Patrick McEnroe fa discutere: “Il miglior 17enne batterebbe Sabalenka 6-1 6-1”. Zverev elogia Sinner e pensa di essersi avvicinato. Juan Carlos Ferrero cauto sul duopolio Sinner-Alcaraz
Il mondo del tennis continua a offrire spunti dentro e fuori dal campo. Nelle ultime ore hanno fatto discutere soprattutto le parole di Patrick McEnroe sul confronto tra tennis maschile e femminile, mentre Alexander Zverev ha indicato in Jannik Sinner il riferimento assoluto sul duro. Sullo sfondo, anche l’analisi di Juan Carlos Ferrero, che ha ridimensionato l’idea di un dominio inattaccabile di Sinner e Alcaraz, pur riconoscendo il loro vantaggio sul resto del circuito.
Secondo quanto riportato, Patrick ha detto che il miglior 17enne del mondo batterebbe Aryna Sabalenka “6-1, 6-1”, aggiungendo però che, per lui, questo confronto è “irrilevante” e che la sua osservazione non voleva sminuire il tennis femminile, che anzi ha dichiarato di apprezzare molto.
Le sue parole hanno inevitabilmente riacceso una polemica antica, quella sulla comparazione diretta tra ATP e WTA. Patrick McEnroe ha cercato di chiarire il suo pensiero sostenendo che si tratti semplicemente di “un gioco totalmente diverso”, ma il tema resta delicato e divisivo, soprattutto quando il paragone coinvolge la numero 1 del mondo come Sabalenka.
Sul piano strettamente tecnico, invece, Zverev ha scelto una linea molto più netta e meno controversa. In un’intervista ripresa da più fonti alla vigilia di Monte-Carlo, il tedesco ha definito molto positivo il suo inizio di 2026, pur ammettendo il rammarico per non aver ancora portato a casa un titolo. Il rimpianto maggiore riguarda Miami, torneo in cui secondo lui avrebbe potuto fare il colpo grosso. Parlando della semifinale persa contro Sinner, Zverev ha spiegato che il match è stato più equilibrato di quanto dica il punteggio e ha sottolineato di aver avuto le sue occasioni nel secondo set. Poi, però, è arrivata la frase più forte: per lui oggi Sinner è “il miglior giocatore del mondo sul cemento”.
Un giudizio che trova riscontro nei risultati. Sinner ha appena completato il Sunshine Double, vincendo Indian Wells e Miami, e lo ha fatto in un momento di dominio sempre più evidente sul duro, superficie sulla quale sta costruendo una parte enorme della sua superiorità attuale.
Ed è proprio qui che si inserisce il pensiero di Juan Carlos Ferrero. In un’intervista a MARCA, l’ex allenatore di Alcaraz ha preso posizione sulle parole di Toni Nadal, che aveva parlato di una distanza molto ampia tra Alcaraz-Sinner e il resto del circuito. Ferrero ha riconosciuto che una differenza c’è, ma ha escluso che sia così marcata. Secondo lui, Alexander Zverev ha già dimostrato di essere vicino ai due leader, un Taylor Fritz particolarmente ispirato può metterli in difficoltà e Novak Djokovic resta comunque un rivale da tenere sempre in considerazione. La sua conclusione è chiara: se Alcaraz e Sinner esprimono il massimo livello sono superiori a tutti, ma non sono intoccabili.
Marco Rossi
TAG: Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Juan Carlos Ferrero, Patrick Mcenroe
Ma quale altro sport porta in discussione la differenza tre maschi e femmine?
Non capisco questo intestardirsi nel mettere a confronto i due sessi. Fisicamente siamo diversi, il maschio ha più forza muscolare quindi sportivamente parlando non può competere con le femmine. Ci si può confrontare sulle risorse del cervello che non presentano differenze, risorse dalle quali hanno attinto molti personaggi illustri per il proprio vantaggio.
Le ultime parole famose di una ovvietà imbarazzante per Ferrero. Davvero penoso…quanto poi al tennis maschile femminile sono due sport completamente differenti, imparagonabili…chi lo fa così rozzamente, nonostante tutto, vuol proprio dire che non ci ha capito niente….beato lui
Sarà come dici tu. In effetti come imbonitore potrebbe avere un senso quella gragnuola di tenniste da lui proposta quasi sempre in sequenze di interventi senza capo ne coda. Non ci avevo pensato: grazie per avermi offerto un’opzione interpretativa.
@ robdes12 (#4586841)
Si capisce bene quello che fa, “pastura” i ludopatici e i giovanissimi, ogni volta che leggo questo personaggio è praticamente certo che farà lo “strillone” come i venditori di giornali dei primi 900, esiste per invogliare la gente a scommettere, instilla dubbi ridicoli che attecchiscono nei fragili o negli stolti, sarebbe da bannare, è il classico cavallo di Xroia, diffidate dalle sue parole, usa tecniche psicologiche da 4 soldi
Certe idiozie le può scrivere solo chi non gioca a livello agonistico, almeno da terza categoria alta o seconda basso…..sabalenka perde con 23 italiano e anche facile….
