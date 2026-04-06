Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 06 Aprile 2026

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Masters 1000 Monte-Carlo – terra
R64 Cobolli – Comesana 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 de Minaur /Norrie – Berrettini /Vavassori Inizio 11:00
ATP Monte-Carlo
Alex de Minaur / Cameron Norrie
4
6
5
Matteo Berrettini / Andrea Vavassori
6
4
10
Vincitore: Berrettini / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. de Minaur / Norrie
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
3-7
4-7
4-8
4-9
5-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur / Norrie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Berrettini / Vavassori
5-3 → 5-4
A. de Minaur / Norrie
4-3 → 5-3
M. Berrettini / Vavassori
4-2 → 4-3
A. de Minaur / Norrie
3-2 → 4-2
M. Berrettini / Vavassori
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
2-2 → 3-2
A. de Minaur / Norrie
1-2 → 2-2
M. Berrettini / Vavassori
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. de Minaur / Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Berrettini / Vavassori
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur / Norrie
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
M. Berrettini / Vavassori
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
A. de Minaur / Norrie
4-3 → 4-4
M. Berrettini / Vavassori
4-2 → 4-3
A. de Minaur / Norrie
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
M. Berrettini / Vavassori
3-1 → 3-2
A. de Minaur / Norrie
2-1 → 3-1
M. Berrettini / Vavassori
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
A. de Minaur / Norrie
0-1 → 1-1
M. Berrettini / Vavassori
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
R64 Garin – Arnaldi 3° inc. ore 11:00
ATP Monte-Carlo
Cristian Garin
6
6
Matteo Arnaldi
2
4
Vincitore: Garin
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
4-4 → 5-4
C. Garin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
C. Garin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Garin
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
0-1 → 0-2
M. Arnaldi
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
C. Garin
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
CH 125 Monza – terra
Q2 Gombos – Caniato Inizio 10:00
ATP Monza
Norbert Gombos [3]
7
7
Carlo Alberto Caniato [11]
6
6
Vincitore: Gombos
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
2-0*
3*-0
4*-0
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
C. Alberto Caniato
15-0
30-0
ace
40-15
40-30
6-5 → 6-6
N. Gombos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
C. Alberto Caniato
5-4 → 5-5
C. Alberto Caniato
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
N. Gombos
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
C. Alberto Caniato
3-2 → 3-3
C. Alberto Caniato
2-1 → 2-2
N. Gombos
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Alberto Caniato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
N. Gombos
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
ace
4-0*
5*-0
6*-0
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
C. Alberto Caniato
5-5 → 5-6
C. Alberto Caniato
4-4 → 4-5
N. Gombos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
C. Alberto Caniato
3-3 → 3-4
C. Alberto Caniato
2-2 → 2-3
N. Gombos
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 2-2
C. Alberto Caniato
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
N. Gombos
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
C. Alberto Caniato
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Q2 Squire – Vasami 2° inc. ore 10:00
ATP Monza
Henri Squire [1]
0
3
Jacopo Vasami
6
6
Vincitore: Vasami
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Squire
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-4 → 3-5
J. Vasami
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
H. Squire
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Vasami
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Squire
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
0-5 → 0-6
J. Vasami
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 0-5
H. Squire
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
R32 Lajovic – Bellucci Non prima 13:00
ATP Monza
Dusan Lajovic
6
4
Mattia Bellucci [3]
7
6
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bellucci
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
D. Lajovic
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Lajovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
5-6*
df
6-6 → 6-7
D. Lajovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Bellucci
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
D. Lajovic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
M. Bellucci
0-15
15-30
ace
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
D. Lajovic
15-0
ace
15-15
15-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
R32 Gaubas – Travaglia 2° inc. ore 13:00
ATP Monza
Vilius Gaubas [5]•
15
6
4
Stefano Travaglia
15
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
S. Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 2-5
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
df
0-6*
1*-6
6-6 → 6-7
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Q2 Kopp – Romano Inizio 10:00
ATP Monza
Sandro Kopp [4]
6
6
Filippo Romano [10]
4
4
Vincitore: Kopp
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kopp
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
S. Kopp
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
F. Romano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
S. Kopp
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
S. Kopp
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kopp
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
F. Romano
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
F. Romano
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
3-3 → 4-3
S. Kopp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
F. Romano
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. Kopp
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
F. Romano
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
2-0 → 2-1
F. Romano
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Q2 Bondioli – Guerrieri Inizio 10:00
ATP Monza
Federico Bondioli [6]
7
4
4
Andrea Guerrieri [12]
5
6
6
Vincitore: Guerrieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
F. Bondioli
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
3-3 → 3-4
A. Guerrieri
