Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 07 Aprile 2026

07/04/2026 08:25 4 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

MCO Masters 1000 Monte-Carlo – terra
R64 Bautista Agut ESP – Berrettini ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Humbert FRA – Sinner ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Hurkacz POL – Darderi ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Cobolli ITA/Darderi ITA – Goransson SWE/King USA 2° inc. ore 12:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Monza – terra
R32 Cecchinato ITA – Kopp AUT Inizio 10:00

ATP Monza
Marco Cecchinato
0
2
Sandro Kopp
0
1
Mostra dettagli

R32 Landaluce ESP – Arnaboldi ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Nardi ITA – Royer FRA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Vasami ITA – Brancaccio ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Cadenasso ITA – Gaston FRA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Prizmic CRO – Fellin ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Den Ouden NED – Guerrieri ITA Inizio 10:00

ATP Monza
Guy Den Ouden
0
2
Andrea Guerrieri
0
0
Mostra dettagli

R32 Ribecai ITA – Harris GBR 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



CHN CH 50 Wuning – hard
R16 Binda ITA/Simakin RUS – Hsieh TPE/Sun CHN TBA

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Madrid – terra
R32 Agamenone ITA – Rodesch LUX Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Cina ITA – Rodionov AUT Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare



ESP WTA Madrid 125 – terra
1T Semenistaja LAT – Pigato ITA 2 incontro dalle 11:30

Il match deve ancora iniziare

TAG:

4 commenti

cataflic (Guest) 07-04-2026 09:59

Ma Nardi è già in campo? Non si era rotto un braccio?

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 07-04-2026 09:40

@ Ozzastru (#4587131)

Una 1 😳

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 07-04-2026 09:08

Mamma mia quanta roba…
Forza ragazze (sempre troppo poche) e forza ragazzi!!!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 07-04-2026 08:28

Forza ragazzi e Pigato

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!