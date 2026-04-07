Luciano Darderi lotta per due set ma si arrende a Hurkacz a Monte-Carlo: pesa un terzo set senza storia
Si ferma al primo turno l’avventura di Luciano Darderi al torneo Masters 1000 di Monte-Carlo. L’azzurro, apparso a tratti troppo nervoso e probabilmente non al meglio dal punto di vista fisico, è stato sconfitto da Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6(4) 5-7 6-1 dopo 2 ore e 19 minuti di gioco.
La partita è stata combattuta per due set, con continui cambi di inerzia, ma nel parziale decisivo il polacco ha alzato nettamente il livello, approfittando anche del calo dell’italiano per chiudere con autorità e conquistare così l’accesso al secondo turno.
Darderi parte un po’ teso, senza riuscire a mettere il servizio in ritmo e scatenare la potenza del suo diritto. Hurkacz al contrario serve bene ed è paziente, alzando la parabola col diritto per allontanare l’italiano dalla sua miglior posizione di spinta e trovando traiettorie molto precise col rovescio. L’azzurro alterna buoni colpi ad altri meno incisivi e nel suo primo turno di battuta ai vantaggi concede una palla break. Il polacco è bravo a giocare con calma ed aspettare il momento giusto per accelerare col rovescio, andando a prendersi il break che lo manda avanti 2-0 e poi 3-0. Darderi si sblocca nel quarto gioco, vince un buon turno di servizio e soprattuto è più sciolto, con la palla che esce meglio dalle sue corde. Hurkacz gioca un pessimo turno di servizio, concluso con una volée lunga a campo aperto che gli costa il contro break, per il 3-2. Il tennis di Luciano decolla, forte di un diritto più incisivo e carico di spin, che Hurkacz non controlla alla perfezione, e anche alcune smorzate assai precise. Come un fulmine il top20 azzurro impatta lo score sul 3 pari. Il set avanza spedito sui turni di battuta ed equilibrio fino al tiebreak. Qua Darderi commette un grave errore nel terzo punto: cerca una palla corta ma gli esce malissimo e così regala un punto ad Hurkacz, perfetto nello sfruttare l’assist e servire bene. Al contrario Luciano continua a lamentarsi con il suo angolo, “Da Marrakech non riesco più a giocare a tennis”, una frustrazione che lo porta sbagliare col diritto, per il 5-1 e poi 6-2 per il polacco. Con una smorzata ben calibrata Darderi riprende un punto in risposta ma Hurkacz chiude il parziale per 7 punti a 4, con l’ennesimo brutto diritto di Luciano.
Nel secondo set Darderi ha saputo però rimettersi in carreggiata. Dopo aver annullato due palle break nel game inaugurale, ha trovato l’1-0 con un ace. Il match è rimasto equilibrato fino al 2-1, poi l’azzurro ha aumentato la pressione e si è preso il break del 3-1 con un diritto incrociato. Sembrava il momento giusto per allungare definitivamente, ma Hurkacz ha resistito: ha annullato quattro chance dell’1-5, ha recuperato il break di svantaggio e ha rimesso tutto in equilibrio sul 4-4.
Nel finale di parziale, però, Darderi ha ritrovato lucidità. Ha difeso un game pesante per il 6-5 e, approfittando di un errore di rovescio del polacco, ha chiuso il set per 7-5, riportando la sfida in perfetta parità.
L’equilibrio, tuttavia, è durato poco nel terzo set. Darderi ha tenuto il primo game per l’1-0, ma poi Hurkacz ha cambiato marcia. Il polacco ha impattato subito sull’1-1 e nel terzo gioco, dopo una lunga battaglia, ha strappato il servizio all’italiano alla quarta occasione utile per il 2-1. Da quel momento il numero 74 del mondo ha spinto con sempre maggiore convinzione, trovando un secondo break per il 4-1 e scavando un solco ormai incolmabile. Hurkacz ha poi confermato il vantaggio con il 5-1 e ha chiuso i conti sul 6-1, sfruttando anche l’ennesima palla corta finita in rete da parte di Darderi.
I numeri raccontano bene l’andamento del match. Darderi ha chiuso con 6 ace, un doppio fallo e il 61% di prime in campo, ma ha sofferto molto in risposta, raccogliendo appena 30 punti contro i 47 del rivale. Anche il bilancio tra vincenti ed errori non ha premiato l’azzurro: 31 vincenti e 35 gratuiti per lui, contro i 39 vincenti e 26 errori di Hurkacz.
Resta quindi l’amaro in bocca per una partita in cui Darderi aveva trovato la forza di rientrare dopo aver perso il primo set, ma in cui alla lunga hanno pesato sia il nervosismo sia un evidente calo nel parziale decisivo. Hurkacz, invece, ha saputo restare più lucido nei momenti chiave e ha meritato il passaggio del turno.
Marco Mazzoni
TAG: Luciano Darderi, Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
8 commenti
secondo me darderi ha solo perso un po’ di lucidita’ sulla terra per cercare di diventare competitivo anche sulle superfici veloci…..niente di preoccupante…..
Darderi è un giocatore con un OTTIMO potenziale ma deve ancora crescere molto sul piano mentale e nella conduzione tattica delle partite, almeno per puntare alla top-15.
Credo che gli farebbe bene una convocazione in Davis per lavorare insieme agli altri azzurri e sotto l’occhio dei tecnici federali.
Forza L U C I O !!!!
Premetto che ho perso tutto il terzo set, perché pensavo fosse più lungo, visto che i primi due erano stati molto combattuti. E che se proprio proprio doveva vincere facile uno quello, alla fine del secondo, pareva essere Darderi che sembrava aver trovato ritmo e scelte.
Quindi, direi malissimo. Seconda sconfitta consecutiva sulla superficie preferita, oggi contro uno che su terra rende meno che sulle altre superfici e che sulle altre superfici viene da 7 sconfitte consecutive, di cui le ultime due 6-2 6-4 contro Bellucci e Quinn… Ok la convalescenza, ok che se torna al massimo é un top ten, ma… È ben lontano dal massimo, quindi non un bel biglietto da visita.
Siccome poi Hurckacz non l’ha manco vinta col servizio (11 ace a 6, ma fino al secondo set erano 7-6, poi giusto il 57% di prime) allora ha perso in palleggio contro uno che sulla terra non vale i 50, ad essere buoni. Molti unforced, ma forse non é manco quello.A vederla in diretta non era solo nervosismo, arrivava male sulla palla.
Facciamo che magari Darderi sta preparando bene Roma e Parigi, ma anche se così fosse, deve arrivare agli appuntamenti intermedi con un pó più di fiducia in un gioco “ugly”
Ci sta!
Sempre sostenuto che Darderi non è un giocatore forte su terra, ma su un DETERMINATO, tipo di terra: quella di Santiago, Cordova, Bastad, con annessi e connessi.
Nei tornei che contano, dove si trova altro tipo di avversari, a meno di sorteggio favorevole, la musica cambia.
Come oggi.
Il polacco stava prendendo ceffoni da tutti Bellucci pochi giorni fa gli aveva rifilato un 2/0. Che iniziasse a vincere proprio con Darderi e sulla terra non avrei scommesso un euro.
Il polacco stava prendendo ceffoni da tutti Bellucci pochi giorni fa gli aveva rifilato un 2/0. Che iniziasse a vincere proprio con Darderi e sulla terra non avrei scommesso un euro.
Ragazzi…sto aspettando il commento di BElFUSTINO dash, solo che dovete aspettare l’effetto della punturina delle 14.
Ovunque Hurkatz é un ottimo giocatore e nel tabellone di Alcaraz é tra i più forti