Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Martedì 07 Aprile 2026. In campo anche Sinner, Alcaraz e Berrettini
Court Rainier III – ore 11:00
Roberto Bautista Agut vs Matteo Berrettini
Ugo Humbert vs Jannik Sinner
Carlos Alcaraz vs Sebastian Baez
Gael Monfils vs Alexander Bublik
Court des Princes – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry vs Grigor Dimitrov
Jakub Mensik vs Fabian Marozsan
Alexei Popyrin vs Casper Ruud
Cameron Norrie vs Alex de Minaur
Court EA de Massy – ore 11:00
Hubert Hurkacz vs Luciano Darderi
Terence Atmane vs Ethan Quinn
Corentin Moutet vs Alexandre Muller
Pavlos Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Court 9 – ore 12:30
Marin Cilic vs Alexander Shevchenko
Flavio Cobolli / Luciano Darderi vs Andre Goransson / Evan King
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 15:00)
Court 11 – ore 12:30
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Robert Cash / JJ Tracy
Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Yuki Bhambri / Michael Venus
TAG: Masters 1000 Monte Carlo 2026, Masters 1000 Montecarlo
@ Tiger Woods (#4586954)
Uno giocherà eventualmente mercoledì e l’altro giovedì. Prima dei quarti le due parti di tabellone avranno gli ottavi in parte sfalsati. Il giorno di riposo sarà diverso.
Baez è dato perfino a 11 dai bookmaker e quindi si potrebbe considerare quasi “semifavorito”…
…mentre Humbert (dato a 19) molto difficilmente ce la potrebbe fare in solo 2 set 😉
Ma come fa cobolli a giocare così male?
Inox che turno fai domani (non che siano affari miei) ma per sapere se almeno tu puoi vederti Jannik.
@ il capitano (#4586956)
Concordo, vincerà sicuramente con alcaraz.
Attenzione a Sebastian Baez che potrebbe far saltare il banco.
Non capisco molto questa programmazione. Oggi poca roba, domani Sinner e Alcaraz, mercoledì invece sicuramente entrambi non giocano.
Si poteva fare decisamente meglio.
Un Panatta arrabbiatissimo con la nazionale di calcio, si confessa a Libero!…….. Panatta ha poi spiegato perché secondo lui è difficile uscire dalla crisi: “Anche negli altri sport si guarda troppo al risultato, pure nel tennis. I ragazzini a 14 anni pensano solo a vincere, stimolati dagli allenatori. E a vincere sono solo i giocatori più forti e grossi perché quelli più bravi ma gracili restano ai margini. Secondo me oggi il nuovo presidente della Figc avrà un compito quasi …………Lo citerò per plagio. enzo
Non capisco, domani finiscono il primo turno, Sinner e Alcaraz dovrebbero giocare mercoledì 8…