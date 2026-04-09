Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Zverev cresce a Monte-Carlo e lancia la sfida a Fonseca: “Credo che la terra sia la sua superficie migliore”

09/04/2026 18:23 364 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

Alexander Zverev continua la sua corsa al Rolex Monte-Carlo Masters 2026 e, dopo il debutto sofferto contro Cristian Garin, ha mostrato segnali di crescita nel successo contro Zizou Bergs, battuto 6-2, 7-5. Il tedesco ha così raggiunto i quarti di finale nel Principato per la prima volta dal 2022, confermando un progresso importante anche se, a suo stesso dire, il suo tennis è ancora lontano dal livello migliore espresso negli Stati Uniti.
La vittoria su Bergs è stata più lineare rispetto a quella d’esordio, ma non del tutto priva di complicazioni. Zverev, infatti, non è riuscito a chiudere il match quando è andato a servire sul 5-4 nel secondo set, subendo il controbreak del belga. La sua reazione, però, è stata immediata: il numero 3 del mondo ha rimesso subito ordine nel proprio tennis, si è preso gli ultimi due game dell’incontro e ha archiviato la pratica senza trascinarsi in un terzo set che avrebbe potuto riaprire tutto.

Nel dopopartita Zverev ha riconosciuto che la prestazione è stata migliore rispetto al turno precedente, pur restando molto esigente con sé stesso. “È stata una partita migliore da parte mia”, ha spiegato, facendo riferimento al confronto con il match vinto in rimonta contro Garin, quando era stato costretto a risalire da una situazione complicatissima nel set decisivo. Subito dopo, però, ha mantenuto la sua analisi su un piano molto realistico: “Non è stato ancora perfetto. Sono ancora lontano dal livello che avevo mostrato negli Stati Uniti, ma questo è il mio primo torneo sulla terra… Sono contento del livello mostrato oggi. Andiamo avanti”.
Per Zverev la corsa a Monte-Carlo ha un peso particolare anche in prospettiva stagionale. Il tedesco è infatti a caccia del suo ottavo titolo Masters 1000, un traguardo che consoliderebbe ulteriormente il suo status tra i grandi interpreti della categoria. Ma per continuare a inseguirlo dovrà ora affrontare uno degli avversari più intriganti del torneo: Joao Fonseca.

Il brasiliano arriva ai quarti dopo aver impressionato ancora una volta, e Zverev sa bene che si tratta di un test tutt’altro che banale. Quello di Monte-Carlo sarà il loro primo confronto diretto, ma il tedesco ha già un’idea molto chiara del valore e delle caratteristiche del 19enne. “Penso che la terra sia la sua superficie migliore”, ha detto parlando di Fonseca. “Ha vinto a Buenos Aires e in passato ha già giocato bene su questa superficie”.
Zverev non ha nascosto neppure una certa curiosità verso questa sfida, che potrebbe essere solo la prima di una lunga serie. “Sono entusiasta di affrontarlo per la prima volta. È un giovane talento emergente e penso che ci affronteremo molte altre volte nei prossimi due anni”, ha aggiunto. Parole che confermano quanto Fonseca sia ormai percepito dagli stessi big come uno dei nomi destinati a pesare nel futuro immediato del circuito.

Del resto, anche i numeri danno forza a questa sensazione. Fonseca è diventato il secondo giocatore nato nel 2006 a raggiungere i quarti di finale di un Masters 1000, dopo Martin Landaluce, che aveva firmato lo stesso traguardo a Miami il mese scorso. Un dato che racconta la rapidità con cui la nuova generazione sta provando a prendersi spazio ai massimi livelli.

Monte-Carlo, quindi, offre a Zverev una doppia verifica: da una parte il bisogno di continuare a crescere su una superficie ancora tutta da ritrovare nel 2026, dall’altra l’occasione di misurarsi con uno dei talenti più promettenti del circuito. E se contro Bergs si è visto un passo avanti, contro Fonseca servirà probabilmente un altro salto di qualità.

Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  09 Aprile 2026

12°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 20°C
CIELO Stabile
T. MAX 20°C
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 09 Aprile

09:00
14°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
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20°
16:00
19°

🎾  Programma del giorno — 09 Aprile

🎾
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
Ottavi di Finale  ·  Round of 16
Ottavi

☀  Soleggiato / stabile 🎾  ATP Ottavi di Finale 🏀  Terra Rossa

“`
Court Rainier III – ore 11:00
Zizou Bergs BEL vs Alexander Zverev GER

ATP Monte-Carlo
Zizou Bergs
2
5
Alexander Zverev [3]
6
7
Vincitore: Zverev
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Tomas Machac CZE vs Jannik Sinner ITA

ATP Monte-Carlo
Tomas Machac
1
7
3
Jannik Sinner [2]
6
6
6
Vincitore: Sinner
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Carlos Alcaraz ESP vs Tomas Martin Etcheverry ARG

ATP Monte-Carlo
Carlos Alcaraz [1]
6
4
6
Tomas Martin Etcheverry
1
6
3
Vincitore: Alcaraz
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Valentin Vacherot MCO vs Hubert Hurkacz POL

ATP Monte-Carlo
Valentin Vacherot
30
6
1
Hubert Hurkacz
40
7
0
Mostra dettagli



Court des Princes – ore 11:00
Matteo Berrettini ITA vs Joao Fonseca BRA

ATP Monte-Carlo
Matteo Berrettini
3
2
Joao Fonseca
6
6
Vincitore: Fonseca
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Casper Ruud NOR

ATP Monte-Carlo
Felix Auger-Aliassime [6]
30
7
2
Casper Ruud [9]
15
5
2
Vincitore: Auger-Aliassime
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Jiri Lehecka CZE vs Alexander Bublik KAZ

ATP Monte-Carlo
Jiri Lehecka [11]
2
5
Alexander Bublik [8]
6
7
Vincitore: Bublik
Mostra dettagli

Alexander Blockx BEL vs Alex de Minaur AUS

ATP Monte-Carlo
Alexander Blockx
5
6
Alex de Minaur [5]
7
7
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli




Court EA de Massy – ore 11:00
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Andre Goransson SWE / Evan King USA
ATP Monte-Carlo
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
6
7
Andre Goransson / Evan King
4
5
Vincitore: Krawietz / Puetz
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Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP Monte-Carlo
Alexander Erler / Lucas Miedler
3
4
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
6
Vincitore: Cash / Glasspool
Mostra dettagli

Matteo Berrettini ITA / Andrea Vavassori ITA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Monte-Carlo
Matteo Berrettini / Andrea Vavassori
3
6
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
6
7
Vincitore: Heliovaara / Patten
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

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guido Guest 09-04-2026 19:46

Scritto da Lorenzo

Scritto da guido Guest
ho sentito che diceva “todos fenomenos contra de migo”, cosa vorrà dire?

Che vi tocca sperare nel prossimo avversario per toglierlo dal cammino del signorino che tanto lo teme, giustamente.

E’ una bella cosa conoscere le lingue straniere, beato te

 364
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Annie3 09-04-2026 19:22

@ luca74 (#4588969)

Sinceramente non capisco questa lamentela continua sugli “haters” o “trolls”…perché normalità sportiva vuole che la maggioranza tifi per Jannik ma anche che un appassionato di tennis possa divertirsi e apprezzare un ragazzo come Alcaraz, che non può essere n.1 da tempo a 23 anni senza essere un talento comunque piacevole da seguire…oltretutto rimane un “ragazzotto” semplice, diretto, che non fa mistero dei suoi dubbi e dei suoi momenti di gioia e di preoccupazione…così come nessuno si sogna di sminuire la forza vincente di Jannik ma magari non ne viene particolarmente coinvolto a livello emozionale non essendo animato da dirompenti sentimenti patriottici…ma rimangono i due campioni assoluti del momento, che vincono magari in 3 set perché gli avversari di oggi erano due “egregi” tennisti (a me piacciono molto entrambi), magari meno titolati ma tosti, dotati di un tennis incalzante che ha potuto, complice la superficie e il sole altrettanto battente, vessare anche i due big…e comunque un’impresa seguire in tv questo torneo assolato, bellissima la location dal fascino immutabile ma la palla praticamente non si vede e, con gli scambi estenuanti favoriti dalla terra, capirci qualcosa è stato davvero faticoso: le impressioni che ho avuto sono che Jannik sulla terra ha ancora più tempo per decidere dove direzionare i suoi colpi mentre Carlos ha ancora più tempo per utilizzare il suo dritto e organizzarsi per affondare con questo colpo sia incrociando sia in lungolinea: vediamo se avranno modo di confrontarsi in finale, da quello che si è visto (si fa per dire) oggi, più semplice sistemare la questione Auger che risolvere il problema Bublik

 363
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Fogazzaroj 09-04-2026 18:53

@ sergioat (#4589078)

Ma si sa…ha gli occhi foderati di bresaola….

