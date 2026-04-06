Sono Ilary Pistola e Matei Victor Chelemen i vincitori del 49° Itf Under 18 Città di Firenze

Il sole di Pasquetta splende sul 49° Itf Under 18 Città di Firenze con le vittorie di Ilary Pistola nel femminile e Matei Victor Chelemen nel maschile.

Nel femminile Ilary Pistola è stata premiata senza poter giocare la finale per l’infortunio subito in semifinale da Carla Giambell. La giocatrice milanese ha provato nel riscaldamento a capire se poteva entrare in campo ma alla fine ha dovuto dire di no perchè il dolore era troppo forte. Al posto della finale femminile si è disputato un’esibizione di wheelchair (tennis in carrozzina) tra i partecipanti al 1° Torneo Internazionale Junior Giovanile

Nel maschile è il rumeno Matei Victor Chelemen (8) ad alzare il trofeo del 49° Itf Under 18 Città di Firenze. In finale davanti al grande pubblico, più di 1000 appassionati che hanno calcato il Centrale delle Cascine, ha superato l’italiano Simone Massellani (2) per 62 61. Il ragazzo dell’est classe 2009 è arrivato più fresco all’atto conclusivo mentre Massellani veniva da un tour di 6 ore per la semifinale e la finale di doppio.

Il doppio femminile viene vinto dalla coppia belga Elfya Ba e Hannelore Daniels che non hanno problemi a superare l’ungherese Lujza Beviz e la Ceca Rozalie Vrajikova per 60 63 mentre nel maschile è proprio il duo azzurro composto da Simone Massellani e Matteo Gribaldo a superare la coppia spagnola Roberto Perez Socas e Max Villar 67 63 10-8

Il direttore del torneo è stato Giovanni Del Panta mentre il referee della manifestazione Daniele Morossi.

“Il pubblico delle grandi occasioni per una manifestazione che è nel cuore dei fiorentini – spiega il presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi – un grazie al circolo, agli sponsor e a tutti coloro che hanno lavorato per la manifestazione”.

Presenti alle premiazioni il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, il presidente della Fitp Toscana Luigi Brunetti e il segretario generale della Fondazione Meyer Alessandro Benedetti