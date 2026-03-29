Challenger Menorca, Barletta, San Luis Potosi, Sao Lepoldo, Miyazaki: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

29/03/2026
Jacopo Vasami classe 2007

CHALLENGER Barletta (🇮🇹 Italia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Campo Lapietra (Center) – ore 10:30
Jacopo Vasami ITA vs Lorenzo Carboni ITA
ATP Barletta
Jacopo Vasami
0
0
Lorenzo Carboni [12]
0
0
Mostra dettagli

Filippo Moroni ITA vs Manas Dhamne IND

Il match deve ancora iniziare

Gabriele Piraino ITA vs Pietro Vernò ITA

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK vs Manuel Mazza ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Campo Altograno (1) – ore 10:30
Cezar Cretu ROU vs Francesco Forti ITA

ATP Barletta
Cezar Cretu [3]
15
2
Francesco Forti
15
2
Mostra dettagli

Martin Krumich CZE vs Francesco Giuseppe Colasanto ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Guerrieri ITA vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare

Arthur Nagel FRA vs Pietro Fellin ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Campo 5 – ore 10:30
Stefano Papagno ITA vs Radu Albot MDA

Il match deve ancora iniziare

Michele Ribecai ITA vs Lorenzo Rottoli ITA

Il match deve ancora iniziare

Maxime Chazal FRA vs Gianmarco Ferrari ITA

Il match deve ancora iniziare

Matthew William Donald CZE vs Laurent Lokoli FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Menorca (🇪🇸 Spagna) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Centre Court – ore 12:00
Alex Martinez ESP vs Izan Almazan Valiente ESP
Il match deve ancora iniziare

Diego Dedura GER vs Ivan López Martos ESP

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Sergio Martos Gornes ESP

Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Diego Augusto Barreto Sanchez ESP

Il match deve ancora iniziare



Estrella Damm Court 2 – ore 12:00
Yaroslav Demin RUS vs Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Cesar Bouchelaghem FRA vs Dali Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Joan Nadal ESP vs Sergio Callejon Hernando ESP

Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi ITA vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare



JOMA Court 3 – ore 12:00
Alexander Donski BUL vs Eric Vanshelboim UKR

Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu GER vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR vs Eero Vasa FIN

Il match deve ancora iniziare

Andrew Paulson CZE vs Samuele Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER San