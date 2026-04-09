WTA 500 Linz e WTA 125 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

WTA 500 Linz 🇦🇹 – 2° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 14:00
Anhelina Kalinina
vs Donna Vekic Inizio 13:00
WTA Linz
Anhelina Kalinina
0
0
Donna Vekic
0
0
Vincitore: Vekic
Lilli Tagger vs (3) Liudmila Samsonova Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Karolina Pliskova vs (2) Ekaterina Alexandrova Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Tamara Korpatsch vs Anastasia Potapova
Il match deve ancora iniziare
Match Court 1 – ore 14:00
(4) Ulrikke Eikeri
/ (4) Quinn Gleason
vs Anna-Lena Friedsam
/ Tatjana Maria Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare
Maia Lumsden / Makoto Ninomiya vs En-Shuo Liang / Zhaoxuan Yang
Il match deve ancora iniziare
Julia Grabher / Sinja Kraus vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Sorana Cirstea / (1) Shuai Zhang vs Miyu Kato / Liudmila Samsonova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Madrid 🇪🇸 – 2° Turno, terra battuta
CENTRAL COURT SILVERWAY – ore 11:00
(7) Yue Yuan
vs Marina Bassols Ribera Inizio 10:00
WTA Madrid 125
Yue Yuan [7]
6
4
4
Marina Bassols Ribera
1
6
6
Vincitore: Bassols Ribera
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Marina Bassols Ribera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Marina Bassols Ribera
2-4 → 3-4
Marina Bassols Ribera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Marina Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Yue Yuan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Marina Bassols Ribera
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Marina Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Marina Bassols Ribera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Marina Bassols Ribera
2-2 → 2-3
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Marina Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Marina Bassols Ribera
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Marina Bassols Ribera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Marina Bassols Ribera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Marina Bassols Ribera
1-0 → 2-0
Lina Gjorcheska vs (8) Alina Korneeva
WTA Madrid 125
Lina Gjorcheska
0
0
Alina Korneeva [8]
0
0
COURT VILLA DE MADRID – ore 11:00
Elvina Kalieva vs Whitney Osuigwe Inizio 10:00
WTA Madrid 125
Elvina Kalieva
0
6
7
0
Whitney Osuigwe
0
2
5
0
Vincitore: Kalieva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Whitney Osuigwe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Whitney Osuigwe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Whitney Osuigwe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Elvina Kalieva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Elvina Kalieva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Elvina Kalieva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Whitney Osuigwe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(3) I-Hsuan Cho / (3) Yi-Tsen Cho vs Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert Non prima 11:30
WTA Madrid 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [3]•
40
4
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
4-3 → 4-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
3-3 → 4-3
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
3-2 → 3-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-0 → 1-0
Marina Bassols Ribera / Andrea Lazaro Garcia vs (2) Madeleine Brooks / (2) Ivana Corley
Il match deve ancora iniziare
COURT CHIQUI MANDARINO – ore 11:00
Lisa Pigato vs Laura Samson Inizio 10:00
WTA Madrid 125
Lisa Pigato
15
4
6
5
Laura Samson•
40
6
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Laura Samson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Laura Samson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Lisa Pigato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Lisa Pigato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Laura Samson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Laura Samson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Samson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Laura Samson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(1) Irene Burillo / (1) Elena Pridankina vs Yvonne Cavalle-Reimers / Carol Young Suh Lee Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
Irina Bara / Darja Semenistaja vs Alicia Barnett / Ivana Sebestova
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Dimenticavo che Potapova da quest’anno gioca in casa a Linz.
La Cirstea mi ha chiamato perché vuole scommettere che a 11 anni di distanza ritoccherà quel suo lontano best ranking 21,le ho risposto che non scommetto,ho fatto bene.
Ho visto gli highlights contro la Kraus, sono 5 minuti ma si vede innanzitutto delle capacità di questa austriaca che non conoscevo,ma soprattutto si vede che è una Cirstea che si muove e colpisce la palla bene, è un momento nel quale è una di quelle tenniste che ti riconciglia con il tennis,lei che per anni l’ho dovuta bannare per comportamenti ripetutamente scorretti nei riguardi di chi le ha dato fiducia riconoscendone un potenziale.
Nel suo ultimo anno vuole fare tutto bene e al massimo,che è ancora tanta roba.
È un peccato questo quarto di finale di domani, che secondo me avrebbe potuto essere anche una finale,ma io non sono convinto di questa Andreeva, anche dagli highlights di ieri mi ha lasciato un po’ perplesso contro la turista con racchetta Stephens.
Rimane favorita, è favorita,ma non so con questa Cirstea, sarà interessante domani,non la vedo assolutamente spacciata, anzi….
Non diamo già morto un morto prima che che sia cadavere.
È l’occasione per fare il punto su una fresca ex numero 1 juniores.
Mi sembra che 171 del ranking a 18 anni sia abbastanza buono per Samson.
La quale ha appena chiuso il primo set e probabile chiuderà anche il match oggi contro Pigato,a meno di cose clamorose.
Top ten under 19 ——–
10 Andreeva
16 Jovic
107 Tagger
121 Korneeva
133 Jones
161 Kostovic
171 Samson
interessante confronto tra la pigato e la samson c
Ma che Linz si gioca su terra al coperto è così difficile capirlo?