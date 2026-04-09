Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Zverev cresce a Monte-Carlo e lancia la sfida a Fonseca: “Credo che la terra sia la sua superficie migliore”

Alexander Zverev continua la sua corsa al Rolex Monte-Carlo Masters 2026 e, dopo il debutto sofferto contro Cristian Garin, ha mostrato segnali di crescita nel successo contro Zizou Bergs, battuto 6-2, 7-5. Il tedesco ha così raggiunto i quarti di finale nel Principato per la prima volta dal 2022, confermando un progresso importante anche se, a suo stesso dire, il suo tennis è ancora lontano dal livello migliore espresso negli Stati Uniti.
La vittoria su Bergs è stata più lineare rispetto a quella d’esordio, ma non del tutto priva di complicazioni. Zverev, infatti, non è riuscito a chiudere il match quando è andato a servire sul 5-4 nel secondo set, subendo il controbreak del belga. La sua reazione, però, è stata immediata: il numero 3 del mondo ha rimesso subito ordine nel proprio tennis, si è preso gli ultimi due game dell’incontro e ha archiviato la pratica senza trascinarsi in un terzo set che avrebbe potuto riaprire tutto.
Nel dopopartita Zverev ha riconosciuto che la prestazione è stata migliore rispetto al turno precedente, pur restando molto esigente con sé stesso. “È stata una partita migliore da parte mia”, ha spiegato, facendo riferimento al confronto con il match vinto in rimonta contro Garin, quando era stato costretto a risalire da una situazione complicatissima nel set decisivo. Subito dopo, però, ha mantenuto la sua analisi su un piano molto realistico: “Non è stato ancora perfetto. Sono ancora lontano dal livello che avevo mostrato negli Stati Uniti, ma questo è il mio primo torneo sulla terra… Sono contento del livello mostrato oggi. Andiamo avanti”.
Per Zverev la corsa a Monte-Carlo ha un peso particolare anche in prospettiva stagionale. Il tedesco è infatti a caccia del suo ottavo titolo Masters 1000, un traguardo che consoliderebbe ulteriormente il suo status tra i grandi interpreti della categoria. Ma per continuare a inseguirlo dovrà ora affrontare uno degli avversari più intriganti del torneo: Joao Fonseca.
Il brasiliano arriva ai quarti dopo aver impressionato ancora una volta, e Zverev sa bene che si tratta di un test tutt’altro che banale. Quello di Monte-Carlo sarà il loro primo confronto diretto, ma il tedesco ha già un’idea molto chiara del valore e delle caratteristiche del 19enne. “Penso che la terra sia la sua superficie migliore”, ha detto parlando di Fonseca. “Ha vinto a Buenos Aires e in passato ha già giocato bene su questa superficie”.
Zverev non ha nascosto neppure una certa curiosità verso questa sfida, che potrebbe essere solo la prima di una lunga serie. “Sono entusiasta di affrontarlo per la prima volta. È un giovane talento emergente e penso che ci affronteremo molte altre volte nei prossimi due anni”, ha aggiunto. Parole che confermano quanto Fonseca sia ormai percepito dagli stessi big come uno dei nomi destinati a pesare nel futuro immediato del circuito.
Del resto, anche i numeri danno forza a questa sensazione. Fonseca è diventato il secondo giocatore nato nel 2006 a raggiungere i quarti di finale di un Masters 1000, dopo Martin Landaluce, che aveva firmato lo stesso traguardo a Miami il mese scorso. Un dato che racconta la rapidità con cui la nuova generazione sta provando a prendersi spazio ai massimi livelli.
Monte-Carlo, quindi, offre a Zverev una doppia verifica: da una parte il bisogno di continuare a crescere su una superficie ancora tutta da ritrovare nel 2026, dall’altra l’occasione di misurarsi con uno dei talenti più promettenti del circuito. E se contro Bergs si è visto un passo avanti, contro Fonseca servirà probabilmente un altro salto di qualità.
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco · 09 Aprile 2026
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Zizou Bergs vs Alexander Zverev
E’ una bella cosa conoscere le lingue straniere, beato te
@ luca74 (#4588969)
Sinceramente non capisco questa lamentela continua sugli “haters” o “trolls”…perché normalità sportiva vuole che la maggioranza tifi per Jannik ma anche che un appassionato di tennis possa divertirsi e apprezzare un ragazzo come Alcaraz, che non può essere n.1 da tempo a 23 anni senza essere un talento comunque piacevole da seguire…oltretutto rimane un “ragazzotto” semplice, diretto, che non fa mistero dei suoi dubbi e dei suoi momenti di gioia e di preoccupazione…così come nessuno si sogna di sminuire la forza vincente di Jannik ma magari non ne viene particolarmente coinvolto a livello emozionale non essendo animato da dirompenti sentimenti patriottici…ma rimangono i due campioni assoluti del momento, che vincono magari in 3 set perché gli avversari di oggi erano due “egregi” tennisti (a me piacciono molto entrambi), magari meno titolati ma tosti, dotati di un tennis incalzante che ha potuto, complice la superficie e il sole altrettanto battente, vessare anche i due big…e comunque un’impresa seguire in tv questo torneo assolato, bellissima la location dal fascino immutabile ma la palla praticamente non si vede e, con gli scambi estenuanti favoriti dalla terra, capirci qualcosa è stato davvero faticoso: le impressioni che ho avuto sono che Jannik sulla terra ha ancora più tempo per decidere dove direzionare i suoi colpi mentre Carlos ha ancora più tempo per utilizzare il suo dritto e organizzarsi per affondare con questo colpo sia incrociando sia in lungolinea: vediamo se avranno modo di confrontarsi in finale, da quello che si è visto (si fa per dire) oggi, più semplice sistemare la questione Auger che risolvere il problema Bublik
@ sergioat (#4589078)
Ma si sa…ha gli occhi foderati di bresaola….