 362
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zedarioz 09-04-2026 18:38

@ Dr Ivo (#4589087)

D’accordo con te.
L’unico appunto è che lui arriva da Miami e non dal freddo.
Mi è capitato di fare corse podistiche ad Aprile e se capitava la prima giornata davvero calda, c’era moltissima gente che schiantava fisicamente. Distrutti.
Nel caso di Sinner è che probabilmente dopo un mese così tirato psicofisicamente, la giornata down può arrivare all’improvviso.
A Sinner però capitano spesso queste giornate di spossatezza (mi viene in mente più quella con Rune in Australia che quella con Spizzirri dove ci furono i crampi) e virus vari. Da questo punto di vista è delicato e penso sarà sempre così.

 361
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+1: Aquila.
guido Guest 09-04-2026 18:34

Scritto da magilla
Comunque a me pare che alcaraz non ha piu un programma di gioco….poi le porta a casa grazie alle sue magie…..finche’ vanno a buon fine

oggi alternava la magie con colpi che non si vedevano dalla partita Fantozzi contro Filini (ma l’avete vista la volee a due mani di rovescio?)

 360
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zedarioz 09-04-2026 18:31

Scritto da B.Naghi
@ zedarioz (#4589071)
Ha pescato anche Jodar. Tra un po’ pesca pure Landaluce.

Jodar e Landaluce vanno nominati dopo che avranno vinto gli slam e i 1000 che ha vinto Sinner. Stiamo parlando di fenomeni generazionali. Quei due non lo sono di sicuro. Per adesso non li cambio con Musetti manco per sbaglio.

 359
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+1: Detuqueridapresencia
walden 09-04-2026 18:29

Scritto da zedarioz
@ walden (#4589021)
Statisticamente che arrivi un altro Sinner in Italia nel giro di 10 anni la vedo vicino allo 0,5%
Visto che negli ultimi 100 anni in Italia ne è venuto fuori uno, lui.
Poi è vero che la Spagna ha tirato fuori Alcaraz 17 anni dopo Nadal, ma han pescato davvero un jolly clamoroso.

so che è difficile, ma dipende, oltre che dalla fortuna, dalla capacità di investire risorse in questo sport. La Spagna ha avuto un crolo negli ultimi venti anni, è passata dall’avere anche 20 top100 in contemporanea a ora che ne ha 4 o 5, perchè evidentemente sonostati commessi degli errori. Il colpo di culo nasconde il dato di realtà. L’Italia andava bene che ne avesse uno nei 20, negli ultimi anni ne ha avuti anche 10 nei 100, ma erano la maggior parte dopo la settantesima posizione, oggi 4 nei 20 e due nei 10. Ma mai dormire su gli allori.

 358
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walden 09-04-2026 18:24

Scritto da NICK

Scritto da walden
Muridi, a letto senza cena!
A cominciare dal camaleontico Nick, che sul 25 dava già il set perso…

A Te, ottimo Walden, lo pseudonimo Nick non va proprio giù…mi dai del topastro senza motivo alcuno…al limite meglio camaleonte (al netto dei nickname duplicati)

se non sei stato tu, faccio ammenda, ma mi sembravi proprio tu…

 357
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Lorenzo (Guest) 09-04-2026 18:08

Scritto da guido Guest
ho sentito che diceva “todos fenomenos contra de migo”, cosa vorrà dire?

Che vi tocca sperare nel prossimo avversario per toglierlo dal cammino del signorino che tanto lo teme, giustamente.

 356
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-1: Inox
Giambi (Guest) 09-04-2026 18:08

Come gliela sta facendo sudare l’argentino, sullo 0/30 ha veramente rischiato. Ed ora 40/40.

 355
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Inox 09-04-2026 18:01

Scritto da Tommaso
È una mia impressione, oppure lo avete notato pure voi, ma vedo Carlitos meno muscoloso e molto più magro.

