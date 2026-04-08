Craig Tiley racconta il passaggio da Tennis Australia alla USTA: “Il potenziale è enorme, gli Stati Uniti possono diventare leader mondiali”

Nello scorso mese di febbraio si è definito un importantissimo passaggio di ruolo a livello di politica tennistica: Craig Tiley ha lasciato dopo 13 anni Tennis Australia per prendere la guida della USTA, la federazione degli Stati Uniti. Il dirigente sudafricano assumerà le sue nuove responsabilità a New York entro l’inizio dell’estate, tornando nel paese nel quale è iniziato il suo lungo e fortunato percorso nel mondo del tennis. A quasi due mesi dalla notizia, Tiley ha partecipato al noto podcast “Served” di Andy Roddick, spiegando le ragioni del suo passaggio dal tennis australiano a quello statunitense.

“Tutto è iniziato parecchio tempo fa, quando Brian Vahaly era ancora un junior e io lavoravo all’Università dell’Illinois”, ha raccontato Tiley, tornando alle origini del suo percorso nel mondo del tennis. “Cercavo di portare i migliori giovani a Illinois, ma non ci riuscivo perché non eravamo molto competitivi; lui, durante il processo di reclutamento, mi mise in grande difficoltà, e così gli promisi che un giorno mi sarei rifatto… ed eccoci qui!”.

“Perché questo cambiamento? In Australia stavo benissimo, ma ci sono diversi motivi che mi hanno portato a questa scelta. Primo: vedo un’enorme opportunità per il tennis negli Stati Uniti in questo momento. C’è una visione a lungo termine, cosa che, a mio avviso, è mancata in passato. E ora ci troviamo in una posizione eccellente, con il movimento in crescita. Ho intravisto un potenziale straordinario: gli Stati Uniti possono diventare leader mondiali sia nella partecipazione, portando sempre più persone in campo a praticare il tennis, sia nelle prestazioni ad alto livello”. In effetti i dati che analizzano la pratica del tennis negli Stati Uniti, a livello di base, di College e di avviamento alla carriera Pro, mostrano negli USA un andamento costante di crescita dopo il periodo del Covid, e anche il numero di giocatori del paese che stazionano nei ranking ATP e WTA sono in miglioramento tra i giovani. Il potenziale per portare nuove leve di talento nei piani alti della disciplina è enorme.

“Sono stato estremamente fortunato negli anni trascorsi in Tennis Australia: credo di aver ricoperto praticamente ogni ruolo possibile ed è stata un’esperienza straordinaria. Ma è arrivato il momento in cui tutto si è allineato e ho deciso di cogliere questa opportunità” continua Tiley, che poi sottolinea la bontà del lavoro intrapreso negli Stati Uniti dalla precedente dirigenza. “Ho sempre ammirato la capacità dell’organizzazione di far crescere il movimento tennistico su tutto il territorio statunitense, così come lo straordinario successo dello US Open. Sono entusiasta di tornare nel tennis americano e di lavorare insieme alla dirigenza, sia a livello locale che nazionale, per continuare ad ampliare la diffusione, l’impatto e il futuro di questo sport”.

Tiley prende il posto dell’ex numero uno della USTA, Lew Sherr, che ha lasciato l’incarico per diventare presidente delle operazioni commerciali dei New York Mets, franchigia della Major League Baseball. Al momento non è previsto che Tiley prenda anche le redini di US Open, ma visto che ha ricoperto quel ruolo con grande successo in Australia, è possibile che anche negli USA arrivi al doppio ruolo. Oltretutto il sudafricano è vero innovatore: a Melbourne il continuo miglioramento del primo Slam dell’anno è farina del suo sacco, come le moltissime novità introdotte, dal grandissimo successo della Opening Week, ricca di appuntamenti curiosi e incontri di esibizione tra i tennisti già nel sito del torneo, al “One Point Slam” dello scorso gennaio che ha suscitato grande interesse.

Mario Cecchi