Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 06 Aprile 2026

06/04/2026 10:29 41 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

MON Masters 1000 Monte-Carlo – terra
R64 Cobolli ITA – Comesana ARG 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 de Minaur AUS/Norrie GBR – Berrettini ITA/Vavassori ITA Inizio 11:00

ATP Monte-Carlo
Alex de Minaur / Cameron Norrie
4
6
5
Matteo Berrettini / Andrea Vavassori
6
4
10
Vincitore: Berrettini / Vavassori
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R64 Garin CHI – Arnaldi ITA 3° inc. ore 11:00

ATP Monte-Carlo
Cristian Garin
6
6
Matteo Arnaldi
2
4
Vincitore: Garin
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ITA CH 125 Monza – terra
Q2 Gombos SVK – Caniato ITA Inizio 10:00

ATP Monza
Norbert Gombos [3]
7
7
Carlo Alberto Caniato [11]
6
6
Vincitore: Gombos
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Q2 Squire GER – Vasami ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Monza
Henri Squire [1]
0
3
Jacopo Vasami
6
6
Vincitore: Vasami
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R32 Lajovic SRB – Bellucci ITA Non prima 13:00

ATP Monza
Dusan Lajovic
6
4
Mattia Bellucci [3]
7
6
Vincitore: Bellucci
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R32 Gaubas LTU – Travaglia ITA 2° inc. ore 13:00

ATP Monza
Vilius Gaubas [5]
15
6
4
Stefano Travaglia
15
7
5
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Q2 Kopp AUT – Romano ITA Inizio 10:00

ATP Monza
Sandro Kopp [4]
6
6
Filippo Romano [10]
4
4
Vincitore: Kopp
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Q2 Bondioli ITA – Guerrieri ITA Inizio 10:00

ATP Monza
Federico Bondioli [6]
7
4
4
Andrea Guerrieri [12]
5
6
6
Vincitore: Guerrieri
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Q2 Arnaboldi ITA – Andaloro ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Monza
Federico Arnaboldi
6
7
Fabrizio Andaloro [9]
4
5
Vincitore: Arnaboldi
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CHN CH 50 Wuning – hard
R32 Binda ITA – Uchida JPN Non prima 06:30

ATP Wuning
Alexander Binda
2
6
Kaichi Uchida [4]
6
7
Vincitore: Uchida
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MEX CH 125 Mexico City – hard
R32 Martin USA – Napolitano ITA 2° inc. ore 23:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Madrid – terra
Q2 Agamenone ITA – Palosi ROU Inizio 11:00

ATP Madrid
Franco Agamenone [3]
7
6
Stefan Palosi [12]
6
1
Vincitore: Agamenone
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ESP WTA Madrid 125 – terra
1T Brancaccio ITA – Ponchet FRA 2 incontro dalle 10:30

WTA Madrid 125
Nuria Brancaccio
0
6
1
0
Jessika Ponchet
0
7
6
0
Vincitore: Ponchet
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TDQ Werner GER – Tona ITA 2 incontro dalle 10:30

WTA Madrid 125
Caroline Werner [1]
0
6
6
0
Miriana Tona [5]
0
3
1
0
Vincitore: Werner
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41 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Tennisforever 06-04-2026 17:33

Scritto da robi

Scritto da Seiichiro_style
Al momento sono rimasti in top 100 solo 6 italiani.
Non certo una bella notizia per il nostro tennis.
Cosa fare per arginare questo trend?

Momento terribile…rivogliamo Tieleman n.1 d’Italia al n.80! Quelli si che erano tempi..ah si che erano tempi d’oro!

Al momento (classifica live) sono rimasti QUATTRO italiani nel top 20 !!!
Nessuno fa meglio.

 41
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Diego (Guest) 06-04-2026 17:19

Off topic ! Matilde Paoletti nel MD di SM Pula, dopo meal di attesa sembra voler riprovarci, speriamo bene

40
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+1: Lukaa
Luciano65 (Guest) 06-04-2026 17:01

Scritto da tinapica
Laiovic è un Signore a non protestare perché Bellucci viene trattato dal fisio per crampi.
Bello vedere questa sportività.

Molto bello il tuo commento, eravamo sul 40 pari, Laiovic non ha obiettato. Contento per Bellucci e anche per te. Ti auguro altre giornate a Monza nei prossimi giorni.

 39
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piper 06-04-2026 16:46

@ Marco M. (#4586907)

A parte che nella Live ne conto 7.

 38
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+1: sergioat, Detuqueridapresencia
tinapica 06-04-2026 16:44

Scritto da piper
@ tinapica (#4586890)
Ma che del suo cuore se non ha fiducia.

