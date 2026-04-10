Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 10 Aprile 2026

10/04/2026 08:02 3 commenti
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

MCO Masters 1000 Monte-Carlo – terra
QF Auger-Aliassime CAN – Sinner ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Monza – terra
QF Travaglia ITA – Bellucci ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



MEX CH 125 Mexico City – terra
QF Napolitano ITA – Schoolkate AUS Inizio 23:00

Il match deve ancora iniziare



ESP WTA 125 Madrid – terra
QF Pigato ITA – Gjorcheska MKD 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

livio (Guest) 10-04-2026 10:14

Il cuore batte per Steto! La logica vorrebbe Bellucci per la classifica…è dura…vinca il migliore! 🙂

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JannikUberAlles 10-04-2026 09:33

Avevo sperato nel doppio di Berretto + Vava ma hanno sbattuto contro 1 delle migliori 4 coppie al mondo… peccato 🙁

Oggi Sinner viene dato “super-favorito” dai bookmaker, con un FAA quotato addirittura a 7,5.

Personalmente non la vedo così “facile” sia per le qualità fisiche e tecniche del canadese sia per la sua propensione ad esaltarsi quando gioca contro Jannik (oltretutto non apparso ieri in gran forma atletica).

Spero che stanotte il Divino abbia dormito con Vagnozzi e non con Laila, giusto per evitare quegli “strani” pensieri!

Ahahahah 😉

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+1: Marco M.
Harlan (Guest) 10-04-2026 08:22

Forza ragazzi e Lisa

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+1: Marco M.