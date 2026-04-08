Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Giovedì 09 Aprile 2026

08/04/2026 16:01 8 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

Court Rainier III – ore 11:00
Zizou Bergs BEL vs Alexander Zverev GER
T. Machac vs Jannik Sinner ITA
Carlos Alcaraz ESP vs T. Etcheverry
L. Musetti or V. Vacherot vs F. Marozsan o H. Hurkacz

Court des Princes – ore 11:00
Matteo Berrettini ITA vs Joao Fonseca BRA
F. Auger-Aliassime Vs C. Ruud
Jiri Lehecka CZE vs Alexander Bublik KAZ
F. Cobolli or A. Blockx vs Alex de Minaur AUS

Court EA de Massy – ore 11:00
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Andre Goransson SWE / Evan King USA
Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR
Matteo Berrettini ITA / Andrea Vavassori ITA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

piper 08-04-2026 18:18

Orari pessimi, mannaggia.

andrewthefirst 08-04-2026 16:56

Pensavo si sarebbe ritirato dal singolo per puntare al doppio. Bergs forse lo ha mollato. Peccato.

Brusetti (Guest) 08-04-2026 16:53

In effetti….

Scritto da JOA20
Non avrebbe più senso mettere Lehecka-Bublik come secondo match sul Court des Princes? Auger/Cilic e Moutet/Ruud stanno giocando adesso…

Djidji (Guest) 08-04-2026 16:53

@ JOA20 (#4588076)

Il vincente di lehecka-bublik deve giocare con il vincente della partita di alcaraz e quindi mettono entrambi gli incontri come terzo match

JOA20 (Guest) 08-04-2026 16:48

Non avrebbe più senso mettere Lehecka-Bublik come secondo match sul Court des Princes? Auger/Cilic e Moutet/Ruud stanno giocando adesso…

Tiger Woods (Guest) 08-04-2026 16:38

Come si fa a mettere Berrettini – Fonseca sul secondo campo?

Giambi (Guest) 08-04-2026 16:28

Dunque sarà Machac l’avversario del nostro campione. Sulla terra sempre un problema affrontare Cerundolo quindi preferisco questo abbinamento.

Taxi Driver 08-04-2026 16:16

Cerundolo a forza di prendere scoppole dal cannibile finirà a farsi eremita al Perito Moreno…

