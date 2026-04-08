Berrettini travolge un Medvedev irriconoscibile: doppio bagel e ottavi di finale per il romano a Monte Carlo

Incredibile esito del primo match del mercoledì al Masters 1000 di Monte Carlo: Matteo Berrettini infligge a Daniil Medvedev un doppio bagel! Una sconfitta così netta da risultare quasi imbarazzante per un ex n.1 ATP e campione Slam come il russo, 6-0 6-0 in soli 49 minuti di gioco, risultato che apre al romano le porte degli ottavi di finale del torneo del Principato, dove attende il vincente di Fonseca – Rinderknech. Berrettini ha salvato due palle break nel primo game dell’incontro, poi ha preso del tutto possesso del match con un tennis solido, con molte variazioni e senza concedere niente a un Medvedev del tutto fuori fase e fuori ritmo, a tratti anche irritante per l’atteggiamento mostrato in campo. Daniil probabilmente non sentiva la palla e poco ha fatto per riannodare i fili del suo gioco, uscendo mestamente dal campo con una delle peggiori sconfitte in carriera, forse la peggiore in assoluto. Ben 28 errori e solo 3 punti vincenti per Medvedev, contro un Berrettini impeccabile per scelte di gioco e continuità di prestazione. Matteo è negli ottavi di finale… senza aver perso un game in due partite!

a breve l’articolo completo del nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani

Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini

