Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Wawrinka saluta Monte-Carlo, Fonseca avanza e Tsitsipas crolla ancora: il Principato tra emozioni e sorprese

Il Rolex Monte-Carlo Masters 2026 ha vissuto una giornata intensa, segnata dall’addio di Stan Wawrinka al pubblico del Principato, dal convincente esordio di Joao Fonseca e dall’ennesima delusione per Stefanos Tsitsipas, ancora lontano dalla sua miglior versione anche nel torneo che più volte lo ha visto protagonista.

Per Wawrinka è stato un pomeriggio speciale e carico di emozione. Lo svizzero, in gara grazie a una wild card, ha disputato il suo ultimo match a Monte-Carlo, cedendo a Sebastian Baez nella fase iniziale del torneo. A 41 anni, e nell’ultima stagione della sua carriera ATP, l’ex numero 3 del mondo sta salutando uno dopo l’altro i tornei che hanno segnato il suo percorso. E Monte-Carlo, per lui, rappresenta un luogo dal significato profondissimo.

Proprio nel Principato, infatti, Wawrinka ha conquistato nel 2014 il suo unico titolo in un Masters 1000, battendo in finale Roger Federer in uno dei momenti più alti della sua carriera. Ricordando quella settimana, Stan ha parlato di memorie straordinarie, sottolineando il legame particolare con la terra battuta e con un torneo che da ragazzo sognava di giocare. Ha raccontato quanto fosse speciale vincere proprio lì, contro Federer, in una fase della stagione in cui i due erano molto vicini anche per l’impegno condiviso in Coppa Davis.

Ripensando alla sua carriera, Wawrinka ha poi offerto una riflessione molto personale. Più che sui trofei, lo svizzero ha posto l’accento sul percorso, definendosi “un ragazzo di un villaggio, di una fattoria”, che sognava di diventare professionista senza fissarsi obiettivi assoluti come vincere Slam o diventare numero uno del mondo. Il suo traguardo, ha spiegato, è sempre stato quello di migliorarsi ogni giorno, spingendo al massimo i propri limiti senza imporsi barriere. Una filosofia che lo ha portato ben oltre ciò che lui stesso immaginava: tre Slam, un Masters 1000 e una carriera costruita sulla passione e sulla costanza.

Nonostante il sapore dell’addio, Wawrinka ha chiarito di non voler vivere questo ultimo anno come una passerella celebrativa. Il suo spirito resta quello del combattente: entrare in campo per vincere, non solo per godersi l’atmosfera. Ha ricordato anche quanto sia duro, a 41 anni, restare competitivo a questi livelli, tra disciplina, sacrifici e lavoro quotidiano spesso invisibile al pubblico. Ma la passione, ha ribadito, continua a rendere tutto questo degno di essere vissuto.

Se per Wawrinka è stato il giorno della nostalgia, per Joao Fonseca è stato invece quello della conferma. Il brasiliano, reduce da ottime sensazioni durante il Sunshine Double tra Indian Wells e Miami, ha iniziato nel migliore dei modi anche la sua avventura sulla terra battuta. All’esordio nel Masters 1000 di Monte-Carlo, Fonseca ha superato con autorità Gabriel Diallo con un netto 6-3, 6-3 in un’ora e 27 minuti, mostrando subito solidità e personalità.

Una prestazione convincente, che gli permette di accedere al secondo turno del torneo monegasco, dove troverà Arthur Rinderknech. Per il giovane brasiliano si tratta di un altro segnale importante in un 2026 in cui continua a dare l’impressione di poter crescere rapidamente anche sui grandi palcoscenici.

Molto diverso, invece, il discorso per Stefanos Tsitsipas, che continua a vivere un momento complicato. Il greco, tre volte campione a Monte-Carlo (2021, 2022 e 2024), non riesce più a ritrovare il tennis che lo aveva reso dominante nel Principato e ha incassato un’altra battuta d’arresto dolorosa. A eliminarlo è stato Francisco Cerundolo, capace di imporsi per 7-5, 6-4 dopo 1 ora e 47 minuti.

Il match ha raccontato bene il momento del greco. Tsitsipas era partito avanti 5-3 nel primo set, ma non è riuscito a sfruttare il vantaggio e ha finito per subire la rimonta dell’argentino, che pur senza giocare il suo miglior tennis ha saputo approfittare delle incertezze dell’avversario. Cerundolo avanza così al secondo turno, dove sfiderà il vincente della partita tra Tomas Machac e Daniel Altmaier.

