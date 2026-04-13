Sinner spiega la chiave del trionfo su Alcaraz: condizioni, reazione e lucidità nei momenti decisivi (Video)
Dopo aver conquistato il Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 battendo Carlos Alcaraz in finale, Jannik Sinner ha indicato con grande chiarezza quali siano stati, secondo lui, i fattori decisivi del match. Nelle brevi interviste concesse dopo la vittoria, l’azzurro ha sottolineato soprattutto il peso delle condizioni atmosferiche, la capacità di recuperare subito il break in entrambi i set e la qualità del proprio servizio nel tie-break del primo parziale.
Il primo elemento evidenziato da Sinner riguarda il contesto in cui si è giocata la finale. L’italiano ha spiegato che il clima più fresco e umido ha inciso molto sul comportamento della palla, abbassandone il rimbalzo e rendendo gli scambi più adatti alle sue caratteristiche. In pratica, il campo ha premiato una traiettoria più contenuta dopo il rimbalzo, limitando uno degli aspetti che di solito favoriscono maggiormente il tennis di Alcaraz sulla terra. È una lettura coerente anche con quanto osservato durante il match, disputato in condizioni ventose e tutt’altro che semplici.
Il secondo punto chiave, secondo Sinner, è stato l’aspetto mentale legato all’andamento del punteggio. L’azzurro ha dato molto valore al fatto di essere riuscito a recuperare il break subito sia nel primo sia nel secondo set. Questo tipo di reazione immediata gli ha permesso di non lasciare il controllo psicologico del match allo spagnolo e di restare sempre dentro la partita, anche nei momenti in cui Alcaraz provava a spingere. Nella finale, infatti, Sinner ha saputo rimettere in equilibrio i parziali proprio quando il match rischiava di inclinarsi.
Jannik Sinner already has his sights set on the rest of the 2026 clay season 👀 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/EQ4LGHyapq
— Tennis Channel (@TennisChannel) April 12, 2026
C’è poi un terzo aspetto che il numero 1 del mondo ha considerato fondamentale: il rendimento al servizio nel tie-break del primo set. In quel momento, ha saputo alzare il livello con la prima palla e togliere margini di manovra ad Alcaraz, costruendo così il vantaggio che ha poi indirizzato tutta la finale. Anche lo spagnolo, nella sua conferenza stampa, ha riconosciuto proprio questo punto, sottolineando che nel tie-break Sinner non ha praticamente sbagliato prime di servizio.
La lettura di Sinner aiuta a capire bene perché la finale sia andata in quella direzione. Non si è trattato solo di colpi vincenti o di superiorità tecnica in astratto, ma di una combinazione molto precisa: condizioni favorevoli al suo tipo di gioco, prontezza nel reagire ai momenti difficili e massima qualità nei passaggi che pesavano di più. È proprio lì che l’azzurro ha costruito il suo successo nel Principato.
Con questa vittoria, Sinner non solo ha vinto il suo primo grande titolo sulla terra battuta, ma ha anche dato un segnale forte in vista del resto della stagione sul rosso. Se già sul cemento era il riferimento assoluto, Monte-Carlo ha mostrato che oggi può battere Alcaraz anche in condizioni teoricamente più favorevoli allo spagnolo. E dalle sue parole emerge una consapevolezza sempre più chiara: sa esattamente cosa gli serve per vincere anche su questa superficie.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jannik Sinner
La superiorità manifestata ieri da Sinner può venire evidenziata da due semplici numeri, facili da interpretare:
Game di servizio: Alcaraz 10 – Sinner 11
Punti giocati: Alcaraz 92 – Sinner 75
Media punti per game: Alcaraz 9.20 – Sinner 6.82
gli h2h non mentono, jannik è superiore su erba ed almeno alla pari su terra (ma secondo me è piu forte). su cemento outdoor , seppure 3 slam su 4 siano venuti li’ , vedo lo spagnolo piu forte del nostro. non a caso è 7-3 su cemento
La differenza l ha fatta la velocità media di palla in tutti i fondamentali, 10 kmh e oltre, rispetto ai tornei Usa.
Palline più leggere o un settaggio dell’ attrezzo più morbido.
Ed ecco che si inizia a INTRAVEDERE uno JANNIK inattivabile anche su terra battuta.
RIPETO quello che state vedendo è il 50% , se non meno del vero JANNIK.
Di contro Alcatraz è già al Limite di elasticità dell’ attrezzo sostenibile dal suo braccio.
JANNIK continua a giocare con un freno, un muro, in questo torneo un po’ meno (salvo palline più leggere)
La rottura con Ferrero si fa sentire. Basta poco.
@ Silver (#4592164)
Alla pari?? Ahahahah
Sempre molto onesto Jan nella disamina tecnica, ammettendo di essere stato un po’ favorito dalle condizioni ambientali rispetto al gioco di
Carletto…secondo me la differenza l’ha fatta la testa molto più dell’aspetto tecnico, Jannik è rimasto granitico anche di fronte ai break subiti perchè sapeva di poter recuperare mentre Carletto non aveva quel suo piglio da “galletto” che lo rende in certi momenti invincibile.
Io continuo a pensare che Juan Carlos abbia lasciato un vuoto molto importante da un punto di vista tecnico nel suo angolo…non ho sentito mezzo suggerimento tecnico/tattico mentre quando c’era JCF si sentivano eccome…va benissimo così 😀
Ieri c’era una sfida molto “squilibrata” sul piano psicologico, un po’ come accaduto (al contrario) ad AO-26, dove Sinner aveva “nulla” da perdere e “tutto” da guadagnare…
…e comunque il risultato lascerà un segno profondo sulla pelle (e sulla psiche) di Alcaraz, che già nella prossima sfida sulla terra rossa dovrà presentarsi “preoccupato”.
Avanti!!!
Ieri Alcaraz mi è parso nervoso e poco efficace sul 3-1..Molto bene Jannik che partirà alla pari:Roma e Parigi!!!
Si, il dato del rendimento del servizio è quello più indicativo a parer mio.. incredibile, ma ormai non più, come nell’ultimo game di servizio già e poi nel tiè break l’abbia improvvisamente alzato mettendo solo prime ed ace ( nel game).. testa assurda