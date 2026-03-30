Challenger Menorca, Barletta, San Luis Potosi, Sao Lepoldo, Miyazaki: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

30/03/2026 09:14
Gianluca Cadenasso nella foto

CHALLENGER Barletta (🇮🇹 Italia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Order of Play – Lunedì 30 marzo 2026

CAMPO LAPIETRA (CENTER)

Ore 10:00
Francesco FORTI 🇮🇹 vs Lorenzo CARBONI 🇮🇹

Francesco Forti
6
6
Lorenzo Carboni [12]
1
3
Vincitore: Forti
Non prima delle 11:30
Gabriele PIRAINO 🇮🇹 vs Laurent LOKOLI 🇫🇷

Gabriele Piraino [2]
0
2
Laurent Lokoli [7]
0
4
Non prima delle 13:00
Marco CECCHINATO 🇮🇹 vs Filippo ROMANO 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Felix GILL 🇬🇧 vs Gianluca CADENASSO 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare



CAMPO ALTOGRANO (1)

Ore 10:00
Michele RIBECAI 🇮🇹 vs Manas DHAMNE 🇮🇳

Michele Ribecai [4]
40
6
3
1
Manas Dhamne [10]
40
4
6
4
Non prima delle 11:30
Andrea GUERRIERI 🇮🇹 vs Pietro FELLIN 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

Non prima delle 13:00
Sumit NAGAL 🇮🇳 vs Toby SAMUEL 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Duje AJDUKOVIC 🇭🇷 vs Lukas NEUMAYER 🇦🇹

Il match deve ancora iniziare



CAMPO TATÒ (4)

Ore 10:00
Martin KRUMICH 🇨🇿 vs Radu ALBOT 🇲🇩

Martin Krumich [1]
6
6
Radu Albot [8]
1
2
Vincitore: Krumich
Non prima delle 11:30
Manuel MAZZA 🇮🇹 vs Maxime CHAZAL 🇫🇷

Manuel Mazza
0
4
Maxime Chazal
0
3
Non prima delle 13:00
Daniil GLINKA 🇪🇪 vs Mikhail KUKUSHKIN 🇰🇿

Il match deve ancora iniziare

Non prima delle 15:00
Jarno JANS 🇳🇱 / David POLJAK 🇨🇿 vs Remy BERTOLA 🇨🇭 / Giorgio RICCA 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Menorca (🇪🇸 Spagna) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Centre Court – ore 10:30
Inaki Montes-De La Torre ESP vs Diego Augusto Barreto Sanchez ESP
Inaki Montes-De La Torre [4]
6
6
Diego Augusto Barreto Sanchez
1
2
Vincitore: Montes-De La Torre
Denis Yevseyev KAZ vs Sergio Martos Gornes ESP

Denis Yevseyev [2]
0
0
Sergio Martos Gornes
0
0
Diego Dedura GER vs Ivan López Martos ESP

Il match deve ancora iniziare

Alex Martinez ESP vs Izan Almazan Valiente ESP

Il match deve ancora iniziare



Estrella Damm Court 2 – ore 10:30
Gerard Campana Lee KOR vs Eero Vasa FIN

Gerard Campana Lee
2
2
Eero Vasa [8]
6
6
Vincitore: Vasa
Joan Nadal ESP vs Sergio Callejon Hernando ESP

Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu GER vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

Il match deve ancora iniziare

Yaroslav Demin RUS vs Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare




JOMA Court 3 – ore 10:30
Federico Arnaboldi ITA vs Leo Raquillet FRA
Federico Arnaboldi [3]
15
6
4
Leo Raquillet
15
2
1
Andrew Paulson CZE vs Samuele Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Cesar Bouchelaghem FRA vs Dali Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Eric Vanshelboim UKR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER San Luis Potosi (🇲🇽 Messico) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Estadio – ore 22:00
Tibo Colson BEL vs Matteo Covato ITA
Il match deve ancora iniziare

Theodore Winegar USA vs Mario Gonzalez Fernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Alan Fernando Rubio Fierros MEX (Non prima 02:30)

Il match deve ancora iniziare

Robin Catry FRA vs Beibit Zhukayev KAZ

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 22:00
Miguel Tobon COL vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon USA vs Samuel Heredia COL

Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN vs Marc-Andrea Huesler SUI (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt GER vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 22:00
Alafia Ayeni USA vs Guillaume Dalmasso FRA

Il match deve ancora iniziare

Ivan Marrero Curbelo ESP vs Thijmen Loof NED

Il match deve ancora iniziare

Stefano Napolitano ITA vs Facundo Mena ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Miyazaki (🇯🇵 Giappone) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

COURT 4 – ore 04:00
Li Tu AUS vs Yuki Mochizuki JPN
Li Tu [1]
6
6
Yuki Mochizuki [12]
1
2
Vincitore: Tu
INDOOR A – ore 04:00
Koki Matsuda JPN vs Yusuke Kusuhara JPN

Yusuke Kusuhara
4
2
Koki Matsuda [10]
6
6
Vincitore: Matsuda
Justin Boulais CAN vs Masamichi Imamura JPN

Justin Boulais [3]
6
6
Masamichi Imamura [8]
0
2
Vincitore: Boulais
INDOOR B – ore 04:00
Hiroki Moriya JPN vs Yusuke Takahashi JPN

Hiroki Moriya [2]
6
2
6
Yusuke Takahashi [7]
4
6
2
Vincitore: Moriya
Renta Tokuda JPN vs Yu Hsiou Hsu TPE

Renta Tokuda
5
0
Yu Hsiou Hsu [3]
7
6
Vincitore: Hsu
August Holmgren DEN vs Yuto Oki JPN

August Holmgren [1]
6
4
6
Yuto Oki
4
6
7
Vincitore: Oki
INDOOR D – ore 04:00
JiSung Nam KOR vs Yuta Kikuchi JPN

JiSung Nam
6
6
Yuta Kikuchi
4
4
Vincitore: Nam
Carl Emil Overbeck DEN vs Tai Sach AUS

Carl Emil Overbeck [5]
6
4
6
Tai Sach [11]
1
6
2
Vincitore: Overbeck
Liam Broady GBR vs Kaichi Uchida JPN

Liam Broady
7
6
Kaichi Uchida [5]
6
1
Vincitore: Broady
CHALLENGER Sao Leopoldo (🇧🇷 Brasile) – Turno Qualificazione – 1° Turno, terra battuta

Quadra Central – ore 16:00
Johan Nikles SUI vs Wilson Leite BRA
Il match deve ancora iniziare

Santiago De La Fuente ARG vs Nicolas Zanellato BRA

Il match deve ancora iniziare

Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Gonzalo Bueno PER (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG vs Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera CHI vs Murkel Dellien BOL (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 16:00
Carlos Maria Zarate ARG vs Benjamin Torrealba CHI

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Valerio Aboian ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Alvarez Varona ESP vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare



Quadra 4 – ore 16:00
Daniel Antonio Nunez CHI vs Maximo Zeitune ARG

Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Conner Huertas del Pino PER

Il match deve ancora iniziare

Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG vs Joao Victor Couto Loureiro BRA / Natan Rodrigues BRA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

