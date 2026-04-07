ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Martedì 07 Aprile 2026

Quattro tennisti italiani accedono agli ottavi di finale del singolare maschile del secondo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Samuele Pieri elimina con un doppio 6-4 la testa di serie numero 6 Tommaso Compagnucci. Nel match tra qualificati, Lorenzo Carboni, avanti 7-6(2), 3-1, ha incassato il ritiro di Edoardo Cherie Ligniere. La wild card Lorenzo Angelini ha superato 2-6, 6-2, 6-4 il qualificato Silvio Mencaglia, mentre il qualificato Pietro Marino ha battuto 6-4, 7-6(5) il bulgaro Yanaki Milev.

Sconfitte per il qualificato Pietro Romeo Scomparin (6-1, 6-2 dal francese Felix Balshaw) e per la wild card Daniele Rapagnetta (6-3, 6-2 dal qualificato belga Martin Van Der Meerschen).

Nelle qualificazioni femminili, strappa il pass per il tabellone principale Beatrice Ricci, che ha battuto 7-6(4), 6-3 la spagnola Georgina Garcia-Perez, mentre hanno perso nel turno decisivo Marta Lombardini (6-4, 6-0 dalla tedesca Valentina Steiner), Enola Chiesa (3-6, 6-2, 10-7 dalla romena Maria Toma) ed Eleonora Alvisi (6-1, 6-4 dalla romena Briana Szabo).

Primi match nel main draw, con la vittoria della testa di serie numero 2 Jennifer Ruggeri (6-1, 6-2 sulla polacca Anna Hertel), della 3 Dalila Spiteri (6-3, 5-7, 6-4 sulla wild card Francesca Gandolfi in 3h03′), di Deborah Chiesa (7-6, 4-6, 6-3 su Sapfo Sakellaridi in 3h40′), di Noemi Basiletti (che ha visto la sua avversaria, l’ucraina Anastasiia Sobolieva, ritirarsi dopo due giochi) e della wild card Martina Trevisan (6-2, 6-4 su Jessica Bertoldo).

Sconfitte la numero 7 del seeding Giorgia Pedone (6-4, 6-3 dalla tedesca Joelle Lilly Sophie Steur) e Matilde Paoletti (0-6, 6-4, 7-6 dalla ceca Julie Pastikova).