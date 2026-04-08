Berrettini travolge un Medvedev irriconoscibile: doppio bagel e ottavi di finale per il romano a Monte Carlo
Incredibile esito del primo match del mercoledì al Masters 1000 di Monte Carlo: Matteo Berrettini infligge a Daniil Medvedev un doppio bagel! Una sconfitta così netta da risultare quasi imbarazzante per un ex n.1 ATP e campione Slam come il russo, 6-0 6-0 in soli 49 minuti di gioco, risultato che apre al romano le porte degli ottavi di finale del torneo del Principato, dove attende il vincente di Fonseca – Rinderknech. Berrettini ha salvato due palle break nel primo game dell’incontro, poi ha preso del tutto possesso del match con un tennis solido, con molte variazioni e senza concedere niente a un Medvedev del tutto fuori fase e fuori ritmo, a tratti anche irritante per l’atteggiamento mostrato in campo. Daniil probabilmente non sentiva la palla e poco ha fatto per riannodare i fili del suo gioco, uscendo mestamente dal campo con una delle peggiori sconfitte in carriera, forse la peggiore in assoluto. Ben 28 errori e solo 3 punti vincenti per Medvedev, contro un Berrettini impeccabile per scelte di gioco e continuità di prestazione. Matteo è negli ottavi di finale… senza aver perso un game in due partite!
a breve l’articolo completo del nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani
Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini
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Dopo la sconfitta con Tsitsipas a Doha scrissi che ormai Medvedev non sarebbe più stato un top, avrebbe avuto qualche buona settimana d’ogni tanto, ma non la capacità di rientrare stabilmnete fra i primi. Ha vinto a Dubai, ha giocato la finale di IW, ma poi a Miami, invece che confermarsi, ha perso contro Cerundolo, e qui a Montecarlo, ha fatto una figura barbina. Confermo quanto scrissi due mesi fa.
Diciamo che Berrettini é stato bravo a non perdere il primo game. Stop. Il resto l’ha fatto Medvedev.
Al limite si puó aggiungere che Berrettini sia stato intelligente a non fare pugnetti e festeggiamenti esagerati, non certo per rispetto dell’avversario, ma per evitare che si riprendesse dalla catatonia.
Sicuramente fra oggi e i 4 game con lo Spagnolo, Berrettini é apparso tonico e POTENZIALMENTE top player. Ma non l’ha ancora potuto dimostrare nella pratica, non certo per colpa sua
Sono contentissimo per Matteo, che avanza e recupera punti in una classifica che, oltre a stargli stretta, non lo mette al riparo dalle qualifiche al Roland Garros.
Venendo a questa partita. Siccome è un risultato assolutamente ridicolo mi chiedo… Danilone che c’è andato a fare a Montecarlo? Non aveva neppure bisogno di un certificato medico perché è un Mille non obbligatorio… Per il premio di primo turno? O voleva provocare (ma chi e perché)?
Se avessi pagato per l’incontro mi sarei seriamente arrabbiato. Spero che l’Atp provveda a multare il russo
Sono i giorni del ciclo per Medvedev. ..
Però, caro Matteo, si poteva fare di più!
Tanto BENE l’uno quanto MALE l’altro…
…cosa sarà mai successo al russo?
E dire che quest’anno sembrava aver messo la testa a posto!
Tstitipas Zverev Medvedev. Non sono riusciti a crescere. E non mi riferisco all’aspetto tennistico
nemmeno Sinner avrebbe potuto fare meglio..
scherzi a parte, oggi Medvy era un bye per chiunque.
Per il Berretto un pò di fortuna finalmente. poteva andare molto peggio nel sorteggio
in pratica, ha fatto un buon allenamento per il doppio
C’è ben poco da commentare dopo il netto 6-0 / 6-0 !
E’ stato come un positivissimo doppio tiro al piattello da parte del tiratore Matteo Berrettini che non credo Medvedev scorderà mai !
Mitico teo
Danilo hai voluto la bicicletta? Pedala
Quasi mi dispiace
Quasi ………… 😆