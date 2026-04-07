Madrid 2026, wild card anticipate: ci sono anche Federico Cinà Md e Tyra Grant Quali

Il Madrid Open 2026, in programma dal 22 aprile al 3 maggio, inizia già a prendere forma e tra le anticipazioni più interessanti ci sono quelle relative alle wild card, svelate in anticipo da AS. Nell’elenco compaiono anche due italiani: Federico Cinà, invitato nel tabellone principale maschile, e Tyra Grant, che invece prenderà parte alle qualificazioni del tabellone femminile.

Per il giovane Cinà si tratta di un’altra grande opportunità in un contesto di altissimo livello, ancora una volta in un Masters 1000, mentre Tyra Grant continua il suo percorso di crescita con un’occasione importante in uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sulla terra battuta.

Tra gli inviti più prestigiosi spiccano poi quelli assegnati a Gael Monfils e a tre giocatori spagnoli molto attesi: il veterano Pablo Carreño, il giovanissimo Rafa Jódar e un altro prospetto di grande interesse come Martín Landaluce. Anche in campo femminile non mancano i nomi di richiamo: oltre alla beniamina di casa Paula Badosa, figurano Robin Montgomery, Venus Williams, Victoria Jiménez, Ajla Tomljanovic, Ashlyn Krueger, Emiliana Arango e Carlota Martínez. A colpire particolarmente è proprio la presenza di Venus Williams, che a 45 anni sarà una delle figure più affascinanti del torneo madrileno.

Questo l’elenco completo delle wild card anticipate da AS.

Nel main draw maschile: Federico Cinà, Gael Monfils, Pablo Carreño, Rafael Jódar, Martín Landaluce. Nel main draw femminile: Paula Badosa, Robin Montgomery, Venus Williams, Victoria Jiménez, Ajla Tomljanovic, Ashlyn Krueger, Emiliana Arango, Carlota Martínez. Per le qualificazioni maschili gli inviti sono andati a Darwin Blanch, Moise Kouame, Manas Dhame, Diego Dedura, Rei Sakamoto. Nelle qualificazioni femminili, invece, spazio a Ksenia Efremova, Tyra Grant, Ruth Roura, Julieta Pareja, Nauhanny da Silva, Laura Samson.

Secondo quanto riportato da AS, nella distribuzione delle wild card peserebbe ancora una volta anche il legame con IMG, proprietaria del torneo e agenzia che rappresenta diversi dei giocatori invitati. L’anticipazione sottolinea inoltre come alcuni nomi di rilievo, pur reduci da risultati importanti, siano rimasti fuori dagli inviti principali.





Francesco Paolo Villarico