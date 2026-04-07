Luciano Darderi lotta per due set ma si arrende a Hurkacz a Monte-Carlo: pesa un terzo set senza storia

Si ferma al primo turno l’avventura di Luciano Darderi al torneo Masters 1000 di Monte-Carlo. L’azzurro, apparso a tratti troppo nervoso e probabilmente non al meglio dal punto di vista fisico, è stato sconfitto da Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6(4) 5-7 6-1 dopo 2 ore e 19 minuti di gioco.

La partita è stata combattuta per due set, con continui cambi di inerzia, ma nel parziale decisivo il polacco ha alzato nettamente il livello, approfittando anche del calo dell’italiano per chiudere con autorità e conquistare così l’accesso al secondo turno.

Darderi parte un po’ teso, senza riuscire a mettere il servizio in ritmo e scatenare la potenza del suo diritto. Hurkacz al contrario serve bene ed è paziente, alzando la parabola col diritto per allontanare l’italiano dalla sua miglior posizione di spinta e trovando traiettorie molto precise col rovescio. L’azzurro alterna buoni colpi ad altri meno incisivi e nel suo primo turno di battuta ai vantaggi concede una palla break. Il polacco è bravo a giocare con calma ed aspettare il momento giusto per accelerare col rovescio, andando a prendersi il break che lo manda avanti 2-0 e poi 3-0. Darderi si sblocca nel quarto gioco, vince un buon turno di servizio e soprattuto è più sciolto, con la palla che esce meglio dalle sue corde. Hurkacz gioca un pessimo turno di servizio, concluso con una volée lunga a campo aperto che gli costa il contro break, per il 3-2. Il tennis di Luciano decolla, forte di un diritto più incisivo e carico di spin, che Hurkacz non controlla alla perfezione, e anche alcune smorzate assai precise. Come un fulmine il top20 azzurro impatta lo score sul 3 pari. Il set avanza spedito sui turni di battuta ed equilibrio fino al tiebreak. Qua Darderi commette un grave errore nel terzo punto: cerca una palla corta ma gli esce malissimo e così regala un punto ad Hurkacz, perfetto nello sfruttare l’assist e servire bene. Al contrario Luciano continua a lamentarsi con il suo angolo, “Da Marrakech non riesco più a giocare a tennis”, una frustrazione che lo porta sbagliare col diritto, per il 5-1 e poi 6-2 per il polacco. Con una smorzata ben calibrata Darderi riprende un punto in risposta ma Hurkacz chiude il parziale per 7 punti a 4, con l’ennesimo brutto diritto di Luciano.

Nel secondo set Darderi ha saputo però rimettersi in carreggiata. Dopo aver annullato due palle break nel game inaugurale, ha trovato l’1-0 con un ace. Il match è rimasto equilibrato fino al 2-1, poi l’azzurro ha aumentato la pressione e si è preso il break del 3-1 con un diritto incrociato. Sembrava il momento giusto per allungare definitivamente, ma Hurkacz ha resistito: ha annullato quattro chance dell’1-5, ha recuperato il break di svantaggio e ha rimesso tutto in equilibrio sul 4-4.

Nel finale di parziale, però, Darderi ha ritrovato lucidità. Ha difeso un game pesante per il 6-5 e, approfittando di un errore di rovescio del polacco, ha chiuso il set per 7-5, riportando la sfida in perfetta parità.

L’equilibrio, tuttavia, è durato poco nel terzo set. Darderi ha tenuto il primo game per l’1-0, ma poi Hurkacz ha cambiato marcia. Il polacco ha impattato subito sull’1-1 e nel terzo gioco, dopo una lunga battaglia, ha strappato il servizio all’italiano alla quarta occasione utile per il 2-1. Da quel momento il numero 74 del mondo ha spinto con sempre maggiore convinzione, trovando un secondo break per il 4-1 e scavando un solco ormai incolmabile. Hurkacz ha poi confermato il vantaggio con il 5-1 e ha chiuso i conti sul 6-1, sfruttando anche l’ennesima palla corta finita in rete da parte di Darderi.

I numeri raccontano bene l’andamento del match. Darderi ha chiuso con 6 ace, un doppio fallo e il 61% di prime in campo, ma ha sofferto molto in risposta, raccogliendo appena 30 punti contro i 47 del rivale. Anche il bilancio tra vincenti ed errori non ha premiato l’azzurro: 31 vincenti e 35 gratuiti per lui, contro i 39 vincenti e 26 errori di Hurkacz.

Resta quindi l’amaro in bocca per una partita in cui Darderi aveva trovato la forza di rientrare dopo aver perso il primo set, ma in cui alla lunga hanno pesato sia il nervosismo sia un evidente calo nel parziale decisivo. Hurkacz, invece, ha saputo restare più lucido nei momenti chiave e ha meritato il passaggio del turno.

ATP Monte-Carlo Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 7 5 6 Luciano Darderi [15] Luciano Darderi [15] 6 7 1 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 ace 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Marco Mazzoni