È una tua impressione, scherzo, non mi sembra forse un filino ma forse

 354
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B.Naghi (Guest) 09-04-2026 17:57

@ zedarioz (#4589071)

Ha pescato anche Jodar. Tra un po’ pesca pure Landaluce.

 353
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-1: Detuqueridapresencia
Tommaso (Guest) 09-04-2026 17:57

È una mia impressione, oppure lo avete notato pure voi, ma vedo Carlitos meno muscoloso e molto più magro.

 352
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Silvy__89 (Guest) 09-04-2026 17:56

Scritto da Di Passaggio
Trovo buono che anche Carlos spenda un po’ di energie in più del necessario. Il torneo si parifica meglio.

Esatto. Bravo Etcheverry!

 351
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Aquila. 09-04-2026 17:54

Scritto da Dr Ivo

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da Dr Ivo
Un calo fisico, il maledetto caldo asfissiante come con Spizirri… Ma forse può risolverla senza andare al terzo

Ecco lo gne gne di turno!
20 gradi caldo asfissiante?!?!?
Hahahahaahhahahahahahahaha

Rispondo a te e ad altri che hanno fatto la tua stessa osservazione più o meno insolente.
Premesso che i gradi erano 24 (ma non ha importanza) voi avete mai giocato a tennis a quell’ora all’aperto col sole a picco e senza un alito di vento? Anche ad aprile, certo, anzi soprattutto in aprile perché l’organismo non si è ancora assuefatto al caldo.
Sicuramente no, voi a quell’ora vi rifocillate sul sofa…
Ma in quelle condizioni, anche venti gradi, se si viene da uno stato di sovraffaticamento come Jannik, possono incidere sull’organismo e sul rendimento in campo.
E spossato Jannik lo era evidentemente per le fatiche accumulate, non per quanto fosse tosto l’avversario. La sudorazione (che si notava chiaramente dalla maglietta divenuta un lago, tanto che se l’è dovuta cambiare senza attendere la fine del set) ha aggravato lo spossamento per la perdita di sali di sodio, magnesio, potassio.
Jannik è stato messo sempre in sessione di metà giornata che per lui nelle condizioni date è la più faticosa. Alla faccia di chi pensava che a Montecarlo è di casa e che ciò lo avvantaggi. Il monegasco Vacherot, semmai dovesse continuare la corsa, sarà sempre in sessione serale

Può essere, ma credo di più ad un abbassamento di pressione

 350
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Kb24 (Guest) 09-04-2026 17:44

Alcaraz a specchio . Copia tutte le mosse di jannik

 349
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Dr Ivo (Guest) 09-04-2026 17:40

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da Dr Ivo
Un calo fisico, il maledetto caldo asfissiante come con Spizirri… Ma forse può risolverla senza andare al terzo

Ecco lo gne gne di turno!
20 gradi caldo asfissiante?!?!?
Hahahahaahhahahahahahahaha

Rispondo a te e ad altri che hanno fatto la tua stessa osservazione più o meno insolente.
Premesso che i gradi erano 24 (ma non ha importanza) voi avete mai giocato a tennis a quell’ora all’aperto col sole a picco e senza un alito di vento? Anche ad aprile, certo, anzi soprattutto in aprile perché l’organismo non si è ancora assuefatto al caldo.
Sicuramente no, voi a quell’ora vi rifocillate sul sofa…
Ma in quelle condizioni, anche venti gradi, se si viene da uno stato di sovraffaticamento come Jannik, possono incidere sull’organismo e sul rendimento in campo.
E spossato Jannik lo era evidentemente per le fatiche accumulate, non per quanto fosse tosto l’avversario. La sudorazione (che si notava chiaramente dalla maglietta divenuta un lago, tanto che se l’è dovuta cambiare senza attendere la fine del set) ha aggravato lo spossamento per la perdita di sali di sodio, magnesio, potassio.

