Alcaraz soffre, reagisce e vola ai quarti a Monte-Carlo: Etcheverry piegato in tre set, ora c’è Bublik ““Stavo giocando davvero bene nel primo set. Sentivo la palla 10 su 10” (Video partita)

Carlos Alcaraz continua la difesa del titolo al Rolex Monte-Carlo Masters 2026, ma questa volta ha dovuto lottare molto più del previsto. Lo spagnolo ha battuto Tomás Martín Etcheverry con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, conquistando l’accesso ai quarti di finale dopo un match dai due volti, anzi dai tre: dominante all’inizio, confuso nel cuore della sfida, poi di nuovo lucido nel momento decisivo.

L’avvio di Alcaraz era stato da vero numero uno del mondo. Lo spagnolo ha conquistato i primi otto punti del match, si è preso subito il controllo degli scambi e ha chiuso il primo set in appena mezz’ora, lasciando appena un game all’argentino. In quella fase, il suo tennis sembrava semplicemente intoccabile.

Lo stesso Alcaraz, a fine partita, ha ammesso di essersi sentito praticamente perfetto all’inizio: “Stavo giocando davvero bene nel primo set. Sentivo la palla 10 su 10”. Poi ha spiegato il momento in cui la partita è cambiata: “Ho iniziato bene anche il secondo set e ho avuto una chance di break nel secondo game, ma non l’ho sfruttata. Quando a questo livello non cogli le opportunità, poi devi rincorrere. Da lì lui ha iniziato a giocare più aggressivo, ma alla fine è stata una grande battaglia”.

La svolta è arrivata proprio nel secondo set. Dopo aver mancato quella palla break in apertura, Alcaraz ha iniziato a perdere precisione e continuità, mentre Etcheverry ha alzato nettamente il livello. L’argentino, campione in carica dell’ATP 500 di Rio, ha infilato quattro game consecutivi da 0-1 e ha approfittato del passaggio a vuoto dello spagnolo, che in quel parziale ha commesso 23 errori non forzati.

Il set centrale ha mostrato anche un Alcaraz a tratti troppo aggressivo nelle scelte, poco ordinato nella gestione dello scambio e meno brillante rispetto all’esordio contro Baez. Etcheverry, dal canto suo, ha meritato pienamente il parziale con una reazione di qualità e personalità, riuscendo a trasformare una partita che sembrava già segnata in una vera battaglia.

Nel set decisivo, però, Alcaraz ha ritrovato il focus al momento giusto. Ha ripreso in mano il ritmo del match, ha colpito con maggiore pulizia e ha rimesso ordine nel suo tennis, chiudendo con 13 vincenti nel terzo set e mantenendo viva la corsa verso il bis nel Principato. Con questa vittoria, lo spagnolo ha anche allungato a 15 la sua striscia di successi consecutivi sulla terra battuta.

Il successo assume ancora più peso considerando il contesto. Poco prima, infatti, Jannik Sinner aveva superato a sua volta un test complicato contro Tomás Machac in tre set, restando pienamente in corsa per riprendersi il numero 1 mondiale già lunedì in caso di scenario favorevole. Alcaraz sapeva quindi di non potersi permettere un passo falso, e alla fine ha risposto presente.

Ora nei quarti lo aspetta Alexander Bublik, che ha battuto Jiri Lehecka per 6-2, 7-5 in 75 minuti, centrando il suo primo quarto di finale a Monte-Carlo. Il kazako arriva all’appuntamento in grande fiducia: dall’inizio del 2025 ha costruito un eccellente bilancio sulla terra, impreziosito dai titoli di Gstaad e Kitzbühel e dai quarti raggiunti al Roland Garros 2025.

Per Alcaraz, dunque, la vittoria contro Etcheverry vale molto più di un semplice passaggio del turno. È stata una prova di tenuta mentale, di capacità di aggiustarsi dentro la partita e di resistenza nel giorno in cui il suo tennis non è stato sempre brillante. E su una superficie dove l’anno scorso ha costruito una parte decisiva della sua grandezza, anche questo tipo di vittorie può pesare tantissimo.





Francesco Paolo Villarico