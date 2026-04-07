Masters 1000 Monte Carlo: solo quattro game per Berrettini, poi Bautista si ritira. In conferenza stampa “Verso Medvedev: “Sfida diversa, ma voglio provarci”

Passa al secondo turno Matteo Berrettini che in vantaggio per 4-0 beneficia del ritiro di Roberto Bautista Agut. Debutto lampo ma segnali incoraggianti. Matteo Berrettini archivia il primo assaggio di Monte-Carlo con sensazioni contrastanti: la partita è durata pochissimo, ma le indicazioni raccolte nei pochi scambi e nel doppio del giorno precedente restituiscono l’immagine di un giocatore in crescita, soprattutto sul piano della fiducia. “Non è ovviamente il modo in cui volevo vincere la prima partita – ammette – però era la maniera con cui volevo entrare in campo: convinto, deciso, con le idee chiare”. Il lavoro delle ultime settimane e il doppio disputato alla vigilia hanno lasciato tracce positive: “Ho sentito bene la palla, abbiamo giocato bene e questo mi ha dato fiducia”. Resta però l’amaro per un epilogo già vissuto troppe volte: “Dispiace, perché mi sono ritrovato spesso a dovermi ritirare. Non è mai bello, soprattutto così presto nella partita. Ma si rimetterà tutto a posto e torneremo a fare battaglie”.

Verso Medvedev: “Sfida diversa, ma voglio provarci”.

All’orizzonte c’è un test di alto livello contro Daniil Medvedev, avversario storicamente ostico. “Mi aspetto una partita diversa da quelle giocate finora. È tanto tempo che non ci affrontiamo. È un giocatore che preferisce superfici più veloci, ma ha dimostrato di poter vincere anche su terra, come a Roma”.

Il riferimento è chiaro: il russo, spesso considerato meno a suo agio sul rosso, ha ormai ampliato il proprio repertorio. “Arriva da una finale a Indian Wells giocando un tennis stratosferico. Sarà una partita molto dura, ma ho voglia di giocarla. Mi sento bene e spero possa essere la prima vittoria contro di lui”.

Fiducia e qualità: “La mia palla non è mai mancata”

Il percorso di Berrettini passa inevitabilmente dalla continuità fisica, ma anche da certezze tecniche che non lo hanno mai abbandonato: “Anche quando sono stato fermo a lungo, la qualità della mia palla non è mai scesa. È sempre stata pesante”.

Un concetto chiave, legato alla fiducia: “È quella che permette al colpo di essere più profondo, più incisivo. E in questo momento la sto ritrovando”.

Dal punto di vista atletico, le sensazioni sono incoraggianti: “Mi sento bene fisicamente, mi muovo bene. Anche tra doppio e singolo ho fatto buoni recuperi. Mi sento leggero, pimpante. È un mix che spero porti risultati”.

Le condizioni di Monte-Carlo e la rabbia “buona” di Marrakech

Sul campo del Principato, Berrettini individua una superficie equilibrata: “È una terra buona, la palla salta e mi piace. Non è extra lenta, ma dipende molto dalle condizioni. Oggi faceva fresco e la palla si sporcava di più, con il sole invece viaggia molto di più”.

Infine, uno sguardo al recente passato e all’eliminazione di Marrakech, utile però per ripartire: “Sono uscito con un po’ di rabbia, ma una rabbia buona. Ho perso dopo tre ore di lotta: non è positivo per il risultato, ma lo è dal punto di vista fisico. Alcune sconfitte aiutano a ripartire più forti”.

E infatti il lavoro non si è fermato: “Mi sono allenato molto bene. Ora siamo qui, pensiamo a Monte-Carlo”.

Con un obiettivo chiaro: trasformare sensazioni e segnali positivi in risultati concreti.

I protagonisti

MATTEO BERRETTINI

Ranking attuale: N. 90 ATP | Best ranking: N. 6 (2022) | Età: 29 anni

Berrettini tocca il suo best ranking di numero 6 al mondo nel 2022, anno in cui raggiunge la semifinale all’Australian Open e fa il bis al Queen’s Club, già conquistato nel 2021, battendo Andy Murray in finale.

Palmarès: 10 titoli ATP in carriera. Il primo successo risale all’ATP 250 di Gstaad 2018 sulla terra battuta, a seguire Budapest e Stoccarda nel 2019, Belgrado e il Queen’s nel 2021, ancora Stoccarda e Queen’s nel 2022. Nel 2024 tre titoli ATP 250: Marrakech, Gstaad e Kitzbühel. E bisogna ricordare la finale a Wimbledon 2021, persa contro Djokovic: il miglior risultato Slam della carriera.

