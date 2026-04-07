Come la crisi energetica e il conflitto USA-Iran potrebbero influire sul tennis giocato

Il tennis viene spesso raccontato come uno sport che vive solo di tecnica, atletismo e concentrazione. In realtà, anche questo mondo dipende da fattori esterni molto concreti, come il costo dell’energia, la logistica e la stabilità internazionale. E oggi questi elementi pesano più che in passato, soprattutto alla luce della crisi energetica e delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Al 7 aprile 2026, il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha già aumentato la pressione sui mercati energetici, con forti timori per le forniture globali di petrolio e gas.

Il primo effetto si vede nei circoli e negli impianti sportivi. Un campo indoor, un pallone pressostatico o una struttura coperta hanno costi elevati di illuminazione, riscaldamento e ventilazione. Se l’energia aumenta di prezzo, tenere aperti questi spazi diventa più difficile. Di conseguenza, molti club potrebbero ridurre gli orari, aumentare le tariffe o limitare l’uso dei campi coperti, soprattutto nei mesi freddi. Questa è una conseguenza logica dell’aumento dei costi energetici che colpisce tutte le strutture ad alto consumo.

Anche il tennis amatoriale rischia di risentirne in modo diretto. Gran parte dei giocatori prenota nelle ore serali, quando l’illuminazione artificiale è indispensabile. Se la bolletta pesa di più, le fasce serali diventano le più costose da gestire e quindi anche le più care per i tesserati. In prospettiva, giocare a tennis potrebbe diventare meno accessibile per famiglie, studenti e appassionati occasionali. Questa è un’inferenza ragionevole basata sul rincaro dell’energia e dei carburanti già osservato nelle ultime settimane.

Il conflitto USA-Iran rende questo scenario ancora più delicato perché tocca uno snodo cruciale: lo Stretto di Hormuz. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, da quel passaggio transitavano in media circa 20 milioni di barili al giorno nel 2025, pari a circa il 25% del commercio mondiale di petrolio via mare. La stessa IEA segnala che i flussi attraverso Hormuz sono crollati drasticamente con l’aggravarsi della guerra, con effetti potenzialmente enormi sul mercato globale. Reuters ha inoltre riportato oggi che la crisi di offerta ha spinto i prezzi fisici del greggio vicino ai 150 dollari al barile.

Per il tennis professionistico, questo significa costi organizzativi più alti. Un torneo internazionale non consuma energia solo per i campi: servono luce, climatizzazione, trasporti interni, aree ospitalità, sistemi televisivi e servizi per il pubblico. Se il prezzo dell’energia sale o resta instabile, anche organizzare un evento diventa più oneroso. I tornei di fascia media e bassa, che hanno margini economici inferiori rispetto agli Slam o ai Masters 1000, potrebbero essere i più esposti. Si tratta di una deduzione economica coerente con il quadro di rincaro energetico e di rallentamento della crescita evidenziato in questi giorni.

C’è poi il tema dei viaggi, centrale nel tennis. Il circuito vive di continui spostamenti tra continenti, e un aumento del prezzo del petrolio si riflette su voli, trasporto merci e logistica generale. I grandi campioni hanno le risorse per assorbire meglio questi costi; chi gioca Challenger, ITF o circuiti minori molto meno. In questo senso, una crisi energetica aggravata dal conflitto USA-Iran rischia di allargare ulteriormente il divario tra top player e giocatori di seconda fascia. Anche qui il collegamento è una valutazione ragionata, fondata sul rialzo del greggio e dei carburanti già descritto dalle fonti economiche.

Le ripercussioni potrebbero arrivare anche agli allenamenti. Accademie e centri tecnici potrebbero essere costretti a razionalizzare l’uso di campi coperti, palestre e strumenti tecnologici ad alto consumo. Meno ore disponibili, costi più alti e minore flessibilità organizzativa significherebbero condizioni più difficili per la crescita dei giovani. Non è un effetto già quantificato da una fonte specifica, ma è una conseguenza plausibile del quadro energetico attuale.

Allo stesso tempo, questa pressione potrebbe accelerare una trasformazione positiva. Circoli e tornei potrebbero investire di più in illuminazione LED, pannelli solari, impianti più efficienti e modelli organizzativi meno energivori. In altre parole, la crisi potrebbe spingere il tennis verso una gestione più sostenibile e moderna. Ma nel breve periodo il rischio resta evidente: se giocare e organizzare tennis costa di più, questo sport diventa meno accessibile.

Il tennis non vive in una bolla. La crisi energetica incide già sulla quotidianità di club e giocatori, e il conflitto USA-Iran rende tutto più instabile perché colpisce direttamente uno dei punti più sensibili dell’economia mondiale: l’energia. Dai campi dei piccoli circoli fino ai grandi tornei internazionali, il futuro del tennis passerà anche dalla capacità di adattarsi a un mondo in cui la geopolitica pesa sempre di più sullo sport.





Federico Di Miele