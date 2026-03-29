Sportwatchers Cup, Tubello firma il riscatto. Gli ITF femminili tornano dal 7 al 21 giugno

Alice Tubello si prende il titolo del W35 della Sportwatchers Cup, riscattando la finale persa la scorsa settimana. La francese supera Angela Fita Boluda, testa di serie numero 2, con un 6-2 6-3 non scontato.

Match indirizzato sin dai primi game, con Tubello solida al servizio (78% di prime in campo) e più incisiva nei momenti chiave. Il secondo set ha visto il tentativo di rientro della spagnola, ma la francese ha mantenuto lucidità, riprendendo palla dopo palla il controllo. I numeri confermano il dominio, 60 punti a 40 e 5 palle break convertite su 7.

A margine della finale, il tournament director Renato Morabito ha salutato il pubblico, ricordando il lavoro svolto nelle due settimane di torneo. “Chiudiamo giorni davvero intensi, resi ancora più complessi da una variabile imprevedibile come il meteo. Voglio ringraziare il pubblico per la presenza costante, il circolo Monte Kà Tira per l’ospitalità e tutto il mio staff per il lavoro svolto. Portare a termine un evento di questo livello è il risultato di un grande lavoro di squadra”.

Alla premiazione ha partecipato proprio il club manager del Monte Kà Tira, Fabio Scionti, sottolineando la positività della collaborazione nata con Leotennis attraverso la Sportwatchers Cup.

“La collaborazione che ha portato alla realizzazione di questi tornei è pienamente riuscita e ci ha permesso di concludere nel migliore dei modi la prima edizione del torneo organizzato da Leotennis nei nostri campi. C’è la volontà di proseguire su questa strada e confermiamo la disponibilità del Monte Kà Tira ad ospitare nuovamente i tornei il prossimo giugno.

Il vicepresidente Fitp Sicilia Claudio Drago ha evidenziato il valore dell’iniziativa per il territorio. “Riportare in Sicilia più tornei internazionali, soprattutto femminili, è un segnale importante. In passato erano appuntamenti più frequenti, oggi lo sono meno. Per questo il lavoro portato avanti da Renato Morabito merita di essere riconosciuto”.

Il delegato Fitp Catania Mariano Garozzo, storia del tennis etneo, si è rivolto alle giocatrici. “Faccio i complimenti alle finaliste per il livello espresso durante tutta la settimana e per la qualità della finale. È stato un match molto intenso”.

A premiare Tubello e Fita Boluda sono stati gli stessi Drago, Scionti e Garozzo. Un successo che chiude le due settimane di Sportwatchers Cup con due vittorie di carattere, dando appuntamenti alla prossima estate: dal 7 al 21 giugno”.