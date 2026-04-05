Monte-Carlo perde due protagonisti all’ultimo momento: forfait per Tiafoe e Mpetshi Perricard

Il Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 è appena cominciato, ma deve già fare i conti con due defezioni dell’ultim’ora. Il torneo monegasco ha infatti perso Frances Tiafoe e Giovanni Mpetshi Perricard, due assenze che vanno a modificare il quadro del tabellone e che potrebbero avere un impatto anche sul percorso di alcuni dei nomi più attesi.

Il forfait che fa maggiormente rumore è senza dubbio quello di Frances Tiafoe, anche per le possibili conseguenze sul cammino di Carlos Alcaraz. Lo statunitense, infatti, era inserito nella porzione di tabellone che avrebbe potuto portarlo a sfidare lo spagnolo negli ottavi di finale. Una prospettiva che ora viene meno dopo la sua rinuncia al torneo.

La decisione di Tiafoe appare comunque piuttosto comprensibile. Nella notte, il giocatore americano era infatti impegnato nelle semifinali dell’ATP di Houston, e dopo la sconfitta maturata in quel torneo era nell’aria la possibilità che decidesse di non affrontare il viaggio e il cambio di superficie (Houston ha un tipo di terra diverso rispetto al torneo del principato) per presentarsi a Monte-Carlo. Alla fine, il forfait è arrivato puntuale, togliendo così dal tabellone uno dei possibili ostacoli sul percorso di Alcaraz.

L’altra assenza dell’ultimo minuto è quella di Giovanni Mpetshi Perricard, altro nome che avrebbe potuto recitare un ruolo interessante nel torneo del Principato. Il francese, infatti, sarebbe potuto finire sulla strada di Alexander Zverev al secondo turno, in un match che avrebbe certamente attirato curiosità per caratteristiche e potenziale spettacolo.

Si tratta di due rinunce che cambiano inevitabilmente alcuni equilibri nella parte alta del tabellone, alleggerendo almeno sulla carta il cammino di due dei principali favoriti come Alcaraz e Zverev. Allo stesso tempo, questi forfait aprono nuove opportunità per altri giocatori, pronti a sfruttare uno scenario improvvisamente diverso rispetto a quello immaginato alla vigilia.





Marco Rossi