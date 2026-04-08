Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell’ 08 Aprile 2026

08/04/2026 08:18 5 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

MCO Masters 1000 Monte-Carlo – terra
R32 Medvedev RUS – Berrettini ITA Inizio 11:00

ATP Monte-Carlo
Daniil Medvedev [7]
0
0
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
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R32 Musetti ITA – Vacherot MCO 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Cobolli ITA – Blockx BEL 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Monza – terra
R16 Travaglia ITA – Brancaccio ITA Inizio 10:30

ATP Monza
Stefano Travaglia
6
6
Raul Brancaccio
2
2
Vincitore: Travaglia
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R16 Guerrieri ITA – Bellucci ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Drzewiecki POL/Nouza CZE – Cadenasso ITA/Travaglia ITA 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Ho TPE/Jebens GER – Bondioli ITA/Caniato ITA Inizio 10:30

ATP Monza
Ray Ho / Hendrik Jebens [4]
6
6
Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
4
3
Vincitore: Ho / Jebens
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R16 Paul SUI/Vocel CZE – Romano ITA/Vasami ITA 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



MEX CH 125 Mexico City – hard
R16 Soto CHI – Napolitano ITA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare



ESP WTA Madrid 125 – terra
1T Cho TPE/Cho TPE – Moratelli ITA/Ponchet FRA 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

ospite1 (Guest) 08-04-2026 12:27

Monza il titolo lo vincerà un italiano.

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Razzotto 08-04-2026 12:04

Aveva una gran voglia oggi, il buon Daniil…!

 4
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+1: Detuqueridapresencia
Il GUEst 08-04-2026 11:32

Città del Messico dovrebbe giocarsi su terra, non su hard

 3
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Koko (Guest) 08-04-2026 09:02

Ma un controllino WADA o al Monegasco no eh?

 2
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-1: Detuqueridapresencia, sergioat
Harlan (Guest) 08-04-2026 08:31

FORZA MUSO
Forza ragazzi

 1
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