Vacherot fa la storia a Monte-Carlo: Hurkacz battuto, è il primo monegasco nei quarti nell’era Open (Video partita)

Valentin Vacherot continua a scrivere pagine storiche per il tennis monegasco. Il 27enne ha superato Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-7(4), 6-3, 6-4 dopo 2 ore e 53 minuti di battaglia, conquistando così i quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 e diventando il primo giocatore del Principato nell’era Open a raggiungere gli ultimi otto del torneo di casa.

La vittoria è arrivata in un’atmosfera infuocata, spinta da un pubblico completamente dalla sua parte sul Court Rainier III, e ha confermato ancora una volta il momento straordinario vissuto da Vacherot. Il monegasco aveva già acceso il torneo eliminando in due set il finalista uscente Lorenzo Musetti, ma contro Hurkacz ha aggiunto un altro capitolo ancora più pesante alla sua settimana.

Il finale del match è stato particolarmente drammatico. Nel terzo set Vacherot ha dovuto annullare tre palle break, comprese due consecutive sul 15/40, prima di riuscire a chiudere alla prima occasione utile. Dopo il match point, il monegasco si è lasciato cadere in ginocchio, assorbendo tutto l’entusiasmo del pubblico di casa in un momento che resterà tra le immagini simbolo di questa edizione del torneo.

Il dato assume ancora più valore se si guarda al percorso recente del giocatore del Principato. Appena otto mesi fa, Vacherot aveva già sorpreso il circuito vincendo il Masters 1000 di Shanghai da numero 204 del mondo, diventando il campione con la classifica più bassa nella storia della categoria dal 1990. Ora, sul rosso di casa, è riuscito a costruire un’altra impresa destinata a lasciare il segno.

Il successo su Musetti gli aveva già permesso di eguagliare un piccolo record nazionale: solo lui e il suo fratellastro e allenatore Benjamin Balleret erano riusciti a raggiungere il terzo turno a Monte-Carlo tra i monegaschi. Con il successo su Hurkacz, però, Vacherot ha fatto un passo oltre, firmando un primato tutto suo e portando Monaco dove non era mai arrivata in questo torneo nell’era Open.

Anche la classifica sorride al padrone di casa. Grazie a questa cavalcata, Vacherot è salito di quattro posizioni fino al numero 19 del ranking live, risultato che gli garantisce già da lunedì un nuovo best ranking. Un altro segnale della velocità con cui sta consolidando il suo posto ai massimi livelli del circuito.

Adesso per lui ci sarà un’altra sfida di altissimo profilo: nei quarti di finale affronterà la testa di serie numero cinque Alex de Minaur. Dopo aver infiammato Monte-Carlo e aver già scritto la storia del tennis monegasco, Vacherot proverà a spingersi ancora oltre.





Francesco Paolo Villarico