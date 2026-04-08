Matteo non ha ancora perso un game nel torneo! ATP, Copertina

Berrettini travolge un Medvedev irriconoscibile: doppio bagel e ottavi di finale per il romano a Monte Carlo

08/04/2026 12:05 12 commenti
Matteo Berrettini (foto Patrick Boren)
Matteo Berrettini (foto Patrick Boren)

Incredibile esito del primo match del mercoledì al Masters 1000 di Monte Carlo: Matteo Berrettini infligge a Daniil Medvedev un doppio bagel! Una sconfitta così netta da risultare quasi imbarazzante per un ex n.1 ATP e campione Slam come il russo, 6-0 6-0 in soli 49 minuti di gioco, risultato che apre al romano le porte degli ottavi di finale del torneo del Principato, dove attende il vincente di Fonseca – Rinderknech. Berrettini ha salvato due palle break nel primo game dell’incontro, poi ha preso del tutto possesso del match con un tennis solido, con molte variazioni e senza concedere niente a un Medvedev del tutto fuori fase e fuori ritmo, a tratti anche irritante per l’atteggiamento mostrato in campo. Daniil probabilmente non sentiva la palla e poco ha fatto per riannodare i fili del suo gioco, uscendo mestamente dal campo con una delle peggiori sconfitte in carriera, forse la peggiore in assoluto. Ben 28 errori e solo 3 punti vincenti per Medvedev, contro un Berrettini impeccabile per scelte di gioco e continuità di prestazione. Matteo è negli ottavi di finale… senza aver perso un game in due partite!

 

a breve l’articolo completo del nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani

 

Daniil Medvedev RUS vs Matteo Berrettini ITA

ATP Monte-Carlo
Daniil Medvedev [7]
0
0
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
Mostra dettagli

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12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

walden 08-04-2026 12:27

Dopo la sconfitta con Tsitsipas a Doha scrissi che ormai Medvedev non sarebbe più stato un top, avrebbe avuto qualche buona settimana d’ogni tanto, ma non la capacità di rientrare stabilmnete fra i primi. Ha vinto a Dubai, ha giocato la finale di IW, ma poi a Miami, invece che confermarsi, ha perso contro Cerundolo, e qui a Montecarlo, ha fatto una figura barbina. Confermo quanto scrissi due mesi fa.

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+1: Detuqueridapresencia
Bagel 08-04-2026 12:27

Diciamo che Berrettini é stato bravo a non perdere il primo game. Stop. Il resto l’ha fatto Medvedev.
Al limite si puó aggiungere che Berrettini sia stato intelligente a non fare pugnetti e festeggiamenti esagerati, non certo per rispetto dell’avversario, ma per evitare che si riprendesse dalla catatonia.

Sicuramente fra oggi e i 4 game con lo Spagnolo, Berrettini é apparso tonico e POTENZIALMENTE top player. Ma non l’ha ancora potuto dimostrare nella pratica, non certo per colpa sua

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+1: Don Budge fathers, Detuqueridapresencia
Dr Ivo (Guest) 08-04-2026 12:26

Sono contentissimo per Matteo, che avanza e recupera punti in una classifica che, oltre a stargli stretta, non lo mette al riparo dalle qualifiche al Roland Garros.
Venendo a questa partita. Siccome è un risultato assolutamente ridicolo mi chiedo… Danilone che c’è andato a fare a Montecarlo? Non aveva neppure bisogno di un certificato medico perché è un Mille non obbligatorio… Per il premio di primo turno? O voleva provocare (ma chi e perché)?
Se avessi pagato per l’incontro mi sarei seriamente arrabbiato. Spero che l’Atp provveda a multare il russo

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andrewthefirst 08-04-2026 12:25

Sono i giorni del ciclo per Medvedev. ..

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Giovanni Battista (Guest) 08-04-2026 12:24

Però, caro Matteo, si poteva fare di più!

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+1: omerjno, Ice Man, zaltiboy
JannikUberAlles 08-04-2026 12:23

Tanto BENE l’uno quanto MALE l’altro…

…cosa sarà mai successo al russo?

E dire che quest’anno sembrava aver messo la testa a posto!

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+1: Don Budge fathers
Queever (Guest) 08-04-2026 12:22

Tstitipas Zverev Medvedev. Non sono riusciti a crescere. E non mi riferisco all’aspetto tennistico

 6
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italo (Guest) 08-04-2026 12:22

nemmeno Sinner avrebbe potuto fare meglio..
scherzi a parte, oggi Medvy era un bye per chiunque.
Per il Berretto un pò di fortuna finalmente. poteva andare molto peggio nel sorteggio

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+1: Don Budge fathers
guido Guest 08-04-2026 12:21

in pratica, ha fatto un buon allenamento per il doppio

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antoniov 08-04-2026 12:20

C’è ben poco da commentare dopo il netto 6-0 / 6-0 !

E’ stato come un positivissimo doppio tiro al piattello da parte del tiratore Matteo Berrettini che non credo Medvedev scorderà mai !

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+1: JannikUberAlles, Don Budge fathers, Detuqueridapresencia
Vasco90 08-04-2026 12:19

Mitico teo

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+1: antoniov, Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 08-04-2026 12:13

Danilo hai voluto la bicicletta? Pedala

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Quasi mi dispiace

Quasi ………… 😆

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+1: Inox, Don Budge fathers
-1: Purple Rain