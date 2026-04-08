Monte-Carlo, Berrettini annienta Medvedev con un doppio 6-0: è solo il 14° caso nella storia dei Masters 1000. E’ agli ottavi senza aver perso nemmeno un game

Ci sono vittorie nette, vittorie pesanti e poi ci sono partite come quella firmata da Matteo Berrettini contro Daniil Medvedev al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026, un match che sembra uscito da un videogioco più che da un torneo di questo livello. In appena 49 minuti, l’azzurro ha demolito il russo con un clamoroso 6-0, 6-0, centrando la prima vittoria in carriera contro Medvedev e scrivendo una pagina statistica semplicemente incredibile.

Berrettini, infatti, non aveva mai battuto il russo prima di oggi e non aveva nemmeno mai inflitto un 6-0 a un top 10. A Monte-Carlo si è preso tutto in una volta: successo contro un rivale che gli era sempre sfuggito, doppio bagel in un Masters 1000 e qualificazione agli ottavi con numeri che definire fuori scala non è affatto esagerato.

Se poi si aggiunge quanto accaduto nel turno precedente, il dato diventa ancora più assurdo. Berrettini aveva infatti beneficiato del ritiro di Roberto Bautista Agut sul 4-0 e, sommando quel parziale al capolavoro contro Medvedev, è arrivato agli ottavi di finale senza perdere nemmeno un game. Un’impresa rarissima nella storia dei Masters 1000.

Secondo i dati riportati, l’italiano è soltanto il terzo giocatore capace di raggiungere gli ottavi in un Masters 1000 senza lasciare per strada neppure un gioco, con almeno due partite disputate. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Lleyton Hewitt a Cincinnati 2002 e Viktor Troicki a Indian Wells 2010. Già questo basterebbe a dare la misura della prestazione di Berrettini, ma non è tutto.

Il 6-0, 6-0 rifilato a Medvedev rappresenta infatti soltanto il 14° doppio bagel nella storia dei Masters 1000. E c’è di più: è appena la seconda volta che una sconfitta del genere colpisce un giocatore top 10. Un dettaglio che rende ancora più impressionante il tracollo del russo e, allo stesso tempo, ancora più straordinaria la prova dell’azzurro.

L’immagine statistica emersa dopo il match racconta bene l’eccezionalità dell’impresa. Nella lista dei doppi 6-0 nei Masters 1000 compaiono nomi del calibro di Ivan Lendl, Lleyton Hewitt, David Goffin, Lorenzo Musetti e Alex de Minaur, ma ora anche Berrettini entra in questo elenco ristrettissimo, diventando protagonista di una delle partite più clamorose viste negli ultimi anni a questo livello.

A rendere il tutto ancora più sorprendente è anche il valore dell’avversario. Medvedev non è soltanto un top player, ma un ex numero uno del mondo, uno che raramente concede il controllo totale del match. Eppure, sulla terra monegasca, Berrettini lo ha letteralmente annichilito, togliendogli ritmo, fiducia e qualsiasi possibilità di reazione fin dai primi game.

Questi sono quei punteggi che, appena compaiono sul tabellone, sembrano sbagliati. E invece sono reali. Monte-Carlo 2026 consegna così una delle storie più assurde e memorabili della stagione: Matteo Berrettini agli ottavi senza perdere un game, con un doppio 6-0 a Daniil Medvedev in 49 minuti. Un risultato che va oltre la vittoria e che entra di diritto nei libri di statistica del tennis.

Tutti i 60 inflitti nei Masters 1000 (dal 1990 in poi)

1. Canada Masters 1994 – Ivan Lendl 🇨🇿 b Wally Masur 🇦🇺

2. Monte Carlo Masters 1997 – Alex Corretja 🇪🇸 b Nuno Marques 🇵🇹

3. Canada Masters 1999 – Jan-Michael Gambill 🇺🇸 b Jocelyn Robichaud 🇨🇦

4. Cincinnati Masters 2002 – Lleyton Hewitt 🇦🇺 b Robby Ginepri 🇺🇸

5. Indian Wells Masters 2005 – Nicolas Kiefer 🇩🇪 b Sargis Sargsian 🇦🇲

6. Rome Masters 2005 – Guillermo Canas 🇦🇷 b Juan Monaco 🇦🇷

7. Miami Masters 2006 – Carlos Berlocq 🇦🇷 b Donald Young 🇺🇸

8. Miami Masters 2006 – James Blake 🇺🇸 b Carlos Berlocq 🇦🇷

9. Paris Masters 2006 – Nikolay Davydenko 🇷🇺 b Christophe Rochus 🇧🇪

10. Miami Masters 2007 – Jarkko Nieminen 🇫🇮 b Evgeny Korolev 🇷🇺

11. Rome Masters 2016 – David Goffin 🇧🇪 b Tomas Berdych 🇨🇿

12. Monte Carlo Masters 2023 – Lorenzo Musetti 🇮🇹 b Luca Nardi 🇮🇹

13. Monte Carlo Masters 2025 – Alex de Minaur 🇦🇺 b Grigor Dimitrov 🇧🇬

14. Monte Carlo Masters 2026 – Matteo Berrettini 🇮🇹 b Daniil Medvedev 🇷🇺





Francesco Paolo Villarico