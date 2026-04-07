WTA 500 Linz e WTA 125 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
WTA 500 Linz 🇦🇹 – 1° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Dayana Yastremska vs (7) Ann Li
Sinja Kraus vs (5) Sorana Cirstea
Paula Badosa vs Lilli Tagger Non prima 16:00
Julia Grabher vs Alexandra Eala Non prima 18:00
Karolina Pliskova vs Aliaksandra Sasnovich
Match Court 1 – ore 12:00
Anna-Lena Friedsam / Tatjana Maria vs Anastasia Detiuc / Isabelle Haverlag
(6) Jaqueline Cristian vs Tamara Korpatsch
Katie Volynets vs Donna Vekic Non prima 15:00
Maia Lumsden / Makoto Ninomiya vs Katarzyna Piter / Qianhui Tang
(1) Sorana Cirstea / (1) Shuai Zhang vs Sloane Stephens / Katie Volynets
WTA 125 Madrid 🇪🇸 – 1° Turno, terra battuta
COURT CENTRAL SILVERWAY – ore 10:30
Maria Garcia Cid vs (8) Alina Korneeva
Elina Avanesyan vs Andrea Lazaro Garcia Non prima 14:00
(1) Oksana Selekhmeteva vs Selena Janicijevic
COURT VILLA DE MADRID – ore 10:30
Laura Samson vs Elena Pridankina Inizio 09:30
Marina Bassols Ribera vs Polona Hercog Non prima 10:30
(4) Darja Semenistaja vs Lisa Pigato
Whitney Osuigwe vs (2) Simona Waltert
COURT CHUIQII MANDARINO – ore 10:30
Caroline Werner vs (3) Nikola Bartunkova Inizio 09:30
Lina Gjorcheska vs Sara Saito Non prima 10:30
Robin Montgomery vs Elvina Kalieva
Arantxa Rus vs Carol Young Suh Lee
