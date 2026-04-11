Billie Jean King Cup 2026: Primo Turno. Ecco tutti i risultati dell’ultima giornata. Italia alle Final 8 di Billie Jean King Cup: Errani e Paolini chiudono i conti, ora obiettivo tris mondiale

Scatta il programma dei Qualifiers che mettono in palio un posto per la fase finale della Billie Jean King Cup di Shenzhen. La Gran Bretagna è già qualificata alle Finals dopo il successo esterno sull’Australia.

L’Italia non sbaglia e torna alla fase finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen, dove proverà a inseguire un traguardo prestigiosissimo: il terzo titolo consecutivo di campionesse del mondo. Dopo i successi in singolare firmati da Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, è stato il doppio composto da Paolini e Sara Errani a mettere il sigillo definitivo sulla sfida contro il Giappone, grazie al successo per 6-2 7-5 su Eri Hozumi/Shuko Aoyama.

Una vittoria che certifica la superiorità azzurra nel Qualifier, chiuso senza concedere neppure un set, ma che nel doppio ha comunque richiesto attenzione, personalità e lucidità nei momenti più delicati.

L’avvio del match ha subito mostrato un’Italia molto centrata. Le azzurre hanno tenuto il servizio nel game inaugurale e, fin dai primi scambi, Sara Errani ha fatto sentire tutta la sua presenza a rete, confermando ancora una volta la sua straordinaria sensibilità nel gioco di volo. Dall’altra parte, il piano del Giappone era piuttosto chiaro: evitare il più possibile gli scambi prolungati da fondo, soprattutto nei turni di battuta, per non lasciare alle italiane il controllo del ritmo.

L’equilibrio è durato però appena quattro game. Nel primo turno di servizio di Aoyama, le giapponesi hanno cominciato a vacillare. Dopo aver salvato due palle break, prima con una buona prima e poi con una volée steccata ma efficace di Hozumi, alla terza occasione hanno dovuto cedere sotto un pallonetto perfetto di Errani. Da lì l’Italia ha preso il largo: sul 3-1 è arrivata la conferma del break e il successivo 4-1, costruito anche grazie al grande contributo di Paolini, capace di piazzare tre diritti vincenti di altissimo livello.

Con il passare dei game, la superiorità della coppia azzurra si è fatta sempre più evidente. Le giapponesi non riuscivano a trovare continuità né soluzioni efficaci, mentre Errani e Paolini si muovevano in perfetta sintonia, dando la sensazione di avere il match sotto controllo. Il 5-2 è stato una naturale conseguenza di quanto si stava vedendo in campo.

Le azzurre si sono procurate i primi due set point in risposta, ma il Giappone è riuscito a salvarli con una prima vincente e una bella volée alta di Hozumi. Alla terza occasione, però, il set è finalmente finito nelle mani italiane, complice una volée in rete di Aoyama. Spinte anche dall’entusiasmo del pubblico e da una Elisabetta Cocciaretto molto partecipe nel ruolo di tifosa a bordo campo, Errani e Paolini hanno chiuso il primo parziale per 6-2.

Il secondo set, però, è stato molto più complicato. Dopo un avvio promettente, con un turno di battuta tenuto a zero da Paolini, le azzurre hanno subito nel terzo game il primo break dell’incontro, sul servizio di Errani. Il Giappone ha trovato fiducia soprattutto grazie a due lob molto precisi di Hozumi, riuscendo così a portarsi avanti per la prima volta nel match.

L’Italia ha reagito immediatamente. Paolini ha firmato una risposta vincente e uno splendido passante di diritto stretto che hanno riportato subito il set in equilibrio con un controbreak a zero. Ma da quel momento la partita si è trasformata in una vera altalena. Nel game successivo, infatti, è arrivato un nuovo break per le giapponesi, ancora brave a mischiare le carte soprattutto con i pallonetti di Hozumi.

Da lì è cominciata una lunga serie di break e controbreak. L’Italia ha rimesso in equilibrio il set sul 3-3, ma ha subito perso ancora il servizio per il 3-4. E ancora una volta, ancora immediatamente, è riuscita a reagire trovando il controbreak del 4-4. Una fase molto caotica e tesa, nella quale le azzurre hanno avuto però il merito di non perdere mai davvero il filo del match.

La svolta è arrivata nel nono game, quando Jasmine Paolini è riuscita finalmente a tenere il servizio, portando l’Italia sul 5-4 e interrompendo quella sequenza di break continui. Le giapponesi hanno comunque trovato la forza di restare in piedi, salvando da 0-30 nel game successivo e salendo poi fino al 5-5 0-30 sul servizio di Errani, mettendo nuovamente pressione alle azzurre.

