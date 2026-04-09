Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Giovedì 09 Aprile 2026

Ci saranno tre derby italiani nei quarti di finale del singolare femminile del secondo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Domani si sfideranno la wild card Martin Trevisan (che ha eliminato 6-3, 3-6, 7-5 in 3h42′ l’ucraina Katarina Zavatska, testa di serie numero 1) e Deborah Chiesa (6-2, 3-6, 6-4 in 3h05′ sulla tedesca Joelle Lilly Sophie Steur), la numero 4 del seeding Tyra Caterina Grant (6-4, 6-1 sulla ceca Jana Kovackova) e Noemi Basiletti (6-3, 6-2 sulla qualificata romena Briana Szabo), la numero 3 Dalila Spiteri (1-6, 6-3, 7-6 sulla romena Oana Georgeta Simion) e la qualificata Beatrice Ricci (7-6, 6-3 sulla ceca Julie Struplova, testa di serie numero 6).

L’ultimo quarto metterà a confronto due ceche: Julie Pastikova (che ha eliminato la numero 2 del seeding Jennifer Ruggeri 2-6, 6-2, 6-2) e la qualificata Alena Kovaskova.

Nel maschile, finisce la corsa del qualificato Lorenzo Carboni, sconfitto in 3 ore la testa di serie numero 7 Andrey Chepelev 2-6, 6-3, 7-6(3). In semifinale, il russo affronterà il tedesco Max Schoenhaus, mentre il francese Florent Bax (numero 4) sfiderà un altro tennista teutonico, Mika Petkovic.