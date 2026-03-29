Miami aspetta Sinner-Lehecka: finale da storia, tra Sunshine Double e favola ceca (oggi alle ore 21 italiane)

Il Miami Open 2026 arriva al suo ultimo atto con una finale che mette di fronte due storie molto diverse ma ugualmente forti: da una parte Jannik Sinner, a una sola vittoria dal Sunshine Double; dall’altra Jiri Lehecka, alla prima finale Masters 1000 della carriera e protagonista di una settimana quasi perfetta.

Per Sinner, la posta in palio è enorme. L’azzurro può diventare l’ottavo tennista di sempre a vincere nello stesso anno Indian Wells e Miami, impresa che nel circuito maschile non riesce a nessuno dai tempi di Roger Federer nel 2017. Arriverebbe così una consacrazione ulteriore per un mese americano straordinario, costruito con continuità, dominio e una fiducia sempre più evidente.

Il numero 2 del mondo si presenta alla finale in condizioni impressionanti. Ha vinto gli ultimi 32 set consecutivi nei Masters 1000 e arriva all’ultimo atto di Miami dopo aver confermato la sua superiorità recente su Alexander Zverev, battuto ancora una volta in semifinale. Dopo il match, Sinner ha riassunto con semplicità il significato di questa nuova finale in Florida: “Venire qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale. Ritrovarmi di nuovo qui, in finale, significa tantissimo per me”.

Il suo torneo ha avuto anche un peso importante nella corsa al numero 1 mondiale. Sinner era arrivato in Florida alle spalle di Carlos Alcaraz e, grazie al percorso fino alla finale, ha ulteriormente ridotto il distacco dallo spagnolo nella classifica live ATP: in caso di titolo, il gap scenderebbe ancora. Con nessun punto da difendere fino a Roma, il momentum in questo momento sembra tutto dalla parte dell’azzurro.

Se però Sinner rappresenta la continuità e il controllo, Lehecka è la grande rivelazione di questa parte di tabellone. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Alcaraz contro Sebastian Korda al terzo turno, il ceco ha saputo approfittare dell’apertura del draw con personalità feroce, entrando nella finale più importante della sua carriera senza mai perdere il servizio in cinque partite. Il suo cammino è stato scandito da aggressività controllata, servizio precisissimo e una qualità di palla che a Miami ha fatto molto male, come dimostra anche la vittoria netta su Taylor Fritz negli ottavi.

La semifinale contro Arthur Fils è stata il manifesto perfetto del suo torneo: 6-2 6-2, zero passaggi a vuoto e una sensazione costante di controllo. In conferenza, Lehecka ha spiegato che questo traguardo non è nato dal caso ma da un lavoro lungo, impostato durante l’anno e già nella preparazione invernale: “È qualcosa verso cui ho lavorato per tutto l’anno e per tutta la preseason. Ho sempre creduto nel mio gioco e nel lavoro che ho fatto. Non importava quando, ma sapevo che sarebbe arrivato”.

Per provare a mettere in difficoltà Sinner, il ceco dovrà ripetere esattamente quel tipo di partita: togliere tempo, anticipare, accorciare gli scambi e servire con la stessa efficienza vista finora. Il problema è che dall’altra parte troverà forse il miglior ribattitore e contrattaccante del momento, un giocatore capace di assorbire la velocità altrui e ribaltare immediatamente il controllo del punto. È qui che la finale si decide: se Lehecka riuscirà a comandare i primi colpi, allora il match potrà aprirsi davvero; se invece sarà Sinner a stabilizzare lo scambio, l’inerzia rischia di andare rapidamente dalla parte dell’italiano. Questa è un’inferenza basata sul loro rendimento nel torneo e sul profilo tecnico dei due.

Anche i precedenti raccontano una sfida che finora ha avuto un padrone preciso. Sinner conduce 3-0 nei confronti diretti e Lehecka non è ancora riuscito a strappargli un set. Ma il livello mostrato dal ceco in Florida suggerisce un test molto più insidioso di quanto dica quel bilancio. E non è un dettaglio da poco il fatto che, grazie a questa corsa, Lehecka sia già salito fino al best ranking live di numero 14 del mondo.

C’è poi l’aspetto emotivo. Sinner gioca per la storia, Lehecka per il più grande titolo della sua vita. L’azzurro cerca il 26° titolo ATP per agganciare ancora una volta Alcaraz, mentre il ceco va a caccia del suo terzo trofeo nel Tour, dopo Adelaide 2024 e Brisbane 2025. Da una parte c’è chi vuole confermare di essere il più forte del momento sul cemento; dall’altra chi sogna il salto definitivo in una nuova dimensione.

La sensazione è che Miami abbia trovato la finale giusta. Sinner arriva da favorito netto, per forma, esperienza e risultati recenti. Ma Lehecka ha meritato pienamente il diritto di provarci fino in fondo. E se il torneo della Florida ha insegnato qualcosa in questa settimana, è che nessuno può permettersi di dare nulla per scontato.





Francesco Paolo Villarico