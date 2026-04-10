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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 10 Aprile 2026
10/04/2026 08:02 3 commenti
Masters 1000 Monte-Carlo – terra
QF Auger-Aliassime – Sinner 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Monza – terra
QF Travaglia – Bellucci 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Mexico City – terra
QF Napolitano – Schoolkate Inizio 23:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Madrid – terra
QF Pigato – Gjorcheska 3 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
3 commenti
Il cuore batte per Steto! La logica vorrebbe Bellucci per la classifica…è dura…vinca il migliore! 🙂
Avevo sperato nel doppio di Berretto + Vava ma hanno sbattuto contro 1 delle migliori 4 coppie al mondo… peccato 🙁
Oggi Sinner viene dato “super-favorito” dai bookmaker, con un FAA quotato addirittura a 7,5.
Personalmente non la vedo così “facile” sia per le qualità fisiche e tecniche del canadese sia per la sua propensione ad esaltarsi quando gioca contro Jannik (oltretutto non apparso ieri in gran forma atletica).
Spero che stanotte il Divino abbia dormito con Vagnozzi e non con Laila, giusto per evitare quegli “strani” pensieri!
Ahahahah 😉
Forza ragazzi e Lisa