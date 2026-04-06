Masters 1000 Monte Carlo: Cobolli soffre, ma passa. Comesana piegato in tre set

Passa al secondo turno Flavio Cobolli dopo una partita complicata contro Francisco Comesaña. La testa di serie numero 10 si impone in tre set con il punteggio di 7-5 2-6 6-3 al termine di due ore e trenta di gioco. Un esordio tutt’altro che banale per l’azzurro, opposto per la prima volta in carriera all’argentino, proveniente dalle qualificazioni e numero 99 del mondo. Era il primo vero test sul mattone rosso più selettivo del circuito: per Cobolli un’occasione di riscatto dopo le difficoltà americane, per Comesaña la chance di piazzare il colpo della settimana. La partita ha confermato tutte le insidie della vigilia. Comesaña si è rivelato avversario durissimo, solidissimo in difesa e capace di allungare gli scambi senza concedere ritmo. Cobolli ha faticato a sfondare con il dritto, meno incisivo rispetto al cemento, finendo spesso per forzare e aumentare il numero degli errori, soprattutto nei momenti chiave.

Nel primo set l’equilibrio è stato costante. L’argentino ha fatto valere la sua regolarità, mentre Cobolli ha cercato di prendere in mano lo scambio, alternando buone soluzioni a qualche errore di troppo. Alla distanza, però, è stato proprio l’azzurro a trovare lo spunto decisivo: break nel dodicesimo gioco e set chiuso 7-5 dopo oltre un’ora di battaglia. La seconda frazione ha seguito un copione diverso. Dopo un avvio equilibrato fino al 2-2, Cobolli ha accusato un passaggio a vuoto, perdendo precisione e fiducia. Comesaña, senza fare nulla di straordinario ma limitando al minimo gli errori, ha infilato una serie di quattro giochi consecutivi che gli hanno consegnato il set per 6-2, rimettendo il match in equilibrio. Si è deciso tutto nel terzo parziale, giocato sotto le luci artificiali e con temperature in calo. Qui Cobolli ha ritrovato profondità e peso di palla, mentre Comesaña ha iniziato a pagare lo sforzo fisico accumulato. L’azzurro ha alzato il livello con il dritto, tornando a comandare gli scambi e sfruttando con precisione le occasioni a rete dell’argentino, spesso dettate più dalla necessità che da una reale scelta tattica. Il doppio break iniziale ha indirizzato definitivamente il set. Cobolli ha gestito il vantaggio con maggiore lucidità, nonostante un piccolo passaggio a vuoto nel momento di chiudere. Alla fine è arrivata la vittoria, meritata per capacità di reagire nei momenti difficili.

Un successo importante, anche se sofferto, nel primo approccio stagionale alla terra battuta. Servirà maggiore pazienza negli scambi e più continuità con il dritto, ma i segnali nel terzo set sono stati incoraggianti. Al secondo turno Cobolli affronterà il giovane talento belga Alexander Blockx, che ha superato Denis Shapovalov. Un test interessante per capire il reale stato di forma dell’azzurro.

I protagonisti

Cobolli: talento e margini, ma serve continuità

Flavio Cobolli si presenta a Monte-Carlo da numero 13 del mondo e testa di serie numero 10. Il titolo conquistato ad Acapulco lo scorso 1° marzo, battendo in finale Frances Tiafoe, rappresenta il punto più alto della sua carriera recente, ma non ha avuto continuità nei tornei americani, chiusi con uscite premature. Il torneo monegasco resta ancora terreno da esplorare: il miglior risultato è il secondo turno dello scorso anno.

Comesaña: qualificato pericoloso, terraiolo puro

Francisco Comesaña, 25 anni, è arrivato nel main draw passando dalle qualificazioni, dove ha battuto Romain Arneodo ed Ethan Quinn. Best ranking numero 54 ATP (agosto 2025), stagione fin qui negativa nei numeri ma con caratteristiche ideali per la terra battuta. Giocatore di grande resistenza e regolarità, capace di trasformare ogni partita in una battaglia di scambi lunghi e pressione mentale.

La cronaca (punto a punto)

1.set – Al servizio Comesana. Aggressivo da subito l’argentino 40-15. Sbaglia con il dritto Flavio, 1-0.

