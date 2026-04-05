Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Lunedì 06 Aprile 2026. In campo Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi ripescato come lucky loser

05/04/2026 18:09 5 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Court Rainier III – ore 11:00
Andrey Rublev RUS vs Nuno Borges POR
Sebastian Baez ARG vs Stan Wawrinka SUI
Francisco Cerundolo ARG vs Stefanos Tsitsipas GRE
Valentin Vacherot MON vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Court des Princes – ore 11:00
Arthur Rinderknech FRA vs Karen Khachanov RUS
Jiri Lehecka CZE vs Emilio Nava USA
Joao Fonseca BRA vs Gabriel Diallo CAN
Flavio Cobolli ITA vs Francisco Comesana ARG

Court EA de Massy – ore 11:00
Alex de Minaur AUS / Cameron Norrie GBR vs Matteo Berrettini ITA / Andrea Vavassori ITA
Zizou Bergs BEL vs Adrian Mannarino FRA
Cristian Garin CHI vs Matteo Arnaldi ITA
Denis Shapovalov CAN vs Alexander Blockx BEL

Court 9 – ore 11:00
Romain Arneodo MON / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG
Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA
Daniel Altmaier GER vs Tomas Machac CZE

5 commenti

Pirr (Guest) 05-04-2026 22:06

Occasione arnaldi

pablito 05-04-2026 21:17

Il tennista-pianista per Jan.

Fuori in baby-fenomeno 17nne gallo
accreditato di n-slam(s). 🙂

(chi ricorda quando si vagheggiava della fantomatica mamma del pianista ?) 😉

Vincenzo (Guest) 05-04-2026 20:20

Ho capito che Sinner giocherà martedì e poi eventualmente giovedì, venerdì, sabato e domenica, invece Alcaraz mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, qualcuno conferma?

gianky pa (Guest) 05-04-2026 19:40

Arnaldi, ripescato, ha un primo turno giocabile… speriamo riesca a vincere, sarebbe importante

Taxi Driver 05-04-2026 19:01

Come mai i 1000 di Montecarlo e Parigi non prevedono la Wta?