Jannik è stato messo sempre in sessione di metà giornata che per lui nelle condizioni date è la più faticosa. Alla faccia di chi pensava che a Montecarlo è di casa e che ciò lo avvantaggi. Il monegasco Vacherot, semmai dovesse continuare la corsa, sarà sempre in sessione serale

 348
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+1: Detuqueridapresencia, Aquila., antoniov, walden
Inox 09-04-2026 17:39

Spero nella finale tra i 2 fenomeni

 347
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Di Passaggio 09-04-2026 17:35

Scritto da sergioat
@ La Bresaola Davis (#4588934)
Grande esperto, domani non si riposa perché ci sono i quarti, sabato le semifinali e domenica le finali.
50 anni di esperienza!

… e non sentirli!

 346
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+1: Inox, Detuqueridapresencia, Marco M., antoniov
Silvy__89 (Guest) 09-04-2026 17:32

Scritto da antoniov

Scritto da Silvy__89
Non sto seguendo, calo energetico anche per Carlos?

Ma no, il fatto è che non si può pretendere che i due migliori vincano sempre in meno di un’ora, perchè non giocano in solitario, ma hanno un avversario dall’altra parte della rete che non ci sta a perdere !

Si si assolutamente, la penso come te. Era più una domanda ironica

 345
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+1: antoniov
sergioat 09-04-2026 17:30

@ La Bresaola Davis (#4588934)

Grande esperto, domani non si riposa perché ci sono i quarti, sabato le semifinali e domenica le finali.
50 anni di esperienza!

 344
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., antoniov
Di Passaggio 09-04-2026 17:26

Trovo buono che anche Carlos spenda un po’ di energie in più del necessario. Il torneo si parifica meglio.

 343
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+1: Inox
zedarioz 09-04-2026 17:23

@ walden (#4589021)

Statisticamente che arrivi un altro Sinner in Italia nel giro di 10 anni la vedo vicino allo 0,5%
Visto che negli ultimi 100 anni in Italia ne è venuto fuori uno, lui.
Poi è vero che la Spagna ha tirato fuori Alcaraz 17 anni dopo Nadal, ma han pescato davvero un jolly clamoroso.

 342
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+1: Inox, Fogazzaroj
Detuqueridapresencia 09-04-2026 17:16

Scritto da guido Guest
ho sentito che diceva “todos fenomenos contra de migo”, cosa vorrà dire?

Diceva: Arriba, al Bioparco de Oporto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 341
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zedarioz 09-04-2026 17:15

Sono più forti degli altri ma sono umani. La grandezza sta nel vincere anche quando si è lontani dal 100% come è successo oggi a Sinner a partire dal secondo set. E anche Alcaraz sembra sulla stessa strada. primo set dominato e secondo set perso scendendo di livello.

 340
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+1: antoniov, Aquila.
NICK (Guest) 09-04-2026 17:14

Scritto da Cogi53
E anche Alcaraz, per non essere da meno, ha voluto provare l’ebbrezza di andare sotto di due break e cercare di recuperare il set, ma, come Jannik, non ce l’ha fatta. Vediamo come va il terzo

Sinner poi ha recuperato i 2 break perdendo al tie break, Alcaraz non é riuscito a riprendere il secondo break…per poco comunque

 339
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Giambi (Guest) 09-04-2026 17:14

Scritto da Marco M.

Scritto da emma
Sinner secondo me sulla terra invece di migliorare gioca peggio dello scorso anno, ma possibile che qualcuno non riesce ad imparargli il gioco da terra rossa, se gioca cosi’ fa poca strada a roma e parigi

Il problema sono i maestri (elementari) che non “imparano” l’italiano ai bambini…

Ma come diceva il mio maestro di scuola guida con chiaro accento altoatesino: nessuno si nasce imparato.

 338
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magilla 09-04-2026 17:13

Comunque a me pare che alcaraz non ha piu un programma di gioco….poi le porta a casa grazie alle sue magie…..finche’ vanno a buon fine

 337
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-1: andrewthefirst
antoniov 09-04-2026 17:13

Scritto da Silvy__89
Non sto seguendo, calo energetico anche per Carlos?

Ma no, il fatto è che non si può pretendere che i due migliori vincano sempre in meno di un’ora, perchè non giocano in solitario, ma hanno un avversario dall’altra parte della rete che non ci sta a perdere !

 336
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+1: JannikUberAlles, renzopii
Pat (Guest) 09-04-2026 17:11

Scritto da Silvy__89
Non sto seguendo, calo energetico anche per Carlos?

Non direi, l’avversario si è preso il set meritatamente.