Serve Cobolli, servizio e dritto 15-0. Spinge da fondo il romano 30-0. Prima vincente 40-0. Dritto vincente, gioco a zero 1-1.

Solido al servizio Comesana 40-15. Ottimo lob di Flavio, 40-30. Fuori il dritto di Comesana parità. Scambio di palle corte, il nativo di Mar del Plata ha la meglio. Risposta in rete 2-1. Doppio fallo Cobolli 0-15. Stecca il dritto Cobolli 0-30. Spinge da fondo il numero sedici del mondo 15-30. Brutto dritto affossato in rete due palle break 15-40. Splendido dritto di Cobolli 30-40. Scambio durissimo, Cobolli costruisce il punto alla perfezione 40 pari. Cori dei tifosi “Flavio Flavio” come giocare in Italia. Braccio di ferro sul dritto Cobolli mette a segno il lungolinea vincente. Stop volley da manuale, Cobolli tiene il servizio 2-2. Ottima prima di Comesana 15-0. Inizia a trovare il ritmo Flavio 30-30. Prima a 214 km/h 40-30 Comesana. L’argentino sempre avanti 3-2. Prima vincente per Cobolli 15-0. Sbaglia con il dritto il romano 15 pari. Ancora uno scambio pesante, con Cobolli che spinge e Comesana che difende. Sbaglia per prima l’azzurro 15-30. Ancora un errore di dritto. Troppa fretta per Cobolli, due palle break 15-40. Esce il dritto dell’argentino 30-40. Palla corta di Flavio, Comesana controlla e va a rete, esce il lob break 2-4. Spinge con il dritto Cobolli 0-15. Impreciso Flavio che sbaglia subito al secondo palleggio 15-15. Risposta fuori 30-15. Scambio di finezze a rete, Comesana sbaglia lo smash finale 30 pari. Doppio fallo, palla break per Cobolli, la prima del match 30-40. Dritto incrociato imprendibile break Cobolli si rifà sotto 3-4. Stecca Flavio 0-15. Dritto vincente 15 pari. Si lotta alla morte su ogni 15. Flavio tiene con il servizio 4-4. Servizio e dritto per Comesana 15-0. A rete Francisco, Cobolli passante sui piedi 15-15. Gioco splendido, Comesana a rete, Cobolli recupera due volèe e fa il punto 15-30. A segno il rovescio lungolinea di Cobolli due palle break 15-40. Ottima prima a uscire dell’argentino 30-40. Prima vincente 40-40. Si ferma sul nastro la risposta di Flavio, vantaggio Argentina. Sbaglia Comesana parità. Prima vincente. Cobolli è salito da fondo campo, Comesana sbaglia parità. Prima a 200 km/h vantaggio per il 99 del mondo. Senza pazienza Flavio dritto in rete Comesana tine il servizio 5-4. Flavio rallenta e l’argentino sbaglia 15-0. Dritto fuori di Comesana che gioca ad un livello altissimo. Palla corta e passante vincente 40-0. Ace 5-5. Demi-volée di Comesana, Flavio arriva, ma sbaglia il dritto 15-0. In corridoio il dritto dell’argentino 15 pari. Ancora un errore di dritto per Cobolli 30-15. Stecca Francisco 30 pari. Ancora un errore per l’argentino palla break 30-40. Forza troppo il dritto Flavio parità. Grande difesa della rete di Comesana, vantaggio Argentina. Errore di Comesana parità. Il nastro spinge fuori il dritto di Comesana, palla break. Risposta profonda, Cobolli domina lo scambio break 5-6. Cobolli serve per il set. Servizio e dritto 15-0. Bene da fondo Comesana 15 pari. Stecca il dritto Flavio che cerca di forzare palle che andrebbero gestite 15-30. In rete il back di Comesana 30 pari. Prima vincente set-point 40-30. Servizio ad uscire e dritto vincente Cobolli fa suo il primo set 7-5, in un ora ed un minuto, Bravo, ma tanta fatica.

