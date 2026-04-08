Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Giovedì 09 Aprile 2026
Court Rainier III – ore 11:00
Zizou Bergs vs Alexander Zverev
T. Machac vs Jannik Sinner
Carlos Alcaraz vs T. Etcheverry
L. Musetti or V. Vacherot vs F. Marozsan o H. Hurkacz
Court des Princes – ore 11:00
Matteo Berrettini vs Joao Fonseca
F. Auger-Aliassime Vs C. Ruud
Jiri Lehecka vs Alexander Bublik
F. Cobolli or A. Blockx vs Alex de Minaur
Court EA de Massy – ore 11:00
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Andre Goransson / Evan King
Alexander Erler / Lucas Miedler vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Matteo Berrettini / Andrea Vavassori vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Orari pessimi, mannaggia.
Pensavo si sarebbe ritirato dal singolo per puntare al doppio. Bergs forse lo ha mollato. Peccato.
In effetti….
@ JOA20 (#4588076)
Il vincente di lehecka-bublik deve giocare con il vincente della partita di alcaraz e quindi mettono entrambi gli incontri come terzo match
Non avrebbe più senso mettere Lehecka-Bublik come secondo match sul Court des Princes? Auger/Cilic e Moutet/Ruud stanno giocando adesso…
Come si fa a mettere Berrettini – Fonseca sul secondo campo?
Dunque sarà Machac l’avversario del nostro campione. Sulla terra sempre un problema affrontare Cerundolo quindi preferisco questo abbinamento.
Cerundolo a forza di prendere scoppole dal cannibile finirà a farsi eremita al Perito Moreno…