 335
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Cogi53 09-04-2026 17:10

E anche Alcaraz, per non essere da meno, ha voluto provare l’ebbrezza di andare sotto di due break e cercare di recuperare il set, ma, come Jannik, non ce l’ha fatta. Vediamo come va il terzo 🙂

 334
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+1: giallu, Marco M., antoniov
Giambi (Guest) 09-04-2026 17:10

Scritto da guido Guest
ho sentito che diceva “todos fenomenos contra de migo”, cosa vorrà dire?

Che sei troppo simpatico.

 333
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roby.mortilla@gmail.com 09-04-2026 17:09

Sii, ma tanto vince Alcaraz…

 332
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-1: Detuqueridapresencia
Inox 09-04-2026 17:08

Scritto da Silvy__89
Non sto seguendo, calo energetico anche per Carlos?

Si ma al terzo non c’è storia

 331
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Markus. 09-04-2026 17:08

E anche Carletto prolunga il match, tutta invidia 😉

 330
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Silvy__89 (Guest) 09-04-2026 17:05

Non sto seguendo, calo energetico anche per Carlos?

 329
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guido Guest 09-04-2026 17:02

comunque vada a finire, questa partita entrerà nella storia per colpi mai visti prima, tipo la veronica di rovescio a due mani o la smorzata nel proprio campo con effetto a rientrare

 328
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magilla 09-04-2026 16:59

cioe…etcheverry porta a casa un game eterno facendo un solo vincente…..

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+1: Detuqueridapresencia
compagno di cella di Becker (Guest) 09-04-2026 16:49

Scritto da guido Guest
ho sentito che diceva “todos fenomenos contra de migo”, cosa vorrà dire?

ahah che non ha ancora detto ” voglio andare a casa”

 326
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+1: roby.mortilla@gmail.com, Detuqueridapresencia, guido Guest
magilla 09-04-2026 16:49

fa tutto alcaraz pero’….anche perche’ l’argentino non ha un colpo vincente vero e proprio…..

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+1: Detuqueridapresencia
Aquila. 09-04-2026 16:49

Scritto da Calvin

Scritto da emma
Sinner secondo me sulla terra invece di migliorare gioca peggio dello scorso anno, ma possibile che qualcuno non riesce ad imparargli il gioco da terra rossa, se gioca cosi’ fa poca strada a roma e parigi

L’anno scorso ha giocato solo Roma e Parigi, dopo 100 giorni fermo e ha perso due finali, una paradossale e con tre match point a favore, tutte contro Alcaraz.
Quest’anno al primo mille è ai quarti e ha fatto vedere un dominio totale salvo una crisi di fisico in un set
Secondo me qualcuno glielo ha già imparato a giocare su terra

Sinner quest’anno ha continuato a modificare il suo dritto per renderlo valido su tutte le superfici terra compreso, sono sicuro che quest’anno vincerà anche tornei importanti su terra

 324
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NICK (Guest) 09-04-2026 16:49

Scritto da walden
Si parla, giustamente, dei problemi di Sinner, ma qualcuno sa perchè Ruud si è ritirato?

Sembra un problema muscolare, parlavano del polpaccio

 323
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guido Guest 09-04-2026 16:48

ho sentito che diceva “todos fenomenos contra de migo”, cosa vorrà dire?

 322
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+1: Marco M., Inox, antoniov, Pepusch, Detuqueridapresencia, JannikUberAlles
Leo67 09-04-2026 16:47

Scritto da compagno di cella di Becker

Scritto da antoniov
Che fa Carlitos, copia a Jannik ?

occhio che arriva bresaola ti dirà che è tutto una recita

chissa’ che ci fa con la bresaola

 321
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+1: Marco M.
Leo67 09-04-2026 16:45

