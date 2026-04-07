Acapulco a rischio per il Masters 1000 in Arabia Saudita, intanto Monte-Carlo perde anche Mensik

Il calendario ATP del futuro potrebbe cambiare in modo profondo e una delle possibili vittime sarebbe un torneo storico come Acapulco. Secondo quanto riportato da Punto de Break, l’evento messicano, da anni punto di riferimento del mese di febbraio e simbolo del tennis latinoamericano, potrebbe essere uno dei tornei sacrificati per fare spazio al nuovo Masters 1000 dell’Arabia Saudita, previsto a partire dal 2028. La notizia non sarebbe ancora definitiva, ma il torneo messicano viene indicato tra quelli coinvolti nei colloqui per alleggerire il calendario in quella fase della stagione.

L’ipotesi conferma un processo già emerso nei mesi scorsi: l’ingresso del Masters 1000 saudita nel circuito ATP dal 2028 è ormai dato per acquisito da più fonti, e il vero nodo riguarda adesso quali eventi dovranno farsi da parte o essere ridimensionati per consentire questa nuova collocazione. Proprio Acapulco, per prestigio e tradizione, rappresenterebbe un taglio molto pesante, sia dal punto di vista sportivo sia da quello simbolico per tutto il movimento della regione.

Nel frattempo, il presente del circuito passa da Monte-Carlo, dove il Masters 1000 continua a fare i conti con forfait a sorpresa anche a tabellone già avviato. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Jakub Mensik, campione Masters 1000. Il ceco ha annunciato il proprio ritiro poco prima di scendere in campo per il match d’esordio contro Fabian Marozsan, lasciando il posto al bosniaco Damir Dzumhur, ripescato come lucky loser.

Secondo le informazioni circolate nelle ore successive, il motivo del forfait sarebbe stato indicato come un problema al dito del piede, anche se non sono ancora emersi dettagli più precisi sulle condizioni del giocatore. Per Monte-Carlo si tratta dell’ennesima assenza inattesa in una prima fase del torneo già segnata da continui cambiamenti nel tabellone.





Francesco Paolo Villarico