E dalle sue parole emerge una consapevolezza sempre più chiara: sa esattamente cosa gli serve per vincere anche su questa superficie.





Francesco Paolo Villarico