Scritto da PPF

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da La Bresaola Davis
I tifosi di Sinner ( sinneroidi per definizione ) :
” tornerà n.1 e ci resterà per 10 anni “.
Intanto ” mi fa male di qua e mi fa male di la ” adesso ha ( avrebbe … ) problemi alla schiena ed è al terzo set contro Machac.
Non portano sfaiga, noooo … neanche un po’ … gufano il proprio idolo !
Oggi rischia brutto di uscire dal torneo e quindi ciao ciao n.1.
Perchè ?
Perchè sono esseri umani i tennisti ed anche Sinner ed hanno un corpo che è soggetto a problemi dovuti a sforti fisici come nel tennis professionistico. E nonostante questo sia Sinner che Alcaraz sono ai primi 2 posti del ranking mondiale.
Ma ora, vediamo che dopo 2 master 1000 vinti, dopo soli 10 giorni. Sinner entra in un altro torneo ed è anche lui costretto a non essere al meglio, anzi.
E l’anno scorso idem, non avesse avuto la sospensione, era molto improbabile che riuscisse ad andare in fondo a Roma, Roland Garros e Wimbledon. E non a caso poche settimane dopo si era cancellato da Toronto.
Al momento tifo si o tifo no, il n.1 è Alcaraz che viene pure lui da due tornei ATP 1000 giocati in pessime condizioni, oppure gestiti per essere al meglio da adesso in poi.
Lo scopriremo solo vivendo.

Ti da fastidio che vinca il dolomitico, eh bresaola? Hehehehe

Dev’essere un Musettiano frustrato.

va vahhh è la rappresentazione del TROGLIONE perfetto!!

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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
NICK (Guest) 09-04-2026 16:43

Scritto da walden
Muridi, a letto senza cena!
A cominciare dal camaleontico Nick, che sul 25 dava già il set perso…

A Te, ottimo Walden, lo pseudonimo Nick non va proprio giù…mi dai del topastro senza motivo alcuno…al limite meglio camaleonte (al netto dei nickname duplicati)

 319
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Inox 09-04-2026 16:41

Scritto da antoniov
Che fa Carlitos, copia a Jannik ?
Questi due ragazzi sono meravigliosi

Stavo per scrivere io ahahah

 318
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+1: antoniov, Detuqueridapresencia
compagno di cella di Becker (Guest) 09-04-2026 16:41

Scritto da antoniov
Che fa Carlitos, copia a Jannik ?

occhio che arriva bresaola ti dirà che è tutto una recita

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+1: Inox, antoniov
italo (Guest) 09-04-2026 16:40

Scritto da NICK
Anche Alcaraz ha un piccolo calo, magari vince in due set, ma nel tennis basta un attimo di distrazione o un giramento di testa, sport individuale

la differenza è che alcaraz si distrae mentre Sinner ha un calo fisico.
vedremo se anche il murciano si riprende

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sergioat 09-04-2026 16:40

Scritto da NICK
Anche Alcaraz ha un piccolo calo, magari vince in due set, ma nel tennis basta un attimo di distrazione o un giramento di testa, sport individuale

Però 2 break di seguito…

 315
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-1: Inox
Leo67 09-04-2026 16:40

Scritto da Ziazelig
Il tipo Bresaola…qualcosa…è proprio sgradevole

non è sgradevole..è un Troglione!!

 314
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+1: Detuqueridapresencia
antoniov 09-04-2026 16:39

Che fa Carlitos, copia a Jannik ? 😳

Questi due ragazzi sono meravigliosi 🙂

 313
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+1: Inox
guido Guest 09-04-2026 16:39

Alcaraz copione: 6-1 il primo, sotto di due break nel secondo

 312
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PPF (Guest) 09-04-2026 16:37

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da La Bresaola Davis
I tifosi di Sinner ( sinneroidi per definizione ) :
” tornerà n.1 e ci resterà per 10 anni “.
Intanto ” mi fa male di qua e mi fa male di la ” adesso ha ( avrebbe … ) problemi alla schiena ed è al terzo set contro Machac.
Non portano sfaiga, noooo … neanche un po’ … gufano il proprio idolo !
Oggi rischia brutto di uscire dal torneo e quindi ciao ciao n.1.
Perchè ?
Perchè sono esseri umani i tennisti ed anche Sinner ed hanno un corpo che è soggetto a problemi dovuti a sforti fisici come nel tennis professionistico. E nonostante questo sia Sinner che Alcaraz sono ai primi 2 posti del ranking mondiale.
Ma ora, vediamo che dopo 2 master 1000 vinti, dopo soli 10 giorni. Sinner entra in un altro torneo ed è anche lui costretto a non essere al meglio, anzi.
E l’anno scorso idem, non avesse avuto la sospensione, era molto improbabile che riuscisse ad andare in fondo a Roma, Roland Garros e Wimbledon. E non a caso poche settimane dopo si era cancellato da Toronto.
Al momento tifo si o tifo no, il n.1 è Alcaraz che viene pure lui da due tornei ATP 1000 giocati in pessime condizioni, oppure gestiti per essere al meglio da adesso in poi.
Lo scopriremo solo vivendo.

