I numeri impressionanti delle scommesse sul tennis: oltre 21 miliardi di dollari nel 2025. Daniel Merida: “Ricevo minacce da quando avevo 17 anni. Personalmente eliminerei il betting”

Gli eccessi dell’universo delle scommesse nel tennis e l’abuso ai giocatori, incluse minacce dirette agli atleti oltre a vere e proprie associazioni a delinquere che usano il betting per arricchirsi, sono uno dei temi più delicati e scottanti sul tavolo degli organi che gestirono la disciplina (ITF, ATP, WTA, i tornei dello Slam) oltre all’ITIA che svolge una importante azione di controllo sulla regolarità degli incontri e dei comportamenti dei tesserati. È interessante riportare i dati di una analisi effettuata dal quotidiano spagnolo AS in materia, per capire il giro economico impressionante legato al mondo delle scommesse nel tennis. Secondo un recente report di mercato, nel 2025 le scommesse sugli incontri di tennis hanno mosso 21 miliardi di dollari. Quello della racchetta non è lo sport che genera più denaro nel settore dei pronostici a livello globale, restando dietro al calcio, basket e corse dei cavalli, tuttavia è lo sport più in crescita come volume di puntate e di soldi che girano, una crescita costante da alcuni anni. Si stima che il volume globale delle scommesse sportive raggiunge i 110,3 miliardi di dollari.

Una cifra astronomica, secondo gli esperti di settore e di finanza destinata a crescere ancora: si prevede che nel 2030 il tennis arrivi quasi a 26 miliardi di dollari di scommesse, e sono stime “prudenziali”. Una montagna di denaro che ovviamente istiga la nascita di organizzazioni criminali dedite al match fixing, pratica illegale perpetrata attraverso un sistema ormai ramificato a livello globale e basato sul reclutamento vero e proprio di giocatori vulnerabili, visti gli scarsi compensi ottenuti con l’attività sportiva, ma anche di arbitri corruttibili e tornei con scarsa o nessuna supervisione, soprattutto in paesi ai margini dei grandi palcoscenici. Nel primo gruppo rientrano i tennisti che navigano in cattive acque dal punto di vista finanziario, con un ranking sotto alla posizione 250-300 del ranking mondiale, impegnati nei circuiti Challenger, WTA 125, o ancor più ITF, eventi con montepremi minimi rispetto ai costi sostenuti per i viaggi e tutto quel che concerne la professione in giro per il mondo, con infrastrutture precarie e dove molto è lasciato all’improvvisazione o gestione di veri e propri appassionati, quindi con controlli quasi insistenti su quel che può gravitare intorno al torneo stesso.

Sono proprio questi i tornei “aggrediti” da associazioni a delinquere specializzate nell’alterazione dei risultati, con persone mandate sul posto in modo da offrire denaro ai tennisti per perdere partite, game o set, oppure per non impegnarsi a fondo, commettere doppi falli o manipolare match quasi “invisibili” al grande pubblico ma assolutamente inclusi nella maggior parte dei siti di scommesse live, con la possibilità di ricavare importanti guadagni. “Ai giudici di sedia viene chiesto di alterare punteggi e decisioni chiave, influenzando l’andamento degli incontri. L’italiano Francesco Totaro è stato radiato a vita per pratiche di questo tipo, mentre l’uzbeko Murod Abdurakhimov è stato squalificato per 20 anni. I contatti avvengono tramite identità false su piattaforme come WhatsApp o Telegram, spesso con messaggi criptati e pagamenti in criptovalute” si legge su AS, riportando fatti accaduti di recente. “Alcune di queste organizzazioni operano su scala globale. Il caso più emblematico è quello di Grigor Sargsyan, uno dei più grandi registi di combine nella storia del tennis, arrivato a reclutare oltre 180 giocatori in tutto il mondo per alterare i risultati. Colpiscono in particolare tornei senza copertura televisiva e con arbitraggio poco controllato, dove è molto più difficile dimostrare manipolazioni intenzionali”.

Per questo il ruolo della ITIA (International Tennis Integrity Agency) è cruciale, ma allo stesso tempo molto difficile. “A seconda delle circostanze, disponiamo di un team di investigatori e analisti che esamina le prove. Possiamo richiedere i telefoni dei giocatori e, in certi casi, intervistare persone o ricevere segnalazioni dall’industria delle scommesse che indicano attività sospette”, spiega Adrian Basset, direttore della comunicazione dell’agenzia internazionale dedita alla integrità del tennis. “Ogni caso viene analizzato con attenzione prima di formalizzare un’accusa. Collaboriamo con le autorità competenti quando necessario, ma tutto dipende dalla natura specifica del caso”.

“Il protocollo si attiva quando emergono segnali anomali: variazioni sospette delle quote, volumi di scommesse insoliti su eventi improbabili o ripetizione di episodi sospetti durante i match” continua l’indagine. “Segue un’indagine con raccolta e analisi delle prove, quindi la notifica dell’infrazione al giocatore. Da lì può partire un processo che porta all’ammissione, al silenzio o alla difesa, con relative conseguenze. In questa fase interviene un ufficiale anticorruzione indipendente (AHO). Le sanzioni vanno da tre anni di sospensione e 13.000 euro di multa fino alla radiazione a vita con ammende che possono arrivare a 215.000 euro. Tutte le decisioni sono appellabili. In alcuni casi è lo stesso giocatore a organizzare le combine, come nel caso di Quentin Folliot, squalificato per 20 anni”.

Emblematico il racconto del giovane spagnolo Daniel Marida, recentemente qualificato per il suo primo torneo ATP a Indian Wells: ha raccontato ad AS di subire pressioni dagli scommettitori fin da quando aveva 17 anni. “Ti spacco la faccia… siamo nello stesso sito del torneo, ricordati che non stai giocando da solo”, racconta di aver ricevuto questi messaggi già nel 2022, agli albori del suo percorso nel tennis professionistico. Arrivato nel deserto della California per Indian Wells, Merida ha raccontato: “Tutti noi giocatori siamo d’accordo: è una situazione che non va bene, non è sostenibile. Finire una partita e trovare sui social insulti e minacce è qualcosa che nessun tennista vorrebbe vivere. Capisco che sia difficile trovare soluzioni. Personalmente eliminerei le scommesse, soprattutto nel tennis: è uno sport individuale, soffri di più perché sei solo in campo e vivi momenti complicati. Servirebbe un accordo tra tutti i giocatori, ma dietro c’è troppo denaro. Noi siamo quelli che ne pagano le conseguenze. Oggi molti pensano di poter vivere con le scommesse, ma alla fine siamo noi giocatori a subire insulti dopo ogni partita”, conclude il giovane spagnolo.

Marco Mazzoni