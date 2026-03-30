Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 30 Marzo 2026

30/03/2026 08:25 Nessun commento
Gabriele Piraino nella foto
Gabriele Piraino nella foto

ROU ATP 250 Bucharest – terra
Q1 Kuzmanov BUL – Travaglia ITA 2° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



MEX CH 75 San Luis Potosi – hard
Q2 Colson BEL – Covato ITA Inizio 22:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Napolitano ITA – Mena ARG Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 100 Menorca – hard
Q1 Negritu GER – Martin Manzano ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Arnaboldi ITA – Raquillet FRA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Paulson CZE – Pieri ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Barletta – terra
Q2 Forti ITA – Carboni ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Piraino ITA – Lokoli FRA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Cecchinato ITA – Romano ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Gill GBR – Cadenasso ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Ribecai ITA – Dhamne IND Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Guerrieri ITA – Fellin ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Mazza ITA – Chazal FRA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Jans NED/Poljak CZE – Bertola SUI/Ricca ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

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