Berrettini ha un bilancio complessivo di 6-6 nel 2026, con 3-4 sulla terra. L’ultimo match giocato prima di Monte-Carlo è stata la sconfitta a Marrakech al primo turno contro il peruviano Buse (7-6, 6-7, 6-4) il 31 marzo.

A Monte-Carlo: Nel 2025 Berrettini supera Mariano Navone e al secondo turno ha la meglio in rimonta su Alexander Zverev, per poi arrendersi a Lorenzo Musetti (3-6, 3-6), futuro finalista. Un percorso di tutto rispetto, interrotto solo dal futuro finalista del torneo. Quest’anno arriva con la wild card, dopo aver già disputato il doppio con Vavassori.

ROBERTO BAUTISTA AGUT

Ranking attuale: N. 85 ATP | Best ranking: N. 9 (2019) | Età: 37 anni

Figlio di un ex calciatore, Roberto si è diviso fra tennis e calcio nelle giovanili del Villareal fino all’età di 14 anni, quando ha optato definitivamente per la racchetta, seguendo le orme dei suoi idoli Juan Carlos Ferrero e David Ferrer.

Palmarès: 12 tornei vinti nel circuito maggiore, tra cui l’ATP 500 di Dubai 2018. Vanta una semifinale a Wimbledon e un quarto di finale all’Australian Open. Il best ranking al numero 9 del mondo risale al 4 novembre 2019, anno in cui fu protagonista nella conquista della Coppa Davis con la Spagna.

Bilancio 2026 mediocre (5-9), con la stagione in chiara difficoltà. A Monte-Carlo ha disputato le qualificazioni: ha superato il francese Bonzi in due set, ma ha perso contro il kazako Shevchenko in due tie-break dopo oltre due ore di gioco. È poi rientrato nel tabellone principale come lucky loser dopo le rinunce di Tiafoe, Mpetshi Perricard e Majchrzak.

A Monte-Carlo: Bautista Agut nel 2021 fa il suo esordio stagionale sulla terra di Monte-Carlo e viene eliminato al terzo turno da Rublev. Nel corso della carriera ha ottenuto risultati altalenanti sul rosso monegasco, senza mai spingersi oltre i quarti di finale nel torneo.

PRECEDENTI

Nei cinque precedenti in carriera, Berrettini è in vantaggio 4-1 su Bautista Agut, ma l’ultimo incrocio risale al 2021 — e l’ultimo incontro su terra addirittura al 2019. La storia degli scontri diretti racconta di una netta supremazia italiana, con una sola vittoria dello spagnolo: la vittoria di Bautista risale al 2018 sul cemento di Doha. La vittoria più recente di Berrettini è datata 6 febbraio 2021 all’ATP Cup, con il punteggio di 6-3, 7-5. E c’è un dettaglio storico che aggiunge fascino alla sfida: fu proprio Roberto Bautista Agut la prima vittima illustre di Berrettini in carriera, sconfitto in finale a Gstaad nel 2018 con il punteggio di 7-6, 6-4. Quasi un fil rouge che lega le carriere di entrambi.

La cronaca

1.Set

Al servizio Berrettini Ottimo gioco tre prime e due dritti vincenti 1-0.

Fuori il dritto dello spagnolo 0-15. In rete il rovescio di Matteo 15-15. Prima vincente di Bautista 30-15. Spinge con il dritto Matteo 30-30. Back in rete 40-30. Velocità blanda, Bautista sbaglia il rovescio 40-40. In corridoio il dritto dello spagnolo palla break vantaggio Berrettini. Scambio lungo, ma a bassa velocità Matteo sbaglia il rovescio parità. Smorzata vincente del romano, palla break. Bautista insiste sul rovescio di Berrettini, Matteo si sposta sul dritto, lo spagnolo sbaglia break 0-2.

Ace di Matteo 15-0. Prima vincente 30-0. Ancora una prima 40-0. Palla corta e break confermato 3-0.

Medical time-out per Bautista Agut che esce dal campo. Rientra Bautista. Scambi a velocità da veri veterani, Matteo sbaglia il rovescio 15-0. Dritto in rete dello spagnolo 15 pari. Palla corta e volée Berrettini da spettacolo 15-30. Ancora una smorzata, Bautista non si muove, due palle break 15-40. Rovescio out dello spagnolo, doppio break 0-4.

Servizio e demi-volée vincente 15-0. Bautista Agut abbandona.

dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani

Roberto Bautista Agut vs Matteo Berrettini