2.set – Al servizio Comesana. Gioco a zero 1-0. Impreciso con il dritto Cobolli 0-15. Sbaglia l’argentino, poi Flavio chiude con un rovescio lungolinea vincente 30-15. Ancora un dritto vincente 40-15. Flavio tiene senza problemi il servizio 1-1 Buona risposta del romano 15-0. Cerca di accorciare il punto l’argentino che va a rete 15-15. Ancora un errore da fondo per Comesana 15-30. Cobolli agguanta la palla corta di Francisco due palle break 15-40. In rete il dritto di Comesana in calo fisico. Break 1-2. Di fretta Flavio con il dritto 0-15. Palla corta vincente 15 pari. Oggi il dritto di Cobolli lavora ad intermittenza 15-30. Un altro errore non forzato sempre di dritto due palle break 15-40. Servizio e dritto 30-40. Il dritto di Cobolli non funziona. Dritto out ed arriva il break 2-2 Doppio fallo 0-15. Impreciso da fondo Comesana 0-30. A rete Comesana 30 pari. Risposta fuori di Flavio 40-30. Finalmente un dritto vincente del romano parità. Cobolli mette in difficoltà l’avversario, ma è impreciso al momento della conclusione, vantaggio Argentina. Ancora un errore da fondo, Comesana resta avanti 3-2. Prima vincente 15-0. Brutto rovescio in rete 15 pari. Si scambia poco, Comesana sbaglia 30-15. Molto falloso Flavio che sbaglia in uscita dal servizio 30-30. Anche Comesana molto falloso. Risposta out 40-30. A rete Cobolli, volée imprecisa parità. Dritto in rete dopo due palleggi, palla break per l’argentino. Si rompe la corda della racchetta di Flavio tra la prima e la seconda, doppio fallo break Comesana 2-4. Scambio prolungato Flavio gioca profondo 0-15. Servizio vincente 15-15. Splendido dritto in cross di Cobolli 15-30. Scambio intenso Comesana mette fuori il rovescio, due palle break 15-40. In rete il back di rovescio di Flavio 30-40. Brutto errore sotto rete d Cobolli. Parità. L’azzurro mette out la risposta, vantaggio Comesana. Rovescio out, parità. Volée in rete di Comesana palla break. Gioca corto Cobolli, a segno l’argentino parità. Serve and volley del 99 del mondo anche Cobolli applaude. Ace e Comesana conferma il break 5-2. Scambio di finezze Comesana chiude la palla corta 15-15. Dritto vincente dell’argentino 15-30. Finalmente un servizio vincente 30 pari. Stecca il rovescio Flavio set-point 30-40. Esce male dal servizio Cobolli Comesana domina il secondo set 6-2.

3.set – Al servizio Comesana. Impreciso da fondo l’argentino, tre palle break 0-40. Forza la risposta Flavio 15-40. Due dritti a sventaglio ed arriva il break per l’azzurro 0-1. Bene con la prima Flavio 40-0. Cobolli conferma il break 2-0.Male da fondo Flavio 15-0. Passante vincente 15 pari. Ancora un passante vincente del romano 15-30. In rete la palla corta di Comesana due palle per il doppio break 15-40. Ancora un passante vincente di Flavio, arriva il doppio break 3-0. Comesana risente della fatica, Flavio conferma a zero il doppio break 4-0. Dritto out del romano 15-0. Comesana smuove il punteggio 1-4. Non entra la prima a Flavio. Ottima palla corta dell’argentino 15 pari. Sbaglia il dritto Cobolli 15-30. Male a rete Flavio due palle break 15-40. Finalmente una prima 30-40. Splendido al volo Cobolli, 40-40.Due prime vincenti doppio break consolidato 5-1. Comesana serve per restare in vita. Cobolli risponde profondo 15 pari. Esce la risposta di Flavio 15-30. Parità. Flavio sbaglia di dritto, Comesana tiene il servizio 2-5. Cobolli serve per il match. Gioca corto Flavio, Comesana piazza lo smash vincente 0-15. Brutto dritto in rete di Cobolli 0-30. Stecca il dritto il romano 0-40, tre palle break Back in rete dell’argentino 15-40. Ancora un dritto in rete, Comesana recupera un break 3-5. Rovescio vincente di Cobolli 0-15. Sbaglia la volée l’argentino 0-30. Ancora un errore di dritto non forzato per Flavio 15-30. Rovescio vincente due match-point 15-40.Fuori il dritto dell’argento Cobolli al secondo turno dopo 2 ore e 30 di gioco.

Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani

Flavio Cobolli vs Francisco Comesana