Ti da fastidio che vinca il dolomitico, eh bresaola? Hehehehe

Dev’essere un Musettiano frustrato.

 311
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walden 09-04-2026 16:36

Si parla, giustamente, dei problemi di Sinner, ma qualcuno sa perchè Ruud si è ritirato?

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guido Guest 09-04-2026 16:35

sembra sia meglio non vincere il primo set 6-1

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walden 09-04-2026 16:34

Scritto da Peter Parker
Grandioso Jannik,anche nelle difficoltà riesce a cavarsela egregiamente.Abbiamo veramente un fuoriclasse che l’ Italia non avrà più per decenni. Forse nel 2046 ne arriverà un altro come lui ,ma solo forse ,mica è sicuro.
Il benzinaio extraterrestre non finisce di stupire.

Chi l’ha detto per decenni, magari fra 10 anni arriva un altro che adesso ha 10 anni…e comunque non disprezzerei chi sta crescendo adesso…

 308
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NICK (Guest) 09-04-2026 16:34

Anche Alcaraz ha un piccolo calo, magari vince in due set, ma nel tennis basta un attimo di distrazione o un giramento di testa, sport individuale

 307
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compagno di cella di Becker (Guest) 09-04-2026 16:33

anche Alcaraz in calo nel secondo?

 306
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NICK (Guest) 09-04-2026 16:32

Scritto da antoniov

Scritto da NICK

Scritto da totti229
@ antoniov (#4588655)
I commenti vanno rispettati
Abbiamo punti di vista diversi
Lei una persona molto poco educata

Non ero d’accordo sul commento del tennis di Sinner, che é meno spettacolare di Alcaraz ma aggressivo e con vincenti, anche a rete ultimamente. É un tennis moderno. Sono invece d’accordo che si debba rispettare l’opinione di tutti.

Con ciò che tu sei o non sei d’accordo a me non interessa, mentre ripeto per la seconda volta che non rispetto chi gentilmente e con educazione viene a provocare gratuitamente !
Poi, il tennis di Jannik è tutt’altro che noioso e il mach di oggi credo ne sia la più ovvia dimostrazione.

Sul tennis di Sinner concordo, fa colpi spettacolari che richiedono tecnica…però ognuno può pensarla come vuole, secondo me. Come non t’importa della mia opinione, potresti fregartene anche di quella degli altri. Perché detestarsi sul nulla?

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italo (Guest) 09-04-2026 16:30

anche alcaraz si sta distraendo a quanto pare

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l Occhio di Sauron 09-04-2026 16:22

Scritto da emma
Sinner secondo me sulla terra invece di migliorare gioca peggio dello scorso anno, ma possibile che qualcuno non riesce ad imparargli il gioco da terra rossa, se gioca cosi’ fa poca strada a roma e parigi

ma no dai.. sul serio?..

l’anno scorso ha “solo” perso il RG con 3 championship points a favore contro uno dei più grandi talenti tennistici di tutti i tempi e un fisico da bestia senza “essere stato imparato” il gioco da terra rossa?

ma chi glielo dovrebbe “imparare” allora?
un pluricampione tipo Volandri forse?

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Dante (Guest) 09-04-2026 16:19

“ha durato”
“gli ha imparato”
Mi rivolto nel mio giaciglio!

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Marco M. 09-04-2026 16:17

Scritto da emma
Sinner secondo me sulla terra invece di migliorare gioca peggio dello scorso anno, ma possibile che qualcuno non riesce ad imparargli il gioco da terra rossa, se gioca cosi’ fa poca strada a roma e parigi

Il problema sono i maestri (elementari) che non “imparano” l’italiano ai bambini…

 301
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+1: guido Guest, antoniov, lele83, walden, pablito, GIOTAD, giallu, Inox, Detuqueridapresencia, Carota Senior, Massi, JannikUberAlles, renzopii
-1: andrewthefirst
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