@ Dr Ivo (#4589087)
D’accordo con te.
L’unico appunto è che lui arriva da Miami e non dal freddo.
Mi è capitato di fare corse podistiche ad Aprile e se capitava la prima giornata davvero calda, c’era moltissima gente che schiantava fisicamente. Distrutti.
Nel caso di Sinner è che probabilmente dopo un mese così tirato psicofisicamente, la giornata down può arrivare all’improvviso.
A Sinner però capitano spesso queste giornate di spossatezza (mi viene in mente più quella con Rune in Australia che quella con Spizzirri dove ci furono i crampi) e virus vari. Da questo punto di vista è delicato e penso sarà sempre così.
oggi alternava la magie con colpi che non si vedevano dalla partita Fantozzi contro Filini (ma l’avete vista la volee a due mani di rovescio?)
Jodar e Landaluce vanno nominati dopo che avranno vinto gli slam e i 1000 che ha vinto Sinner. Stiamo parlando di fenomeni generazionali. Quei due non lo sono di sicuro. Per adesso non li cambio con Musetti manco per sbaglio.
so che è difficile, ma dipende, oltre che dalla fortuna, dalla capacità di investire risorse in questo sport. La Spagna ha avuto un crolo negli ultimi venti anni, è passata dall’avere anche 20 top100 in contemporanea a ora che ne ha 4 o 5, perchè evidentemente sonostati commessi degli errori. Il colpo di culo nasconde il dato di realtà. L’Italia andava bene che ne avesse uno nei 20, negli ultimi anni ne ha avuti anche 10 nei 100, ma erano la maggior parte dopo la settantesima posizione, oggi 4 nei 20 e due nei 10. Ma mai dormire su gli allori.
se non sei stato tu, faccio ammenda, ma mi sembravi proprio tu…
Che vi tocca sperare nel prossimo avversario per toglierlo dal cammino del signorino che tanto lo teme, giustamente.
Come gliela sta facendo sudare l’argentino, sullo 0/30 ha veramente rischiato. Ed ora 40/40.
È una tua impressione, scherzo, non mi sembra forse un filino ma forse
@ zedarioz (#4589071)
Ha pescato anche Jodar. Tra un po’ pesca pure Landaluce.
È una mia impressione, oppure lo avete notato pure voi, ma vedo Carlitos meno muscoloso e molto più magro.
Esatto. Bravo Etcheverry!
Può essere, ma credo di più ad un abbassamento di pressione
Alcaraz a specchio . Copia tutte le mosse di jannik
Rispondo a te e ad altri che hanno fatto la tua stessa osservazione più o meno insolente.
Premesso che i gradi erano 24 (ma non ha importanza) voi avete mai giocato a tennis a quell’ora all’aperto col sole a picco e senza un alito di vento? Anche ad aprile, certo, anzi soprattutto in aprile perché l’organismo non si è ancora assuefatto al caldo.
Sicuramente no, voi a quell’ora vi rifocillate sul sofa…
Ma in quelle condizioni, anche venti gradi, se si viene da uno stato di sovraffaticamento come Jannik, possono incidere sull’organismo e sul rendimento in campo.
E spossato Jannik lo era evidentemente per le fatiche accumulate, non per quanto fosse tosto l’avversario. La sudorazione (che si notava chiaramente dalla maglietta divenuta un lago, tanto che se l’è dovuta cambiare senza attendere la fine del set) ha aggravato lo spossamento per la perdita di sali di sodio, magnesio, potassio.
Jannik è stato messo sempre in sessione di metà giornata che per lui nelle condizioni date è la più faticosa. Alla faccia di chi pensava che a Montecarlo è di casa e che ciò lo avvantaggi. Il monegasco Vacherot, semmai dovesse continuare la corsa, sarà sempre in sessione serale
Spero nella finale tra i 2 fenomeni
… e non sentirli!
Si si assolutamente, la penso come te. Era più una domanda ironica
@ La Bresaola Davis (#4588934)
Grande esperto, domani non si riposa perché ci sono i quarti, sabato le semifinali e domenica le finali.
