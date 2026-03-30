Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 30 Marzo 2026
ATP 250 Bucharest – terra
Q1 Kuzmanov – Travaglia 2° inc. ore 09:00
CH 75 San Luis Potosi – hard
Q2 Colson – Covato Inizio 22:00
R32 Napolitano – Mena Non prima 00:00
CH 100 Menorca – hard
Q1 Negritu – Martin Manzano 3° inc. ore 10:00
Q1 Arnaboldi – Raquillet Inizio 10:00
Q1 Paulson – Pieri 2° inc. ore 10:00
CH 75 Barletta – terra
Q2 Forti – Carboni Inizio 10:00
Q2 Piraino – Lokoli Non prima 11:30
R32 Cecchinato – Romano Non prima 13:00
R32 Gill – Cadenasso 2° inc. ore 10:00
Q2 Ribecai – Dhamne Inizio 10:00
Q2 Guerrieri – Fellin Non prima 11:30
Q2 Mazza – Chazal Non prima 11:30
R16 Jans /Poljak – Bertola /Ricca Non prima 15:00
TAG: Italiani in campo
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