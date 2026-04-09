Sinner dopo il difficile match contro Machac: “Quando ne ho avuto bisogno ho messo l’energia che avevo. Abbiamo massimizzato gli allenamenti in base alle giornate disponibili” (Video partita)

Una partita sofferta, un primo set dominato, poi una crisi fisica, la testa che gira, il servizio che non va, un secondo set perso al tie-break e infine una terza frazione dominata da campione. Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale battendo il ceco Machac con una prova di orgoglio, superando il caldo e i problemi fisici.

Domanda: Nel corso della tua carriera, pensi di essere diventato sempre più bravo a trovare la strada nelle situazioni difficili — a sapere come vincere anche quando le cose non girano?

Jannik Sinner: Ciò che viene dagli allenamenti — cercare di finire le sessioni nel modo giusto anche quando non ti senti bene, e poi giocare le partite in situazioni simili nelle partite ufficiali — aiuta. Non è una posizione facile, ma sono contento di aver lottato. Era la parte più importante: trovare il modo di venirne fuori. La testa ovviamente deve andare nella direzione giusta. Da domani in poi dovrò vedere come mi sento.

Domanda: Quanto è speciale per te giocare a Monaco, così vicino a casa? Descrivici cosa significa, anche con i tifosi di Bordighera vicini.

Janiak Sinner: È un posto bellissimo, una città che negli anni è cambiata tantissimo. È bello vedere come si trasformi completamente durante il torneo — tanti giocatori qui, sappiamo com’è senza torneo. Il supporto per tutti è straordinario. Per me che sono italiano e che abito vicino, è ancora più speciale: ho sempre avuto un grande supporto da parte degli italiani.

Domanda: Sabato c’è un piano per allenarti magari in Italia, a Bordighera?

Jannik Sinner: Sì, è un posto che conosco bene. È bello ritrovarsi lì.

Domanda: Sembrava che a un certo punto non stessi tanto bene — nausea o qualcosa del genere. Eppure proprio in quel momento hai fatto dodici punti di fila: nel terzo set hai tenuto il servizio a zero, strappato la battuta a zero, vinto 2-0. Come ci riesci a restare così concentrato anche fisicamente in difficoltà? E poi, ti ha sorpreso il 6-0 6-0 di Berrettini su Medvedev, che era sotto 4-0 e poi quasi 5-1?

Jannik Sinner: Non sta a me. Posso commentare solo sulle mie partite. Sai, nella mia testa ogni giorno è diverso. Ho fatto una serie di tornei — Miami, vengo qui con non tanta preparazione. Prima partita ottima, seconda ottima. Oggi ero un po’ in difficoltà, però credo che quando ne ho avuto bisogno ho messo l’energia che avevo. Nel terzo set ho cercato di alzare il livello: in quel game sono riuscito a mettere più energia e in qualche modo l’ho vinta. Alla fine la cosa più importante era portare a casa la partita, quindi sono contento. Ovviamente da domani dovrò stare anche meglio in campo.

Follow-up: Pensi che i problemi fisici fossero legati al caldo? È stata la prima giornata davvero molto calda.

Jannik Sinner: Non lo so, ripeto. Ho fatto tante partite, tanti allenamenti — abbiamo massimizzato gli allenamenti in base alle giornate disponibili. Però abbiamo vinto la partita, siamo nei quarti. Domani sarà una partita difficile e ostica, ma sono felice di mettermi in gioco mentalmente. So che ogni giornata è diversa, so che posso alzare il livello — non è detto che lo farò, ma so che c’è quella possibilità e ci proviamo.

Domanda: Carlos Alcaraz ha detto che perderà il numero uno — se non qui, nei prossimi tornei — perché lui ha molti meno punti da difendere. Quando vi incrociate negli spogliatoi è un argomento che trattate, o lasciate che siano gli altri a mettervi questa pressione?

Jannik Sinner: Fa parte del gioco. Però credo che sia lui che io siamo consapevoli della situazione — la sua e la mia — e basta. Non c’è tanto altro da dire. Io non gioco la prossima settimana, non so nemmeno se lui abbia giocato a Madrid l’anno scorso. C’è solo questo torneo un po’ in palio. Non sono nemmeno a rincorrere questa cosa — sennò giocherei anche la prossima settimana. Gioco qui perché sono a casa, perché la partita è il miglior allenamento e perché è utile avere un feedback immediato sulla terra. Sappiamo dopo questo torneo dove lavorare. Sia lui che io giochiamo per i titoli — la classifica in sé è secondaria in questo momento. I tornei più importanti saranno Parigi e Wimbledon.

Domanda: Fonseca ha appena fatto una classifica dei diritti più forti del circuito: Alcaraz primo, poi tu, poi lui, poi Berrettini, poi Tsitsipas. La condividi?

Jannik Sinner: Sai cosa vuol dire “il diritto migliore”?

Domanda: Il più efficace?

Jannik Sinner: Il più efficace su che superficie?

Domanda: In generale, lui l’ha detto così.

Jannik Sinner: Non lo so. Sicuramente un mix tra tutti questi nomi è un buon diritto.

Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani