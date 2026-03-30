Houston 250 | Clay | $700045 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: + 13 per Lisa Pigato
30/03/2026 09:17 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (30-03-2026)
8
Best: 4
▼
-1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3907
Punti
20
Tornei
43
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1280
Punti
27
Tornei
148
Best: 99
▼
-5
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
526
Punti
27
Tornei
150
Best: 150
▲
1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
506
Punti
28
Tornei
161
Best: 46
▼
-9
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
456
Punti
32
Tornei
187
Best: 187
▲
13
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
387
Punti
26
Tornei
208
Best: 203
▲
6
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
335
Punti
25
Tornei
226
Best: 201
▼
-2
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
310
Punti
25
Tornei
248
Best: 205
▲
1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
276
Punti
27
Tornei
267
Best: 267
▲
4
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
259
Punti
23
Tornei
271
Best: 265
▼
-6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
247
Punti
25
Tornei
272
Best: 272
▼
-5
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
245
Punti
17
Tornei
307
Best: 307
▼
-13
Samira De Stefano
ITA, 0
212
Punti
28
Tornei
335
Best: 310
▲
20
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
190
Punti
21
Tornei
341
Best: 341
▼
-2
Giorgia Pedone
ITA, 0
188
Punti
25
Tornei
357
Best: 357
▼
-1
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
371
Best: 322
▲
4
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
165
Punti
21
Tornei
377
Best: 377
▲
6
Diletta Cherubini
ITA, 0
164
Punti
30
Tornei
397
Best: 292
▼
-80
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
151
Punti
22
Tornei
399
Best: 347
▲
4
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
150
Punti
17
Tornei
406
Best: 406
▲
9
Vittoria Paganetti
ITA, 0
146
Punti
20
Tornei
418
Best: 418
▲
10
Federica Urgesi
ITA, 0
140
Punti
26
Tornei
441
Best: 441
▲
5
Noemi Basiletti
ITA, 0
129
Punti
21
Tornei
459
Best: 459
▼
-1
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
122
Punti
21
Tornei
469
Best: 469
▲
20
Alessandra Mazzola
ITA, 0
119
Punti
18
Tornei
503
Best: 503
▲
15
Arianna Zucchini
ITA, 0
105
Punti
25
Tornei
508
Best: 508
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
103
Punti
19
Tornei
520
Best: 520
▲
15
Isabella Maria Serban
ITA, 0
100
Punti
17
Tornei
534
Best: 143
▲
7
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
96
Punti
18
Tornei
543
Best: 543
▲
7
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
550
Best: 487
▲
9
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
91
Punti
20
Tornei
568
Best: 568
▲
47
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
84
Punti
24
Tornei
579
Best: 491
▼
-23
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
82
Punti
14
Tornei
603
Best: 18
▲
18
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
77
Punti
16
Tornei
624
Best: 515
▲
9
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
18
Tornei
680
Best: 680
▲
5
Beatrice Ricci
ITA, 0
62
Punti
14
Tornei
690
Best: 380
▲
3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
60
Punti
15
Tornei
722
Best: 722
▼
-35
Gaia Maduzzi
ITA, 0
54
Punti
12
Tornei
741
Best: 741
▼
-42
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
747
Best: 658
▲
15
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
50
Punti
12
Tornei
765
Best: 765
▲
8
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
18
Tornei
766
Best: 5
▼
-2
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
45
Punti
4
Tornei
845
Best: 845
▲
13
Viola Turini
ITA, 0
34
Punti
12
Tornei
859
Best: 192
▼
-91
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
32
Punti
9
Tornei
894
Best: 894
▼
-67
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
16
Tornei
904
Best: 904
▲
14
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
914
Best: 914
▼
-38
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
923
Best: 923
▲
1
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
925
Best: 925
▲
2
Giulia Paterno
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
932
Best: 627
▼
-25
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
25
Punti
8
Tornei
949
Best: 949
▲
1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
956
Best: 955
--
0
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
23
Punti
11
Tornei
964
Best: 964
▼
-4
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
1063
Best: 1063
▲
3
Carlotta Moccia
ITA, 0
16
Punti
7
Tornei
1098
Best: 1098
▲
1
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1099
Best: 1099
▲
1
Francesca Gandolfi
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1106
Best: 1106
▼
-75
Eleonora Alvisi
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1132
Best: 428
▲
6
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1190
Best: 1190
--
0
Marcella Dessolis
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1199
Best: 1199
▼
-1
Barbara Dessolis
ITA, 0
11
Punti
11
Tornei
1207
Best: 1207
▲
2
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1209
Best: 1209
▲
3
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1221
Best: 1221
▲
5
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1229
Best: 1229
▲
31
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1237
Best: 1237
▲
4
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1252
Best: 660
▼
-164
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
9
Punti
5
Tornei
1308
Best: 1308
▲
10
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1331
Best: 1331
▲
9
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1369
Best: 1369
▼
-29
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1369
Best: 1369
▲
6
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1369
Best: 1369
▲
6
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1440
Best: 1440
▲
1
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1440
Best: 1440
▲
1
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1440
Best: 1440
▲
1
Aurora Nosei
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1440
Best: 1440
▲
1
Denise Valente
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1474
Best: 1474
--
0
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1474
Best: 1474
--
0
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1474
Best: 1474
--
0
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Lisa Pigato
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit