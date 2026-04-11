Billie Jean King Cup 2026: Primo Turno. Ecco tutti i risultati dell’ultima giornata. Italia alle Final 8 di Billie Jean King Cup: Errani e Paolini chiudono i conti, ora obiettivo tris mondiale
Scatta il programma dei Qualifiers che mettono in palio un posto per la fase finale della Billie Jean King Cup di Shenzhen. La Gran Bretagna è già qualificata alle Finals dopo il successo esterno sull’Australia.
L’Italia non sbaglia e torna alla fase finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen, dove proverà a inseguire un traguardo prestigiosissimo: il terzo titolo consecutivo di campionesse del mondo. Dopo i successi in singolare firmati da Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, è stato il doppio composto da Paolini e Sara Errani a mettere il sigillo definitivo sulla sfida contro il Giappone, grazie al successo per 6-2 7-5 su Eri Hozumi/Shuko Aoyama.
Una vittoria che certifica la superiorità azzurra nel Qualifier, chiuso senza concedere neppure un set, ma che nel doppio ha comunque richiesto attenzione, personalità e lucidità nei momenti più delicati.
L’avvio del match ha subito mostrato un’Italia molto centrata. Le azzurre hanno tenuto il servizio nel game inaugurale e, fin dai primi scambi, Sara Errani ha fatto sentire tutta la sua presenza a rete, confermando ancora una volta la sua straordinaria sensibilità nel gioco di volo. Dall’altra parte, il piano del Giappone era piuttosto chiaro: evitare il più possibile gli scambi prolungati da fondo, soprattutto nei turni di battuta, per non lasciare alle italiane il controllo del ritmo.
L’equilibrio è durato però appena quattro game. Nel primo turno di servizio di Aoyama, le giapponesi hanno cominciato a vacillare. Dopo aver salvato due palle break, prima con una buona prima e poi con una volée steccata ma efficace di Hozumi, alla terza occasione hanno dovuto cedere sotto un pallonetto perfetto di Errani. Da lì l’Italia ha preso il largo: sul 3-1 è arrivata la conferma del break e il successivo 4-1, costruito anche grazie al grande contributo di Paolini, capace di piazzare tre diritti vincenti di altissimo livello.
Con il passare dei game, la superiorità della coppia azzurra si è fatta sempre più evidente. Le giapponesi non riuscivano a trovare continuità né soluzioni efficaci, mentre Errani e Paolini si muovevano in perfetta sintonia, dando la sensazione di avere il match sotto controllo. Il 5-2 è stato una naturale conseguenza di quanto si stava vedendo in campo.
Le azzurre si sono procurate i primi due set point in risposta, ma il Giappone è riuscito a salvarli con una prima vincente e una bella volée alta di Hozumi. Alla terza occasione, però, il set è finalmente finito nelle mani italiane, complice una volée in rete di Aoyama. Spinte anche dall’entusiasmo del pubblico e da una Elisabetta Cocciaretto molto partecipe nel ruolo di tifosa a bordo campo, Errani e Paolini hanno chiuso il primo parziale per 6-2.
Il secondo set, però, è stato molto più complicato. Dopo un avvio promettente, con un turno di battuta tenuto a zero da Paolini, le azzurre hanno subito nel terzo game il primo break dell’incontro, sul servizio di Errani. Il Giappone ha trovato fiducia soprattutto grazie a due lob molto precisi di Hozumi, riuscendo così a portarsi avanti per la prima volta nel match.
L’Italia ha reagito immediatamente. Paolini ha firmato una risposta vincente e uno splendido passante di diritto stretto che hanno riportato subito il set in equilibrio con un controbreak a zero. Ma da quel momento la partita si è trasformata in una vera altalena. Nel game successivo, infatti, è arrivato un nuovo break per le giapponesi, ancora brave a mischiare le carte soprattutto con i pallonetti di Hozumi.
Da lì è cominciata una lunga serie di break e controbreak. L’Italia ha rimesso in equilibrio il set sul 3-3, ma ha subito perso ancora il servizio per il 3-4. E ancora una volta, ancora immediatamente, è riuscita a reagire trovando il controbreak del 4-4. Una fase molto caotica e tesa, nella quale le azzurre hanno avuto però il merito di non perdere mai davvero il filo del match.
La svolta è arrivata nel nono game, quando Jasmine Paolini è riuscita finalmente a tenere il servizio, portando l’Italia sul 5-4 e interrompendo quella sequenza di break continui. Le giapponesi hanno comunque trovato la forza di restare in piedi, salvando da 0-30 nel game successivo e salendo poi fino al 5-5 0-30 sul servizio di Errani, mettendo nuovamente pressione alle azzurre.
È stato quello l’ultimo vero brivido prima della festa. In quel momento delicatissimo, Sara Errani ha avviato la rimonta con un paio di soluzioni vincenti a rete, confermando ancora una volta la sua importanza nei passaggi decisivi. Poi è stata Paolini a completare l’opera da fondo campo, creando le condizioni per un altro errore a rete di Aoyama, apparsa la meno incisiva delle quattro in campo.
Da lì in avanti, l’Italia non si è più voltata indietro. Il successo nel doppio ha chiuso definitivamente il confronto con il Giappone e ha consegnato alle azzurre la qualificazione alla Final 8 di Shenzhen, dove la squadra tricolore proverà a scrivere un’altra pagina della propria storia.
L’Italia c’è, è solida, è profonda e sa vincere in tanti modi. Ora il sogno continua, con un obiettivo chiarissimo: riportare ancora una volta il trofeo a casa.
Australia 🇦🇺 vs Gran Bretagna 🇬🇧 1-3
Sede: John Cain Arena, Melbourne 🇦🇺 – duro, indoor
Venerdì 10 dalle ore 04:00 (ora italiana)
Mika Stojsavljevic 🇬🇧 b Talia Gibson 🇦🇺 76(4) 75
Harriet Dart 🇬🇧 b Kimberly Birrell 🇦🇺 46 63 63
Sabato 11 dalle ore 04:00 (ora italiana)
Jodie Burrage/Harriet Dart 🇬🇧 b Storm Hunter/Ellen Perez 🇦🇺 64 63
Emerson Jones 🇦🇺 b Katie Swan 🇬🇧 75 63
Kazakistan 🇰🇿 vs Canada 🇨🇦 1-1
Sede: Beeline Arena, Astana 🇰🇿 – terra battuta, indoor
Venerdì 10 dalle 11 (ora italiana)
Yulia Putintseva 🇰🇿 b Kayla Cross 🇨🇦 63 75
Bianca Andreescu 🇨🇦 b Sonja Zhiyenbayeva 🇰🇿 64 76(4)
Sabato 11 dalle 10:00 (ora italiana)
Anna Danilina/Zhibek Kulambayeva 🇰🇿 v Ariana Arseneault/Alexandra Vagramov 🇨🇦
Yulia Putintseva 🇰🇿 v Bianca Andreescu 🇨🇦
Sonja Zhiyenbayeva 🇰🇿 v Kayla Cross 🇨🇦
Italia 🇮🇹 vs Giappone 🇯🇵 3-0
Sede: ASD Colle degli Dei, Velletri 🇮🇹 – terra battuta, outdoor
Venerdì dalle 12
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 b Moyuka Uchijima 🇯🇵 75 62
Jasmine Paolini 🇮🇹 b Himeno Sakatsume 🇯🇵 63 61
Sabato dalle 11
Jasmine Paolini/Sara Errani 🇮🇹 v Eri Hozumi/Shuko Aoyama 🇯🇵 62 75
Jasmine Paolini 🇮🇹 v Moyuka Uchijima 🇯🇵
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 v Himeno Sakatsume 🇯🇵
Slovenia 🇸🇮 vs Spagna 🇪🇸 1-1
Sede: Tennis Center Portoroz – terra battuta, outdoor
Venerdì 10 dalle 13
Kaitlin Quevedo 🇪🇸 b Tamara Zidansek 🇸🇮 46 62 ritiro
Veronika Erjavec 🇸🇮 b Leyre Romero Gormaz 🇪🇸 64 63
Sabato 11 dalle 11
Kaja Juvan/Nika Radisic 🇸🇮 v Aliona Bolsova/Sara Sorribes Tormo 🇪🇸
Veronika Erjavec 🇸🇮 v Kaitlin Quevedo 🇪🇸
Tamara Zidansek 🇸🇮 v Leyre Romero Gormaz 🇪🇸
Svizzera 🇨🇭 vs Repubblica Ceca 🇨🇿 1-1
Sede: Swiss Tennis Arena, Biel 🇨🇭 – duro, indoor
Venerdì 10 dalle 13
Belinda Bencic 🇨🇭 b Marie Bouzkova 🇨🇿 63 67(4) 64