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Guerrieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Guerrieri
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
F. Bondioli
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Guerrieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
F. Bondioli
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
A. Guerrieri
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
F. Bondioli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-2 → 1-2
A. Guerrieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guerrieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
F. Bondioli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Guerrieri
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-4 → 5-5
F. Bondioli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
A. Guerrieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Guerrieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Bondioli
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
A. Guerrieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
F. Bondioli
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
Q2 Arnaboldi – Andaloro 2° inc. ore 10:00
ATP Monza
Federico Arnaboldi
6
7
Fabrizio Andaloro [9]
4
5
Vincitore: Arnaboldi
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Andaloro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
F. Arnaboldi
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
5-5 → 6-5
F. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
F. Andaloro
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
3-4 → 4-4
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
3-3 → 3-4
F. Andaloro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Andaloro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Arnaboldi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Andaloro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
F. Arnaboldi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
F. Andaloro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
4-3 → 5-3
F. Arnaboldi
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
F. Andaloro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
F. Andaloro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
F. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
CH 50 Wuning – hard
R32 Binda – Uchida Non prima 06:30
ATP Wuning
Alexander Binda
2
6
Kaichi Uchida [4]
6
7
Vincitore: Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
A. Binda
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-5 → 6-5
K. Uchida
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. Binda
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
4-4 → 5-4
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Binda
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-3 → 4-3
K. Uchida
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
A. Binda
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
30-40
df
2-4 → 2-5
A. Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Binda
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
K. Uchida
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
CH 125 Mexico City – hard
R32 Martin – Napolitano 2° inc. ore 23:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Madrid – terra
Q2 Agamenone – Palosi Inizio 11:00
ATP Madrid
Franco Agamenone [3]
7
6
Stefan Palosi [12]
6
1
Vincitore: Agamenone
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Agamenone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
S. Palosi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
F. Agamenone
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
F. Agamenone
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
S. Palosi
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
F. Agamenone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
F. Agamenone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
F. Agamenone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
F. Agamenone
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Palosi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Agamenone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
S. Palosi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
WTA Madrid 125 – terra
1T Brancaccio – Ponchet 2 incontro dalle 10:30
WTA Madrid 125
Nuria Brancaccio•
0
6
1
0
Jessika Ponchet
0
7
6
0
Vincitore: Ponchet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nuria Brancaccio
1-5 → 1-6
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Nuria Brancaccio
0-2 → 0-3
Jessika Ponchet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
2*-4
3*-4
3-5*
3-6*
4*-6
5*-6
6-6 → 6-7
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Jessika Ponchet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Jessika Ponchet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Nuria Brancaccio
3-4 → 4-4
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jessika Ponchet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Nuria Brancaccio
0-3 → 1-3
Nuria Brancaccio
0-1 → 0-2
TDQ Werner – Tona 2 incontro dalle 10:30
WTA Madrid 125
Caroline Werner [1]
0
6
6
0
Miriana Tona [5]•
0
3
1
0
Vincitore: Werner
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caroline Werner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Miriana Tona
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caroline Werner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Miriana Tona
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Caroline Werner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Miriana Tona
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Caroline Werner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Miriana Tona
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Miriana Tona
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Al momento (classifica live) sono rimasti QUATTRO italiani nel top 20 !!!
Nessuno fa meglio.
Off topic ! Matilde Paoletti nel MD di SM Pula, dopo meal di attesa sembra voler riprovarci, speriamo bene
Molto bello il tuo commento, eravamo sul 40 pari, Laiovic non ha obiettato. Contento per Bellucci e anche per te. Ti auguro altre giornate a Monza nei prossimi giorni.
@ Marco M. (#4586907)
A parte che nella Live ne conto 7.
L’eterno dualismo tra ragione e sentimento…
Momento terribile…rivogliamo Tieleman n.1 d’Italia al n.80! Quelli si che erano tempi..ah si che erano tempi d’oro!
Tornare alle politiche degli anni d’oro: ’80-’90-2000… Allora si che ce n’erano a mazzi…
Stetone purtroppo pare un po’ cotto, come il prosciutto tra gli sponsora (neutro, giusto?) del torneo.