È stato quello l’ultimo vero brivido prima della festa. In quel momento delicatissimo, Sara Errani ha avviato la rimonta con un paio di soluzioni vincenti a rete, confermando ancora una volta la sua importanza nei passaggi decisivi. Poi è stata Paolini a completare l’opera da fondo campo, creando le condizioni per un altro errore a rete di Aoyama, apparsa la meno incisiva delle quattro in campo.

Da lì in avanti, l’Italia non si è più voltata indietro. Il successo nel doppio ha chiuso definitivamente il confronto con il Giappone e ha consegnato alle azzurre la qualificazione alla Final 8 di Shenzhen, dove la squadra tricolore proverà a scrivere un’altra pagina della propria storia.

L’Italia c’è, è solida, è profonda e sa vincere in tanti modi. Ora il sogno continua, con un obiettivo chiarissimo: riportare ancora una volta il trofeo a casa.

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Australia 🇦🇺 vs Gran Bretagna 🇬🇧 1-3

Sede: John Cain Arena, Melbourne 🇦🇺 – duro, indoor

Venerdì 10 dalle ore 04:00 (ora italiana)

Mika Stojsavljevic 🇬🇧 b Talia Gibson 🇦🇺 76(4) 75

Harriet Dart 🇬🇧 b Kimberly Birrell 🇦🇺 46 63 63

Sabato 11 dalle ore 04:00 (ora italiana)

Jodie Burrage/Harriet Dart 🇬🇧 b Storm Hunter/Ellen Perez 🇦🇺 64 63

Emerson Jones 🇦🇺 b Katie Swan 🇬🇧 75 63

Venerdì 10 dalle 11 (ora italiana)Yulia Putintseva 🇰🇿 b Kayla Cross 🇨🇦 63 75Bianca Andreescu 🇨🇦 b Sonja Zhiyenbayeva 🇰🇿 64 76(4)Sabato 11 dalle 10:00 (ora italiana)Anna Danilina/Zhibek Kulambayeva 🇰🇿 v Ariana Arseneault/Alexandra Vagramov 🇨🇦Yulia Putintseva 🇰🇿 v Bianca Andreescu 🇨🇦Sonja Zhiyenbayeva 🇰🇿 v Kayla Cross 🇨🇦Venerdì dalle 12Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 b Moyuka Uchijima 🇯🇵 75 62Jasmine Paolini 🇮🇹 b Himeno Sakatsume 🇯🇵 63 61Sabato dalle 11Jasmine Paolini/Sara Errani 🇮🇹 v Eri Hozumi/Shuko Aoyama 🇯🇵 62 75Jasmine Paolini 🇮🇹 v Moyuka Uchijima 🇯🇵Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 v Himeno Sakatsume 🇯🇵Venerdì 10 dalle 13Kaitlin Quevedo 🇪🇸 b Tamara Zidansek 🇸🇮 46 62 ritiroVeronika Erjavec 🇸🇮 b Leyre Romero Gormaz 🇪🇸 64 63Sabato 11 dalle 11Kaja Juvan/Nika Radisic 🇸🇮 v Aliona Bolsova/Sara Sorribes Tormo 🇪🇸Veronika Erjavec 🇸🇮 v Kaitlin Quevedo 🇪🇸Tamara Zidansek 🇸🇮 v Leyre Romero Gormaz 🇪🇸Venerdì 10 dalle 13Belinda Bencic 🇨🇭 b Marie Bouzkova 🇨🇿 63 67(4) 64Linda Noskova 🇨🇿 b Viktorija Golubic 🇨🇭 61 64Sabato 11 dalle 13Rebeka Masarova/Celine Naef 🇨🇭 v Lucie Havlickova/Marketa Vondrousova 🇨🇿Belinda Bencic 🇨🇭 v Linda Noskova 🇨🇿Viktorija Golubic 🇨🇭 v Marie Bouzkova 🇨🇿Venerdì 10 dalle 16Hanne Vandewinkel 🇧🇪 b Iva Jovic 🇺🇸 76(3) 63Elise Mertens 🇧🇪 v Mccartney Kessler 🇺🇸 76(3) 26 33 ritiroSabato 11 dalle 14Magali Kempen/Greet Minnen 🇧🇪 v Caty McNally/Nicole Melichar 🇺🇸Elise Mertens 🇧🇪 v Iva Jovic 🇺🇸Hanne Vandewinkel 🇧🇪 v Mccartney Kessler 🇺🇸Venerdì 10 dalle 16Marta Kostyuk 🇺🇦 b Magda Linette 🇵🇱 64 60Elina Svitolina 🇺🇦 b Katarzyna Kawa 🇵🇱 62 61Sabato 11 dalle 12Maja Chwalinska/Katarzyna Kawa 🇵🇱 v Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok 🇺🇦Magda Linette 🇵🇱 v Elina Svitolina 🇺🇦Katarzyna Kawa 🇵🇱 v Marta Kostyuk 🇺🇦