Linda Noskova 🇨🇿 b Viktorija Golubic 🇨🇭 61 64
Sabato 11 dalle 13
Rebeka Masarova/Celine Naef 🇨🇭 v Lucie Havlickova/Marketa Vondrousova 🇨🇿
Belinda Bencic 🇨🇭 v Linda Noskova 🇨🇿
Viktorija Golubic 🇨🇭 v Marie Bouzkova 🇨🇿
Belgio 🇧🇪 vs Stati Uniti 🇺🇸 2-0
Sede: Coretec Dome, Ostenda 🇧🇪 – terra battuta, indoor
Venerdì 10 dalle 16
Hanne Vandewinkel 🇧🇪 b Iva Jovic 🇺🇸 76(3) 63
Elise Mertens 🇧🇪 v Mccartney Kessler 🇺🇸 76(3) 26 33 ritiro
Sabato 11 dalle 14
Magali Kempen/Greet Minnen 🇧🇪 v Caty McNally/Nicole Melichar 🇺🇸
Elise Mertens 🇧🇪 v Iva Jovic 🇺🇸
Hanne Vandewinkel 🇧🇪 v Mccartney Kessler 🇺🇸
Polonia 🇵🇱 vs Ucraina 🇺🇦 0-2
Sede: PreZero Arena, Gilwice – terra battuta, indoor
Venerdì 10 dalle 16
Marta Kostyuk 🇺🇦 b Magda Linette 🇵🇱 64 60
Elina Svitolina 🇺🇦 b Katarzyna Kawa 🇵🇱 62 61
Sabato 11 dalle 12
Maja Chwalinska/Katarzyna Kawa 🇵🇱 v Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok 🇺🇦
Magda Linette 🇵🇱 v Elina Svitolina 🇺🇦
Katarzyna Kawa 🇵🇱 v Marta Kostyuk 🇺🇦
TAG: Billie Jean King Cup, Billie Jean King Cup 2026
ottima vittoria per le azzurre.
Bene!
Immaginavo che avrebbero fatte le carni nere alle giapponesi.
Se pensiamo alle semifinali e alla finale dello scorso anno, Svitolina e Kostyuk e poi Pegula e Navarro non erano esattamente signore nessuno. Che poi in generale il movimento femminile in Italia non sia florido lo sappiamo. Ma le vittorie delle nostre atlete possono comunque avere una ricaduta positiva e fare da traino per invogliare tante bambine a giocare a tennis.
Vero, brave le nostre ma guardate con chi giocano le altre nazioni. A parte le ucraine, bencic e putintseva, terze e quarte linee.
@ bah (#4590029)
Torneo di squadra dovrebbe preniare la squadra migliore, invece è una competizione che viene vinta da chi ha più Interesse a vincerla,non vedono l’ora le nostre di fare comunella e ritrovarsi nel team nazionale,forse quasi quanto uno slam,se non di più per qualcua,non so! ad altre tenniste sembra non fregare assolutamente nulla di raduni nazionali, di doppi, di doppi misti,ecc…
Si esaltano dei successi di poco valore,e su questa benedetta competizione qualcuno ci gioca per dire che c’è un bel movimento, è uno specchio per le allodole che andrebbe eliminato per gli illusi,la verità è che il movimento femminile è messo abbastanza male ora e anche peggio in prospettiva.
@ bah (#4590029)
Bravo, e grazie
@ ilpallettaro (#4589991)
Perché dovete sempre sminuire tutto? Io vedo spalti pieni, gente che segue attenta e si diverte.
torneo giocato davanti a nessuno e mediaticamente inesistente.
Come detto ieri era una bella responsabilità per le due giovani americane.
Pegula, Anisimova,Keys e Gauff appese ad un filo,quelle che le tiene agganciate ad una delle attrazioni del parco divertimenti di Tampa in Florida.
Della Errani/Paolini Cup non è mai interessato niente alla squadra più forte,a cui interessano gli slam, giustamente.
Ben 4 tenniste.
Guarda se una delle nostre si permette di dire no,ci sarebbero delle ripercussioni a livello anche politico ed economico in Italia.