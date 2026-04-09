Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Zverev cresce a Monte-Carlo e lancia la sfida a Fonseca: “Credo che la terra sia la sua superficie migliore”

Alexander Zverev continua la sua corsa al Rolex Monte-Carlo Masters 2026 e, dopo il debutto sofferto contro Cristian Garin, ha mostrato segnali di crescita nel successo contro Zizou Bergs, battuto 6-2, 7-5. Il tedesco ha così raggiunto i quarti di finale nel Principato per la prima volta dal 2022, confermando un progresso importante anche se, a suo stesso dire, il suo tennis è ancora lontano dal livello migliore espresso negli Stati Uniti.

La vittoria su Bergs è stata più lineare rispetto a quella d’esordio, ma non del tutto priva di complicazioni. Zverev, infatti, non è riuscito a chiudere il match quando è andato a servire sul 5-4 nel secondo set, subendo il controbreak del belga. La sua reazione, però, è stata immediata: il numero 3 del mondo ha rimesso subito ordine nel proprio tennis, si è preso gli ultimi due game dell’incontro e ha archiviato la pratica senza trascinarsi in un terzo set che avrebbe potuto riaprire tutto.

Nel dopopartita Zverev ha riconosciuto che la prestazione è stata migliore rispetto al turno precedente, pur restando molto esigente con sé stesso. “È stata una partita migliore da parte mia”, ha spiegato, facendo riferimento al confronto con il match vinto in rimonta contro Garin, quando era stato costretto a risalire da una situazione complicatissima nel set decisivo. Subito dopo, però, ha mantenuto la sua analisi su un piano molto realistico: “Non è stato ancora perfetto. Sono ancora lontano dal livello che avevo mostrato negli Stati Uniti, ma questo è il mio primo torneo sulla terra… Sono contento del livello mostrato oggi. Andiamo avanti”.

Per Zverev la corsa a Monte-Carlo ha un peso particolare anche in prospettiva stagionale. Il tedesco è infatti a caccia del suo ottavo titolo Masters 1000, un traguardo che consoliderebbe ulteriormente il suo status tra i grandi interpreti della categoria. Ma per continuare a inseguirlo dovrà ora affrontare uno degli avversari più intriganti del torneo: Joao Fonseca.

Il brasiliano arriva ai quarti dopo aver impressionato ancora una volta, e Zverev sa bene che si tratta di un test tutt’altro che banale. Quello di Monte-Carlo sarà il loro primo confronto diretto, ma il tedesco ha già un’idea molto chiara del valore e delle caratteristiche del 19enne. “Penso che la terra sia la sua superficie migliore”, ha detto parlando di Fonseca. “Ha vinto a Buenos Aires e in passato ha già giocato bene su questa superficie”.

Zverev non ha nascosto neppure una certa curiosità verso questa sfida, che potrebbe essere solo la prima di una lunga serie. “Sono entusiasta di affrontarlo per la prima volta. È un giovane talento emergente e penso che ci affronteremo molte altre volte nei prossimi due anni”, ha aggiunto. Parole che confermano quanto Fonseca sia ormai percepito dagli stessi big come uno dei nomi destinati a pesare nel futuro immediato del circuito.

Del resto, anche i numeri danno forza a questa sensazione. Fonseca è diventato il secondo giocatore nato nel 2006 a raggiungere i quarti di finale di un Masters 1000, dopo Martin Landaluce, che aveva firmato lo stesso traguardo a Miami il mese scorso. Un dato che racconta la rapidità con cui la nuova generazione sta provando a prendersi spazio ai massimi livelli.

Monte-Carlo, quindi, offre a Zverev una doppia verifica: da una parte il bisogno di continuare a crescere su una superficie ancora tutta da ritrovare nel 2026, dall’altra l’occasione di misurarsi con uno dei talenti più promettenti del circuito. E se contro Bergs si è visto un passo avanti, contro Fonseca servirà probabilmente un altro salto di qualità.

Masters 1000 Monte Carlo Monte Carlo, Monaco · 09 Aprile 2026 ☀ 12°C Prevalentemente soleggiato · Picco 20°C CIELO Stabile T. MAX 20°C CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 09 Aprile 09:00 ☀ 14° 10:00 ☀ 16° 11:00 ☀ 18° 12:00 ☀ 18° 13:00 ☀ 19° 14:00 ☀ 19° 15:00 ☀ 20° 16:00 ⛅ 19° 🎾 Programma del giorno — 09 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale Ottavi di Finale · Round of 16 Ottavi ☀ Soleggiato / stabile 🎾 ATP Ottavi di Finale 🏀 Terra Rossa

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Court Rainier III – ore 11:00

Zizou Bergs vs Alexander Zverev



ATP Monte-Carlo Zizou Bergs Zizou Bergs 2 5 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 6 7 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Z. Bergs 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Z. Bergs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Tomas Machac vs Jannik Sinner



ATP Monte-Carlo Tomas Machac Tomas Machac 1 7 3 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Machac 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 T. Machac 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Machac 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 T. Machac 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6*-3 6-6 → 7-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Machac 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Machac 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-5 → 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 0-4 T. Machac 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 0-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Tomas Martin Etcheverry



ATP Monte-Carlo Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 4 6 Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 1 6 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-1 → 6-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 T. Martin Etcheverry 0-15 df 0-30 df 0-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

Valentin Vacherot vs Hubert Hurkacz



ATP Monte-Carlo Valentin Vacherot Valentin Vacherot 30 6 1 Hubert Hurkacz • Hubert Hurkacz 40 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 V. Vacherot 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-0 → 4-1 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

Court des Princes – ore 11:00

Matteo Berrettini vs Joao Fonseca



ATP Monte-Carlo Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 2 Joao Fonseca Joao Fonseca 6 6 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Felix Auger-Aliassime vs Casper Ruud



ATP Monte-Carlo Felix Auger-Aliassime [6] Felix Auger-Aliassime [6] 30 7 2 Casper Ruud [9] • Casper Ruud [9] 15 5 2 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Jiri Lehecka vs Alexander Bublik



ATP Monte-Carlo Jiri Lehecka [11] Jiri Lehecka [11] 2 5 Alexander Bublik [8] Alexander Bublik [8] 6 7 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Bublik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Lehecka 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Alexander Blockx vs Alex de Minaur



ATP Monte-Carlo Alexander Blockx Alexander Blockx 5 6 Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 7 7 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 A. Blockx 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. de Minaur 15-0 30-0 40-15 5-6 → 5-7 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Monte-Carlo Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] 6 7 Andre Goransson / Evan King Andre Goransson / Evan King 4 5 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 A. Goransson / King 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Goransson / King 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Goransson / King 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Goransson / King 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Goransson / King 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Goransson / King 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Goransson / King 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Kevin Krawietz/ Tim Puetzvs Andre Goransson/ Evan King

Alexander Erler / Lucas Miedler vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP Monte-Carlo Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 3 4 Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] 6 6 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Cash / Glasspool 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Erler / Miedler 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Cash / Glasspool 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Erler / Miedler 15-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 1-5 → 2-5 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Matteo Berrettini / Andrea Vavassori vs Harri Heliovaara / Henry Patten