50 anni di esperienza!
Trovo buono che anche Carlos spenda un po’ di energie in più del necessario. Il torneo si parifica meglio.
@ walden (#4589021)
Statisticamente che arrivi un altro Sinner in Italia nel giro di 10 anni la vedo vicino allo 0,5%
Visto che negli ultimi 100 anni in Italia ne è venuto fuori uno, lui.
Poi è vero che la Spagna ha tirato fuori Alcaraz 17 anni dopo Nadal, ma han pescato davvero un jolly clamoroso.
Diceva: Arriba, al Bioparco de Oporto
Sono più forti degli altri ma sono umani. La grandezza sta nel vincere anche quando si è lontani dal 100% come è successo oggi a Sinner a partire dal secondo set. E anche Alcaraz sembra sulla stessa strada. primo set dominato e secondo set perso scendendo di livello.
Sinner poi ha recuperato i 2 break perdendo al tie break, Alcaraz non é riuscito a riprendere il secondo break…per poco comunque
Ma come diceva il mio maestro di scuola guida con chiaro accento altoatesino: nessuno si nasce imparato.
Comunque a me pare che alcaraz non ha piu un programma di gioco….poi le porta a casa grazie alle sue magie…..finche’ vanno a buon fine
Ma no, il fatto è che non si può pretendere che i due migliori vincano sempre in meno di un’ora, perchè non giocano in solitario, ma hanno un avversario dall’altra parte della rete che non ci sta a perdere !
Non direi, l’avversario si è preso il set meritatamente.
E anche Alcaraz, per non essere da meno, ha voluto provare l’ebbrezza di andare sotto di due break e cercare di recuperare il set, ma, come Jannik, non ce l’ha fatta. Vediamo come va il terzo 🙂
Che sei troppo simpatico.
Sii, ma tanto vince Alcaraz…
Si ma al terzo non c’è storia
E anche Carletto prolunga il match, tutta invidia 😉
Non sto seguendo, calo energetico anche per Carlos?
comunque vada a finire, questa partita entrerà nella storia per colpi mai visti prima, tipo la veronica di rovescio a due mani o la smorzata nel proprio campo con effetto a rientrare
cioe…etcheverry porta a casa un game eterno facendo un solo vincente…..
ahah che non ha ancora detto ” voglio andare a casa”
fa tutto alcaraz pero’….anche perche’ l’argentino non ha un colpo vincente vero e proprio…..
Sinner quest’anno ha continuato a modificare il suo dritto per renderlo valido su tutte le superfici terra compreso, sono sicuro che quest’anno vincerà anche tornei importanti su terra
Sembra un problema muscolare, parlavano del polpaccio
ho sentito che diceva “todos fenomenos contra de migo”, cosa vorrà dire?
chissa’ che ci fa con la bresaola
va vahhh è la rappresentazione del TROGLIONE perfetto!!
A Te, ottimo Walden, lo pseudonimo Nick non va proprio giù…mi dai del topastro senza motivo alcuno…al limite meglio camaleonte (al netto dei nickname duplicati)
Stavo per scrivere io ahahah
occhio che arriva bresaola ti dirà che è tutto una recita
la differenza è che alcaraz si distrae mentre Sinner ha un calo fisico.
vedremo se anche il murciano si riprende
Però 2 break di seguito…
non è sgradevole..è un Troglione!!
Che fa Carlitos, copia a Jannik ? 😳
Questi due ragazzi sono meravigliosi 🙂
Alcaraz copione: 6-1 il primo, sotto di due break nel secondo
Dev’essere un Musettiano frustrato.
Si parla, giustamente, dei problemi di Sinner, ma qualcuno sa perchè Ruud si è ritirato?
sembra sia meglio non vincere il primo set 6-1
Chi l’ha detto per decenni, magari fra 10 anni arriva un altro che adesso ha 10 anni…e comunque non disprezzerei chi sta crescendo adesso…
Anche Alcaraz ha un piccolo calo, magari vince in due set, ma nel tennis basta un attimo di distrazione o un giramento di testa, sport individuale
anche Alcaraz in calo nel secondo?
Sul tennis di Sinner concordo, fa colpi spettacolari che richiedono tecnica…però ognuno può pensarla come vuole, secondo me. Come non t’importa della mia opinione, potresti fregartene anche di quella degli altri. Perché detestarsi sul nulla?
anche alcaraz si sta distraendo a quanto pare
ma no dai.. sul serio?..
l’anno scorso ha “solo” perso il RG con 3 championship points a favore contro uno dei più grandi talenti tennistici di tutti i tempi e un fisico da bestia senza “essere stato imparato” il gioco da terra rossa?
ma chi glielo dovrebbe “imparare” allora?
un pluricampione tipo Volandri forse?
“ha durato”
“gli ha imparato”
Mi rivolto nel mio giaciglio!
Il problema sono i maestri (elementari) che non “imparano” l’italiano ai bambini…