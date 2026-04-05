Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Lunedì 06 Aprile 2026. In campo Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi ripescato come lucky loser
Court Rainier III – ore 11:00
Andrey Rublev vs Nuno Borges
Sebastian Baez vs Stan Wawrinka
Francisco Cerundolo vs Stefanos Tsitsipas
Valentin Vacherot vs Juan Manuel Cerundolo
Court des Princes – ore 11:00
Arthur Rinderknech vs Karen Khachanov
Jiri Lehecka vs Emilio Nava
Joao Fonseca vs Gabriel Diallo
Flavio Cobolli vs Francisco Comesana
Court EA de Massy – ore 11:00
Alex de Minaur / Cameron Norrie vs Matteo Berrettini / Andrea Vavassori
Zizou Bergs vs Adrian Mannarino
Cristian Garin vs Matteo Arnaldi
Denis Shapovalov vs Alexander Blockx
Court 9 – ore 11:00
Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Francisco Cabral / Joe Salisbury vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Daniel Altmaier vs Tomas Machac
5 commenti
Occasione arnaldi
Il tennista-pianista per Jan.
Fuori in baby-fenomeno 17nne gallo
accreditato di n-slam(s). 🙂
(chi ricorda quando si vagheggiava della fantomatica mamma del pianista ?) 😉
Ho capito che Sinner giocherà martedì e poi eventualmente giovedì, venerdì, sabato e domenica, invece Alcaraz mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, qualcuno conferma?
Arnaldi, ripescato, ha un primo turno giocabile… speriamo riesca a vincere, sarebbe importante
Come mai i 1000 di Montecarlo e Parigi non prevedono la Wta?