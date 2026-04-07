Alcaraz e Sinner dominano a Monte-Carlo, ma il dato più sorprendente è un altro

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner continuano a confermarsi i due grandi padroni del circuito ATP. Lo hanno dimostrato ancora una volta al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026, dove entrambi hanno debuttato con vittorie nette e convincenti: lo spagnolo ha superato Sebastian Baez, mentre l’azzurro ha lasciato appena tre game a Ugo Humbert.

Eppure, proprio nel giorno in cui i due principali protagonisti del tennis mondiale hanno ribadito la loro superiorità, è emersa una statistica quasi surreale. Il 2026 è infatti il primo anno in cui sia Alcaraz sia Sinner riescono a vincere almeno una partita nello stesso Masters 1000 di Monte-Carlo. Un dato curioso, quasi difficile da credere, considerando il livello raggiunto da entrambi negli ultimi anni.

Da una parte c’è Alcaraz, campione in carica nel Principato e numero 1 del mondo, che ha iniziato la difesa del titolo con un successo autorevole contro Baez. Dall’altra c’è Sinner, reduce dal trionfo nel Sunshine Double e sempre più lanciato nella corsa al vertice, capace di imporsi con grande facilità contro Humbert nel suo esordio sulla terra. Due vittorie che hanno rafforzato ulteriormente la sensazione di trovarsi davanti a una rivalità dominante, destinata a segnare anche questa stagione sul rosso.

Il dato su Monte-Carlo, però, racconta anche quanto il percorso dei due nel Principato sia stato finora meno lineare di quanto si potrebbe immaginare. Solo adesso, nel 2026, i loro cammini si sono finalmente incrociati in modo concreto nello stesso torneo, con entrambi capaci di superare il primo ostacolo. Un dettaglio statistico che stride con la loro attuale centralità nel circuito, ma che rende ancora più singolare questa coincidenza.

Monte-Carlo, dunque, non ha soltanto confermato la forza di Alcaraz e Sinner. Ha anche regalato una di quelle curiosità che sembrano inventate e invece sono assolutamente vere. E forse è proprio questo il bello di una rivalità che, pur essendo già dominante, continua ancora a trovare modi nuovi per sorprendere.





Francesco Paolo Villarico