Masters 1000 Monte Carlo Monte Carlo, Monaco · 06 Aprile 2026 ⛅ 12°C Parz. soleggiato · Max 15°C PIOGGIA 10% VENTO Leggero CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 06 Aprile 09:00 ⛅ 10° 10% 11:00 ⛅ 12° 10% 13:00 ☀ 14° 5% 15:00 ☀ 15° 5% 17:00 ☀ 14° 5% 19:00 ⛅ 12° 5% 21:00 ☾ 11° 0% ▶ Programma del giorno — 06 Aprile ♂ ATP Singles · Tabellone Principale 1° Turno MD · First Round 1° Turno MD ⛅ Parz. soleggiato · 10% pioggia

♂ ATP 1° Turno MD

🏈 Terra Rossa



Court Rainier III – ore 11:00

Andrey Rublev vs Nuno Borges



ATP Monte-Carlo Andrey Rublev [13] Andrey Rublev [13] 6 1 6 Nuno Borges Nuno Borges 4 6 1 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 N. Borges 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Borges 15-0 30-0 1-5 → 1-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 N. Borges 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-2 → 4-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sebastian Baez vs Stan Wawrinka



ATP Monte-Carlo Sebastian Baez Sebastian Baez 7 7 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 5 5 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Wawrinka 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Baez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-0 → 3-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Baez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo vs Stefanos Tsitsipas



ATP Monte-Carlo Francisco Cerundolo [16] Francisco Cerundolo [16] 7 6 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 5 4 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 S. Tsitsipas 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 30-0 ace 40-0 40-30 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Valentin Vacherot vs Juan Manuel Cerundolo



ATP Monte-Carlo Valentin Vacherot Valentin Vacherot 5 6 6 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 7 2 1 Vincitore: Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 5-1 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 3-2 → 4-2 V. Vacherot 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 V. Vacherot 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Vacherot 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Monte-Carlo Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 7 6 Karen Khachanov [12] Karen Khachanov [12] 5 2 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Arthur Rinderknechvs Karen Khachanov

Jiri Lehecka vs Emilio Nava



ATP Monte-Carlo Jiri Lehecka [11] Jiri Lehecka [11] 7 6 6 Emilio Nava Emilio Nava 6 7 2 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 E. Nava 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Nava 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* ace df 6-6 → 7-6 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 E. Nava 15-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Joao Fonseca vs Gabriel Diallo



ATP Monte-Carlo Joao Fonseca Joao Fonseca 6 6 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 2 3 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 J. Fonseca 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 5-2 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Diallo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli vs Francisco Comesana



ATP Monte-Carlo Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 0 7 2 4 Francisco Comesana • Francisco Comesana 0 5 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Comesana 4-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 F. Comesana 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court EA de Massy – ore 11:00

Alex de Minaur / Cameron Norrie vs Matteo Berrettini / Andrea Vavassori



ATP Monte-Carlo Alex de Minaur / Cameron Norrie Alex de Minaur / Cameron Norrie 4 6 5 Matteo Berrettini / Andrea Vavassori Matteo Berrettini / Andrea Vavassori 6 4 10 Vincitore: Berrettini / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 A. de Minaur / Norrie 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. de Minaur / Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Berrettini / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. de Minaur / Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Berrettini / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. de Minaur / Norrie 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Berrettini / Vavassori 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur / Norrie 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Berrettini / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. de Minaur / Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini / Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur / Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Berrettini / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. de Minaur / Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Berrettini / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. de Minaur / Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 M. Berrettini / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. de Minaur / Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Berrettini / Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur / Norrie 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Zizou Bergs vs Adrian Mannarino



ATP Monte-Carlo Zizou Bergs Zizou Bergs 6 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 4 3 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Z. Bergs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Mannarino 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Z. Bergs 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 0-15 0-40 5-4 → 6-4 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Z. Bergs 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

Cristian Garin vs Matteo Arnaldi



ATP Monte-Carlo Cristian Garin Cristian Garin 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 2 4 Vincitore: Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 5-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Denis Shapovalov vs Alexander Blockx



ATP Monte-Carlo Denis Shapovalov Denis Shapovalov 4 6 3 Alexander Blockx Alexander Blockx 6 4 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Blockx 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Blockx 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 A. Blockx 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Blockx 0-15 0-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 df 30-30 ace 0-0 → 0-1

Court 9 – ore 11:00

Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Monte-Carlo Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert 7 3 10 Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 6 6 5 Vincitore: Arneodo / Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 M. Gonzalez / Molteni 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 5-8 df 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Arneodo / Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 R. Arneodo / Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Arneodo / Herbert 0-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Arneodo / Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2-0* 2*-1 ace 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Arneodo / Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 R. Arneodo / Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Arneodo / Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-3 → 3-3 R. Arneodo / Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 R. Arneodo / Herbert 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 R. Arneodo / Herbert 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Francisco Cabral / Joe Salisbury vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



ATP Monte-Carlo Francisco Cabral / Joe Salisbury [7] Francisco Cabral / Joe Salisbury [7] 4 6 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 6 7 Vincitore: Nys / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 4-2 → 4-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 F. Cabral / Salisbury 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 ace 0-2 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Cabral / Salisbury 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Daniel Altmaier vs Tomas Machac

