Da MonteCarlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Martedì 07 Aprile 2026. In campo anche Sinner, Alcaraz e Berrettini

06/04/2026 17:27 9 commenti
Matteo Berrettini - Foto Patrick Boren
Matteo Berrettini - Foto Patrick Boren

Court Rainier III – ore 11:00
Roberto Bautista Agut ESP vs Matteo Berrettini ITA
Ugo Humbert FRA vs Jannik Sinner ITA
Carlos Alcaraz ESP vs Sebastian Baez ARG
Gael Monfils FRA vs Alexander Bublik KAZ

Court des Princes – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Grigor Dimitrov BUL
Jakub Mensik CZE vs Fabian Marozsan HUN
Alexei Popyrin AUS vs Casper Ruud NOR
Cameron Norrie GBR vs Alex de Minaur AUS

Court EA de Massy – ore 11:00
Hubert Hurkacz POL vs Luciano Darderi ITA
Terence Atmane FRA vs Ethan Quinn USA
Corentin Moutet FRA vs Alexandre Muller FRA
Pavlos Tsitsipas GRE / Stefanos Tsitsipas GRE vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Court 9 – ore 12:30
Marin Cilic CRO vs Alexander Shevchenko KAZ
Flavio Cobolli ITA / Luciano Darderi ITA vs Andre Goransson SWE / Evan King USA
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 15:00)

Court 11 – ore 12:30
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA
Francisco Cerundolo ARG / Tomas Martin Etcheverry ARG vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

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9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Guest (Guest) 06-04-2026 20:13

@ Tiger Woods (#4586954)

Uno giocherà eventualmente mercoledì e l’altro giovedì. Prima dei quarti le due parti di tabellone avranno gli ottavi in parte sfalsati. Il giorno di riposo sarà diverso.

 9
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JannikUberAlles 06-04-2026 19:04

Scritto da il capitano
Attenzione a Sebastian Baez che potrebbe far saltare il banco.

Baez è dato perfino a 11 dai bookmaker e quindi si potrebbe considerare quasi “semifavorito”…

…mentre Humbert (dato a 19) molto difficilmente ce la potrebbe fare in solo 2 set 😉

 8
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+1: il capitano
Elvis (Guest) 06-04-2026 18:58

Ma come fa cobolli a giocare così male?

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+1: Taxi Driver
piper 06-04-2026 18:49

Inox che turno fai domani (non che siano affari miei) ma per sapere se almeno tu puoi vederti Jannik.

 6
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Elvis (Guest) 06-04-2026 18:48

@ il capitano (#4586956)

Concordo, vincerà sicuramente con alcaraz.

 5
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il capitano 06-04-2026 18:21

Attenzione a Sebastian Baez che potrebbe far saltare il banco.

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+1: piper, JannikUberAlles
Tiger Woods (Guest) 06-04-2026 18:20

Non capisco molto questa programmazione. Oggi poca roba, domani Sinner e Alcaraz, mercoledì invece sicuramente entrambi non giocano.
Si poteva fare decisamente meglio.

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enzo (Guest) 06-04-2026 18:18

Un Panatta arrabbiatissimo con la nazionale di calcio, si confessa a Libero!…….. Panatta ha poi spiegato perché secondo lui è difficile uscire dalla crisi: “Anche negli altri sport si guarda troppo al risultato, pure nel tennis. I ragazzini a 14 anni pensano solo a vincere, stimolati dagli allenatori. E a vincere sono solo i giocatori più forti e grossi perché quelli più bravi ma gracili restano ai margini. Secondo me oggi il nuovo presidente della Figc avrà un compito quasi …………Lo citerò per plagio. enzo

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guest (Guest) 06-04-2026 18:02

Non capisco, domani finiscono il primo turno, Sinner e Alcaraz dovrebbero giocare mercoledì 8…

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