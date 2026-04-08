Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell’ 08 Aprile 2026

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Masters 1000 Monte-Carlo – terra
R32 Medvedev – Berrettini Inizio 11:00
ATP Monte-Carlo
Daniil Medvedev [7]
0
0
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
0-3 → 0-4
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-3 → 0-4
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
R32 Musetti – Vacherot 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Cobolli – Blockx 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Monza – terra
R16 Travaglia – Brancaccio Inizio 10:30
ATP Monza
Stefano Travaglia
6
6
Raul Brancaccio
2
2
Vincitore: Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Brancaccio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Travaglia
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-2 → 5-2
R. Brancaccio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
R. Brancaccio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
R16 Guerrieri – Bellucci 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Drzewiecki /Nouza – Cadenasso /Travaglia 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Ho /Jebens – Bondioli /Caniato Inizio 10:30
ATP Monza
Ray Ho / Hendrik Jebens [4]
6
6
Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
4
3
Vincitore: Ho / Jebens
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bondioli / Alberto Caniato
5-3 → 6-3
F. Bondioli / Alberto Caniato
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-2 → 4-3
F. Bondioli / Alberto Caniato
3-1 → 3-2
F. Bondioli / Alberto Caniato
2-0 → 2-1
F. Bondioli / Alberto Caniato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Ho / Jebens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
F. Bondioli / Alberto Caniato
5-3 → 5-4
R. Ho / Jebens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
F. Bondioli / Alberto Caniato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
4-2 → 4-3
F. Bondioli / Alberto Caniato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
R. Ho / Jebens
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
F. Bondioli / Alberto Caniato
0-2 → 1-2
F. Bondioli / Alberto Caniato
0-0 → 0-1
R16 Paul /Vocel – Romano /Vasami 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Mexico City – hard
R16 Soto – Napolitano Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Madrid 125 – terra
1T Cho /Cho – Moratelli /Ponchet 3 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Monza il titolo lo vincerà un italiano.
Aveva una gran voglia oggi, il buon Daniil…!
Città del Messico dovrebbe giocarsi su terra, non su hard
Ma un controllino WADA o al Monegasco no eh?
FORZA MUSO
Forza ragazzi