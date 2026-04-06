Monte-Carlo 2026, Berrettini/Vavassori: battono De Minaur e Norrie al super tie-break

Esordio vincente per l’inedita coppia azzurra formata da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, che supera 6-4 4-6 10-5 il duo composto da Alex De Minaur e Cameron Norrie, conquistando l’accesso al secondo turno del torneo di doppio al Masters 1000 di Monte-Carlo. Una partita piacevole e a tratti intensa, in cui l’unico vero specialista di doppio in campo, Vavassori, ha dovuto reggere il ritmo da fondo imposto soprattutto da De Minaur, mentre Berrettini ha garantito solidità assoluta nei propri turni di servizio, diventando il punto fermo della coppia nei momenti decisivi. Sul Court Elizabeth-Ann de Massy, il “periferico” dedicato alla storica presidente del Monte-Carlo Country Club, l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: tribune gremite e tifo caloroso per gli italiani, come ormai consuetudine nel Principato. Una sorta di “Masters 1000 del Nord Italia”, senza alcuna vena polemica, ma con la semplice constatazione geografica che città come Milano, Torino e Genova risultano più vicine a Monte-Carlo che a Roma. La coppia Berrettini/Vavassori nasce in circostanze particolari, anche a seguito del lutto che ha colpito Simone Bolelli, ma ha subito mostrato potenziale interessante. Per Matteo, inoltre, il doppio rappresenta un utile banco di prova per prendere confidenza con la terra battuta in vista del singolare.

Il match

L’avvio è caratterizzato da qualche inevitabile problema di sincronizzazione tra i due azzurri, che si trovano a inseguire dopo aver ceduto il servizio di Vavassori. Sotto 2-4, però, cambia l’inerzia: cresce la qualità in risposta, aumentano le soluzioni a rete e arrivano quattro giochi consecutivi che valgono il 6-4. Nel secondo set la dinamica si ripete. Ancora una volta è il servizio di Vavassori a essere sotto pressione e il break consente a De Minaur e Norrie – coppia “Commonwealth”, tra Australia e Gran Bretagna – di allungare. Questa volta gli avversari non si fanno riprendere: De Minaur serve per il set e chiude senza esitazioni, portando la sfida al match tie-break.

Il super tie-break

Nel momento decisivo emerge la solidità della coppia azzurra. Parte forte Berrettini, Vavassori lo supporta bene a rete e gli italiani prendono subito margine (3-1, poi 5-2). Il servizio di Matteo diventa un fattore determinante, così come la presenza a rete, con volée e demi-volée di qualità. Sul 9-4 arrivano cinque match point. De Minaur annulla il primo con un dritto vincente, ma è lo stesso Berrettini a chiudere i conti con uno smash deciso per il 10-5 finale. Un successo che dà fiducia e ritmo, in attesa di un test decisamente più probante al secondo turno, dove gli azzurri troveranno due specialisti del calibro di Heliovaara e Patten. Ma con questo spirito e con il sostegno del pubblico, Berrettini e Vavassori possono continuare a dire la loro.

Da Montecarlo Enrico Milani