@ paolo allievi (#4586738)
Sei serio????
@ simposio (#4586781)
Quindi se Vacherot vince un mille da numero 204 dovrebbero passare almeno un paio di turni anche loro?
In molti si dimenticano quanto sia alto ed equilibrato il livello del tennis maschile. Vacherot, per il quale probabilmente tutti scometterebbero su un facile doppio 6:0 contro la Sabalenka, solo due mesi prima di vincere il 1000 a Shanghai ha perso sul cemento con il numero 874 a Manacor. Solo per rendere l’idea.
Nell’atletica e nel nuoto i record del mondo femminili sono a livello delle migliori prestazioni di maschi di 14/15 anni. A 17 non c’è proprio paragone. Il 6:1 6:1 mi sembra abbastanza ottimista e più frutto della scarsità delle annate maschili 2008/2009.
Veramente quel che non si capisce è quasi sempre ciò che scrive. Quando non propone l’ennesimo annuario delle giocatrici da seguire (dopo il decimo nome uno perde il filo, di solito) posta interventi privi di coesione formale. Un tempo provavo ad interpretarli, adesso quando leggo il suo nick passo oltre: tovo inutile leggere, immagino, la solita tiritera su quanto è forte questo o quella assieme a quell’altra più le 10 nuove starlet che vinceranno questa e quello. Leggendo ciò che hai quotato tu, posso solo segnalargli indirettamente che Graf giocò un’esibizione contro Noah. Non solo non fece un set, ma racimolò soltanto sporadici punti. Contro Sinner, già solo per il rovescio, probabilmente neanche quelli. Quanto a Sabalenka, è troppo poco mobile per sperare di ottenere qualcosa contro un qualsiasi junior. Di sicuro un 17enne avrebbe già più potenza di lei e molta più esplosività e reattività. Senza contare poi che Sabalenka non è esattamente una stoica nel controllo nervoso. Per me Jannik contrapposto a lei farebbe un golden match, idem moltri altri giocatori fra i primi 100. Comunque è un confronto che lascia il tempo che trova e non capisco perchè si continui con questa ridicola “battaglia” dei sessi. Non mi pare ci sia belligeranza e, guarda caso, queste baracconate vengono quasi sempre proposte da un ambiente yankee.
Che P.McEnroe faccia discutere di tennis con questa rivelazione è come affermare che Cruciani faccia riflessioni politiche
Montanelli ne faceva,Clerici ne faceva,queste sono battute visto che il miglior 17enne è Kouame che,giocasse con la bielorussa,si divertirebbe come un 2.1 con un 3.1 ovvero poco o nulla. Magari, dopo l’allenamento, potrebbe esserci maggiore equilibrio…anzi la Tigre di Minsk credo abbia un certo vantaggio.
La Spagna di calcio femminile sarà anche campione del mondo,ma se gioca contro l’ultima formazione schierata da Gattuso perderebbe senza supplementari.
Posso dirlo con fierezza e orgoglio?da italiano.
È raro che succeda ma se il miglior 17 enne trovi una giornata buona lo metterebbe in difficoltà al numero uno al mondo .
La donna a livello di forza è sempre inferiore all’ uomo a causa di una costituzione fisica differente ma a livello mentale non è certamente inferiore.Infatti psicologicamente l’ uomo non è superiore alla donna.
Comunque il miglior 17enne al mondo e’ Kouame e non vedo come Sabalenka possa fare 2 games contro costui.
Non capisco per quale “intelligente” ragione a Patrick McEnroe venga in mente di confrontare la Sabalenka col miglior tennista diciassettenne di sesso opposto !
Ha forse un debole per la forte ed anche bella gladiatrice bielorussa ?
Ah Patrick, Patrick …
@ NonSoloSinner (#4586746)
dipende da sport a sport, ad esempio nel biathlon le donne ovviamente vanno meno forte nel fondo, ma nel tiro sono decisamente più forti
Sinceramente facendo una rapida carrellata degli sport la differenza tra uomo e donna c’è e ci sarà sempre.
L’unico sport dove sarebbe interessante questo genere di sfida è il curling
Anche Alcaraz non è male sul cemento, USO e AO ultimi.
Nel 3 su 5 il nostro deve fare ancora uno step, in generale dico.
Se però guardassimo alla maratona femminile, non saprei dirti quanti juniores uomini siano in grado di fare un crono migliore del record mondiale femminile.
O anche nei 100 metri di atletica, Il record del mondo femminile non saprei quanti juniores sarebbero in grado di superarlo.
