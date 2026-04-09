Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Linz e WTA 125 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

09/04/2026 08:51 5 commenti
Lisa Pigato
Lisa Pigato

WTA 500 Linz 🇦🇹 – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
Anhelina Kalinina UKR vs Donna Vekic CRO Inizio 13:00
WTA Linz
Anhelina Kalinina
0
0
Donna Vekic
0
0
Vincitore: Vekic
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Lilli Tagger AUT vs (3) Liudmila Samsonova RUS Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Tamara Korpatsch GER vs Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare




Match Court 1 – ore 14:00
(4) Ulrikke Eikeri NOR / (4) Quinn Gleason USA vs Anna-Lena Friedsam GER / Tatjana Maria GER Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare

Maia Lumsden GBR / Makoto Ninomiya JPN vs En-Shuo Liang TPE / Zhaoxuan Yang CHN

Il match deve ancora iniziare

Julia Grabher AUT / Sinja Kraus AUT vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE Non prima 16:00

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(1) Sorana Cirstea ROU / (1) Shuai Zhang CHN vs Miyu Kato JPN / Liudmila Samsonova RUS

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WTA 125 Madrid 🇪🇸 – 2° Turno, terra battuta

CENTRAL COURT SILVERWAY – ore 11:00
(7) Yue Yuan CHN vs Marina Bassols Ribera ESP Inizio 10:00
WTA Madrid 125
Yue Yuan [7]
6
4
4
Marina Bassols Ribera
1
6
6
Vincitore: Bassols Ribera
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Lina Gjorcheska MKD vs (8) Alina Korneeva RUS

WTA Madrid 125
Lina Gjorcheska
0
0
Alina Korneeva [8]
0
0
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COURT VILLA DE MADRID – ore 11:00
Elvina Kalieva USA vs Whitney Osuigwe USA Inizio 10:00

WTA Madrid 125
Elvina Kalieva
0
6
7
0
Whitney Osuigwe
0
2
5
0
Vincitore: Kalieva
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(3) I-Hsuan Cho TPE / (3) Yi-Tsen Cho TPE vs Oksana Selekhmeteva RUS / Simona Waltert SUI Non prima 11:30

WTA Madrid 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [3]
40
4
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
30
4
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Marina Bassols Ribera ESP / Andrea Lazaro Garcia ESP vs (2) Madeleine Brooks GBR / (2) Ivana Corley USA

Il match deve ancora iniziare



COURT CHIQUI MANDARINO – ore 11:00
Lisa Pigato ITA vs Laura Samson CZE Inizio 10:00

WTA Madrid 125
Lisa Pigato
15
4
6
5
Laura Samson
40
6
2
2
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(1) Irene Burillo ESP / (1) Elena Pridankina RUS vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Carol Young Suh Lee USA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

Irina Bara ROU / Darja Semenistaja LAT vs Alicia Barnett GBR / Ivana Sebestova CZE

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

Gaz (Guest) 09-04-2026 12:53

Dimenticavo che Potapova da quest’anno gioca in casa a Linz.

 5
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Gaz (Guest) 09-04-2026 12:16

La Cirstea mi ha chiamato perché vuole scommettere che a 11 anni di distanza ritoccherà quel suo lontano best ranking 21,le ho risposto che non scommetto,ho fatto bene.
Ho visto gli highlights contro la Kraus, sono 5 minuti ma si vede innanzitutto delle capacità di questa austriaca che non conoscevo,ma soprattutto si vede che è una Cirstea che si muove e colpisce la palla bene, è un momento nel quale è una di quelle tenniste che ti riconciglia con il tennis,lei che per anni l’ho dovuta bannare per comportamenti ripetutamente scorretti nei riguardi di chi le ha dato fiducia riconoscendone un potenziale.
Nel suo ultimo anno vuole fare tutto bene e al massimo,che è ancora tanta roba.
È un peccato questo quarto di finale di domani, che secondo me avrebbe potuto essere anche una finale,ma io non sono convinto di questa Andreeva, anche dagli highlights di ieri mi ha lasciato un po’ perplesso contro la turista con racchetta Stephens.
Rimane favorita, è favorita,ma non so con questa Cirstea, sarà interessante domani,non la vedo assolutamente spacciata, anzi….
Non diamo già morto un morto prima che che sia cadavere.

 4
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Gaz (Guest) 09-04-2026 12:04

È l’occasione per fare il punto su una fresca ex numero 1 juniores.
Mi sembra che 171 del ranking a 18 anni sia abbastanza buono per Samson.
La quale ha appena chiuso il primo set e probabile chiuderà anche il match oggi contro Pigato,a meno di cose clamorose.
Top ten under 19 ——–
10 Andreeva
16 Jovic
107 Tagger
121 Korneeva
133 Jones
161 Kostovic
171 Samson

 3
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Laura (Guest) 09-04-2026 11:40

interessante confronto tra la pigato e la samson c

 2
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Nastase (Guest) 09-04-2026 09:48

Ma che Linz si gioca su terra al coperto è così difficile capirlo?

 1
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