Ma anche il Lituano non sembra centratissimo…forse basta aver un po’ di pazienza che si incarta da sé.
Certo che sembra un po’ un incontro a ciappa no.
Bellucci-Laiovic era ad un livello superiore.
Al momento sono rimasti in top 100 solo 6 italiani.
Non certo una bella notizia per il nostro tennis.
Cosa fare per arginare questo trend?
@ tinapica (#4586890)
Ma che del suo cuore se non ha fiducia.
Vasami’ e Bellucci sono Giapponesi? Stupido io a tifare per loro allora…Grazie per la dritta!
Effettivamente… 😉
Tra un po’ vado alla mescita del circolo per vedere se al prezzo di un caffè riesco a scroccare qualche immagine monegasca…
@ tinapica (#4586871)
Non guarda Flavièa MC?
Grande Matty!!! Una vittoria difficile ma meritata!!
L’è andada ben!
Adesso resto qui immobile a vedere Stetone.
Poi per oggi credo possa bastare.
Forza Stetone!
Alè Olonese!
Gran bella vittoria del pirata Mattia ! Solido.
@ tinapica
Visto uomo di poca fede.
Laiovic è un Signore a non protestare perché Bellucci viene trattato dal fisio per crampi.
Bello vedere questa sportività.
Il Pirata del mio Cuore batte bene, ma anche Laiovic non scherza.
Incontro equilibrato: il primo che cala alla battuta per me perde.
Forza Olonese!
Bene Jacopo, ci vuole qualche vittoria nei challenger quest’ anno e poi si vedrà…
Bravo guerrieri nel derby
Per le ragazze la solita triste musica!
Bravo soprattutto vasami.
Tris di sconfitte X i migliori 2005 italici.
Speriamo che qualcuno rientri come LL
Meno male che abbiamo il dicembre 2007 che regala di tanto in tanto qualche soddisfazione
Ieri dov’eri?
Avendo vinto TUTTI ieri, per forza oggi ci sono dei derby
Bravissimo Jacopo
Bravo Jac, bella vittoria, annche se il tedesco era un po’ menomato alla spalla
Fisio per Squire. Non per dire, ma mi sembrava strano che Jacopo stesse avendo vita cosi’ facile con il tedescone … Bene così, comunque
In Cina hanno tanto riso per fare minestre, risotti,arancini,timballi . I cinesi lo usano come contorno
Bondioli accompagna il colpo con sonorità da evitare a mio avviso . Il mio tifo va a Guerrieri.
Molto male per ora, ma fortunatamente ci sono un paio di bellissimi derby 🙂 😆
Segnalo una cosa a chi non se ne fosse ancora accorto: il calcio italiano è morto
Bisogna approfittarne: compriamo quanti più tornei ATP e challenger possibili! E soprattutto banniamo i campi in terra che ormai non servono più a nulla ed allevamo i talenti italiani solo sul cemento altrimenti dopo Sinner non avremo più nessuno!
Nel caso fai una visita alla cappella espiatoria…un contropasso atorico che la dice lunga della differenza minemonica.
Interessante doppio berrettini vavassori, anche in ottica futura
peccato il match perso da Filippo Romano
Qui andiamo nel Barberismo storico!
@ tinapica (#4586720)
Bravo/a TINAPICA a fare anche un po’ di divulgazione! La tragica crisi italiana di fine secolo XIX
Ma Zeppieri è di nuovo azzoppato?? Mamma…
Tra poco parto da Casa alla volta di Monza per andare finalmente ad ammirare dal vivo il Pirata del mio Cuore.
Che perderà, ma va be’, fa niente…
Già questo è sufficiente a scaldarmi il Cuore; ma per di più c’è il fatto che si giocherà a pochi passi da dove Gaetano Bresci compì l’Anarchica eroica vendetta (a chi si chiedesse “vendetta per cosa?” consiglio di andare a cercare i resoconti dei moti di Milano del 1898 ed il ruolo che Umberto I ebbe nelle cronache di quei tragici e tristi giorni).
Ogni volta che mi avvicino a quei luoghi un misto di gratitudine e di commozione rivolte al Regicida mi travolge inevitabilmente.
Forza Olonese!
Binda a Wuning? In Cina hanno tanto riso