@ Gaz (#4586735)
non si capisce che sei un antiSinner!
Che c’è da discutere? ci sta.
La differenza tra tennis maschile e femminile è grande, la Sabalenka non può competere nemmeno con il nr300
Atp e wta dovrebbero organizzare un torneo misto tipo 32 giocatori
16 donne e 16 uomini valido x i punti in classifica con coefficenti diversi
Si potrbbe studiare la cosa x me sarebbe interessante provare
Certo se il challangerista gioca con una mazza da baseball.
Ho forse esagerato, certamente la portava al quinto.
Come si può paragonare due sessi differenti,con diversa costituzione fisico atletica?
Che vuol dire?Non ha senso.
Su YouTube gira da tempo un video:
SWITZERLAND WOMENS’S DESTROYED BY UNDER 15 BOYS
Nazionale femminile di calcio svizzera -ragazzini under 15 1-7
E quindi?
Non mi sembra che negli altri sport venga confrontato il femminile con il maschile, non se lo pongono proprio il problema…non capisco questa fissa del tennis di voler fare sempre il confronto, boh!
Una domanda pollo allevi ma l’astio contro Darderi è dovuto ad una vita solo online?
La Graf non avrebbe concesso un set a Sinner spero sia ironico.
Chiaramente dipende anche dalla giocatrice in questione. Sabalenka e Rybakina che sono 180/185 cm possono giocare alla pari con un challangerista n300
Finché le donne gareggeranno in campionati separati – e credo ci siano ottimi motivi perché sia così – il problema non si pone. Semmai la questione si pone con i bambini. Fino a che età è giusto farli garegg… backspace backspace backspace, GIOCARE assieme?
@ Alex77 (#4586758)
Con darderi la vedrebbe eccome…
@ Alex77 (#4586758)
Darderi certamente perderebbe facile…
Ma che significa? Questo vale in tutti gli sport!
Il record del mondo dei 100 stilefemminile , l’anno scorso è stato superato da 25 juniores italiani…se prendiamo il miglior tempo dell’anno 2025 in lunga che è valso il titolo mondiale, gli juniores italiani maschi ad aver realizzato un crono migliore sono oltre 60.
Le meravigliose ragazze che hanno vinto il titolo olimpico di vollero è inevitabile, esempio, che prendano una stesa da una squadra di B2.
Non so Alcaraz se ha molto margine ma il problema per raggiungere Sinner è nella sua etica sul miglioramento continuo. Un Kaizen Alpino di difficile comprensione per i concorrenti.
Ps non so se un 17enne basterebbe, ma contro un top 100 maschile Sabalenka non vedrebbe palla
Fritz? Ah ah, voglia di comicità oggi Ferrero.. anche Zverev non scherza, però gli dó atto che a Miami ha giocato molto bene contro Sinner perdendo però sempre in 2 set.. non è la prima volta, inoltre, che sostiene di esser vicino e potersela giocare contro i 2 fenomeni, ma alla fine perde sempre per cui meno chiacchiere
Io trovo molto più divertente la Wta non solo x la beltà delle partecipant
Sono 3 anni in ATP che dominano 2 alieni e vincono il 90% degli incontri cui giocano.
Cioè sai già chi vincerà quel torneo se vi partecipano tutti e due!
Billie Jean King vinse, poi certo l’avversario era un idiota di mezza età… secondo me Sabalenka, almeno a livello challenger, si farebbe valere e in giornata potrebbe anche battere un maschietto top-100
bravissimo. il fatto che questi paragoni siano “stimolati” da pretese di uguaglianza astratte ancora più idiote, non rende meno idiota questo paragone.
Zverev ha molto da rammaricarsi soprattutto per Melbourne e tutte le occasioni sprecate in semi… di mille ne ha già vinti diversi, gli manca uno slam per entrare nel club dei grandi
La differenza uomo donna si è notata con Paolini n 6 WTA. Se con il suo fisico arriva lì è indubbio che sia enorme dato che un buon giocatore alto 190 cm sarebbe superiore solo di servizio ed inizio gioco da colpitore ignorante.
Una cosa è certa, sabalenka batterebbe facile darderi…
Sabalenka in effetti dovrebbe vergognarsi.
La Graf non avrebbe concesso un set a Sinner.
È un tennis femminile che non tiene il passo.
Io comunque, credo,che perfino un Feltri non si permetterebbe di dire che l’Italia maschile di calcio batterebbe 11-0(o forse 26-0)quella femminile,non per rispetto per due sessi diversi,ma perché questa nazionale maschile non gli dà fiducia.
la cosa idiota è continuare a fare questi paragoni assurdi, e cercare di pretendere che una donna sia fisicamente e prestazionalmente uguale ad un uomo.