L’eterno dualismo tra ragione e sentimento…

 37
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+1: piper
robi (Guest) 06-04-2026 16:43

Scritto da Seiichiro_style
Al momento sono rimasti in top 100 solo 6 italiani.
Non certo una bella notizia per il nostro tennis.
Cosa fare per arginare questo trend?

Momento terribile…rivogliamo Tieleman n.1 d’Italia al n.80! Quelli si che erano tempi..ah si che erano tempi d’oro!

 36
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Marco M. 06-04-2026 16:42

Scritto da Seiichiro_style
Al momento sono rimasti in top 100 solo 6 italiani.
Non certo una bella notizia per il nostro tennis.
Cosa fare per arginare questo trend?

Tornare alle politiche degli anni d’oro: ’80-’90-2000… Allora si che ce n’erano a mazzi…

 35
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+1: Detuqueridapresencia
tinapica 06-04-2026 16:38

Stetone purtroppo pare un po’ cotto, come il prosciutto tra gli sponsora (neutro, giusto?) del torneo.
Ma anche il Lituano non sembra centratissimo…forse basta aver un po’ di pazienza che si incarta da sé.
Certo che sembra un po’ un incontro a ciappa no.
Bellucci-Laiovic era ad un livello superiore.

 34
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Seiichiro_style (Guest) 06-04-2026 16:34

Al momento sono rimasti in top 100 solo 6 italiani.
Non certo una bella notizia per il nostro tennis.
Cosa fare per arginare questo trend?

 33
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-1: Marco M., sergioat, Detuqueridapresencia
piper 06-04-2026 16:34

@ tinapica (#4586890)

Ma che del suo cuore se non ha fiducia.

 32
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robi (Guest) 06-04-2026 16:26

Scritto da Seiichiro_style
Molto male per ora, ma fortunatamente ci sono un paio di bellissimi derby

Vasami’ e Bellucci sono Giapponesi? Stupido io a tifare per loro allora…Grazie per la dritta!

 31
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tinapica 06-04-2026 16:23

Scritto da piper
@ tinapica
Visto uomo di poca fede.

Effettivamente… 😉

 30
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tinapica 06-04-2026 16:21

Scritto da piper
@ tinapica (#4586871)
Non guarda Flavièa MC?

Tra un po’ vado alla mescita del circolo per vedere se al prezzo di un caffè riesco a scroccare qualche immagine monegasca…

 29
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piper 06-04-2026 15:53

@ tinapica (#4586871)

Non guarda Flavièa MC?

 28
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Fabilandia 06-04-2026 15:53

Grande Matty!!! Una vittoria difficile ma meritata!!

 27
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tinapica 06-04-2026 15:51

L’è andada ben!
Adesso resto qui immobile a vedere Stetone.
Poi per oggi credo possa bastare.
Forza Stetone!
Alè Olonese!

 26
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+1: Marco Tullio Cicerone
fondo (Guest) 06-04-2026 15:48

Gran bella vittoria del pirata Mattia ! Solido.

 25
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piper 06-04-2026 15:47

@ tinapica
Visto uomo di poca fede.

 24
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tinapica 06-04-2026 15:34

Laiovic è un Signore a non protestare perché Bellucci viene trattato dal fisio per crampi.
Bello vedere questa sportività.

 23
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tinapica 06-04-2026 15:26

Il Pirata del mio Cuore batte bene, ma anche Laiovic non scherza.
Incontro equilibrato: il primo che cala alla battuta per me perde.
Forza Olonese!

 22
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Miles (Guest) 06-04-2026 14:59

Bene Jacopo, ci vuole qualche vittoria nei challenger quest’ anno e poi si vedrà…

 21
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Vasco90 06-04-2026 14:49

Bravo guerrieri nel derby

 20
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+1: Detuqueridapresencia
PAOLO (Guest) 06-04-2026 14:32

Per le ragazze la solita triste musica!

 19
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-1: Vasco90, Detuqueridapresencia, Etor, Marco M.
mattia saracino 06-04-2026 14:21

Bravo soprattutto vasami.

 18
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MAURO (Guest) 06-04-2026 14:02

Tris di sconfitte X i migliori 2005 italici.
Speriamo che qualcuno rientri come LL
Meno male che abbiamo il dicembre 2007 che regala di tanto in tanto qualche soddisfazione

 17
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Etor 06-04-2026 13:54

Scritto da Seiichiro_style
Molto male per ora, ma fortunatamente ci sono un paio di bellissimi derby

Ieri dov’eri?
Avendo vinto TUTTI ieri, per forza oggi ci sono dei derby

16
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+1: Marco M., Vasco90, Detuqueridapresencia
Vasco90 06-04-2026 13:38

Bravissimo Jacopo

 15
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Ehol 06-04-2026 13:32

Bravo Jac, bella vittoria, annche se il tedesco era un po’ menomato alla spalla

 14
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Ehol 06-04-2026 12:51

Fisio per Squire. Non per dire, ma mi sembrava strano che Jacopo stesse avendo vita cosi’ facile con il tedescone … Bene così, comunque

 13
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Leprotto (Guest) 06-04-2026 12:39

Scritto da Leprotto
Binda a Wuning? In Cina hanno tanto riso

In Cina hanno tanto riso per fare minestre, risotti,arancini,timballi . I cinesi lo usano come contorno

 12
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-1: Detuqueridapresencia, Vasco90, Marco M.
ospite1 (Guest) 06-04-2026 12:28

Bondioli accompagna il colpo con sonorità da evitare a mio avviso . Il mio tifo va a Guerrieri.

 11
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Seiichiro_style (Guest) 06-04-2026 12:05

Molto male per ora, ma fortunatamente ci sono un paio di bellissimi derby 🙂 😆

 10
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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Vasco90
Ging89 (Guest) 06-04-2026 12:00

Segnalo una cosa a chi non se ne fosse ancora accorto: il calcio italiano è morto

Bisogna approfittarne: compriamo quanti più tornei ATP e challenger possibili! E soprattutto banniamo i campi in terra che ormai non servono più a nulla ed allevamo i talenti italiani solo sul cemento altrimenti dopo Sinner non avremo più nessuno!

 9
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ProVax (Guest) 06-04-2026 11:48

Scritto da tinapica
Tra poco parto da Casa alla volta di Monza per andare finalmente ad ammirare dal vivo il Pirata del mio Cuore.
Che perderà, ma va be’, fa niente…
Già questo è sufficiente a scaldarmi il Cuore; ma per di più c’è il fatto che si giocherà a pochi passi da dove Gaetano Bresci compì l’Anarchica eroica vendetta (a chi si chiedesse “vendetta per cosa?” consiglio di andare a cercare i resoconti dei moti di Milano del 1898 ed il ruolo che Umberto I ebbe nelle cronache di quei tragici e tristi giorni).
Ogni volta che mi avvicino a quei luoghi un misto di gratitudine e di commozione rivolte al Regicida mi travolge inevitabilmente.
Forza Olonese!

Nel caso fai una visita alla cappella espiatoria…un contropasso atorico che la dice lunga della differenza minemonica.

 8
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Lukaa 06-04-2026 11:48

Interessante doppio berrettini vavassori, anche in ottica futura

 7
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+1: Vasco90
patric25 06-04-2026 11:41

peccato il match perso da Filippo Romano

 6
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Koko (Guest) 06-04-2026 11:37

Scritto da PAOLO
@ tinapica (#4586720)
Bravo/a TINAPICA a fare anche un po’ di divulgazione! La tragica crisi italiana di fine secolo XIX

Qui andiamo nel Barberismo storico!

 5
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+1: Vasco90
PAOLO (Guest) 06-04-2026 11:16

@ tinapica (#4586720)

Bravo/a TINAPICA a fare anche un po’ di divulgazione! La tragica crisi italiana di fine secolo XIX

 4
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+1: giallu, Vasco90
Betafasan 06-04-2026 10:45

Ma Zeppieri è di nuovo azzoppato?? Mamma…

 3
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-1: Vasco90
tinapica 06-04-2026 10:21

Tra poco parto da Casa alla volta di Monza per andare finalmente ad ammirare dal vivo il Pirata del mio Cuore.
Che perderà, ma va be’, fa niente…
Già questo è sufficiente a scaldarmi il Cuore; ma per di più c’è il fatto che si giocherà a pochi passi da dove Gaetano Bresci compì l’Anarchica eroica vendetta (a chi si chiedesse “vendetta per cosa?” consiglio di andare a cercare i resoconti dei moti di Milano del 1898 ed il ruolo che Umberto I ebbe nelle cronache di quei tragici e tristi giorni).
Ogni volta che mi avvicino a quei luoghi un misto di gratitudine e di commozione rivolte al Regicida mi travolge inevitabilmente.
Forza Olonese!

 2
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+1: Detuqueridapresencia, giallu, piper, Marco Tullio Cicerone, Vasco90, Fabilandia
Leprotto (Guest) 06-04-2026 09:56

Binda a Wuning? In Cina hanno tanto riso

 1
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-1: Marco M., sergioat, Detuqueridapresencia, brunodalla, Vasco90