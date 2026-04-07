Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 07 Aprile 2026
Masters 1000 Monte-Carlo – terra
R64 Bautista Agut – Berrettini Inizio 11:00
R32 Humbert – Sinner 2° inc. ore 11:00
R64 Hurkacz – Darderi Inizio 11:00
R32 Cobolli /Darderi – Goransson /King 2° inc. ore 12:30
CH 125 Monza – terra
R32 Cecchinato – Kopp Inizio 10:00
R32 Landaluce – Arnaboldi 3° inc. ore 10:00
R32 Nardi – Royer 4° inc. ore 10:00
R32 Vasami – Brancaccio Non prima 11:30
R32 Cadenasso – Gaston 3° inc. ore 10:00
R32 Prizmic – Fellin 4° inc. ore 10:00
R32 Den Ouden – Guerrieri Inizio 10:00
R32 Ribecai – Harris 4° inc. ore 10:00
CH 50 Wuning – hard
R16 Binda /Simakin – Hsieh /Sun TBA
CH 75 Madrid – terra
R32 Agamenone – Rodesch Inizio 10:30
R32 Cina – Rodionov Inizio 10:30
WTA Madrid 125 – terra
1T Semenistaja – Pigato 2 incontro dalle 11:30
TAG: Italiani in campo
4 commenti
Ma Nardi è già in campo? Non si era rotto un braccio?
@ Ozzastru (#4587131)
Una 1 😳
Mamma mia quanta roba…
Forza ragazze (sempre troppo poche) e forza ragazzi!!!
Forza ragazzi e Pigato