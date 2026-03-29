Victoria Mboko costretta a fermarsi: salterà la Billie Jean King Cup per l’estrazione dei denti del giudizio

Victoria Mboko dovrà fermarsi proprio nel momento in cui il suo nome stava salendo sempre di più nel tennis mondiale. La canadese, ormai stabilmente dentro la top 10 WTA, non potrà infatti rappresentare il suo Paese nel prossimo turno di Billie Jean King Cup 2026 a causa di un problema piuttosto insolito: dovrà sottoporsi all’estrazione di tutti e quattro i denti del giudizio dopo settimane di dolori dentali ricorrenti. Lo ha confermato ufficialmente Tennis Canada, annunciando il suo forfait per la sfida contro il Kazakhstan.

La notizia ha inevitabilmente sorpreso, anche perché Mboko è una delle grandi protagoniste di questo inizio di stagione. La 19enne canadese ha raggiunto il suo best ranking di numero 9 del mondo a marzo e si è imposta come uno dei volti nuovi più forti e continui del circuito femminile.

Nel comunicato diffuso da Tennis Canada, la stessa Mboko ha spiegato così la propria decisione: “Negli ultimi giorni ho accusato dolori dentali ricorrenti e nei prossimi giorni dovrò rimuovere i quattro denti del giudizio. Per questo, purtroppo, non posso viaggiare in Kazakhstan e salterò questo tie.”

Si tratta di uno stop decisamente particolare, soprattutto per una giocatrice in piena ascesa e attesa come uno dei punti di riferimento della squadra canadese. Ma proprio la natura del problema rende comprensibile la scelta di non forzare: i dolori, evidentemente, erano diventati incompatibili con l’idea di affrontare un impegno internazionale così delicato.

L’assenza di Mboko è un colpo pesante per il Canada, che dovrà affrontare il Kazakhstan il 10 e 11 aprile ad Astana senza una delle sue giocatrici più in forma. Al suo posto è stata convocata Ariana Arseneault, che si unirà a Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski e Kayla Cross.

Per Mboko, invece, la priorità adesso sarà recuperare nel modo più rapido e completo possibile, con l’obiettivo di tornare presto in campo senza trascinarsi dietro un fastidio che avrebbe potuto condizionarla ancora a lungo. In una stagione in cui sta già dimostrando di appartenere all’élite del circuito, questo stop ha un sapore sfortunato. Ma se c’è una nota positiva, è che arriva per un problema risolvibile, per quanto fastidioso e raro in un contesto del genere.





Francesco Paolo Villarico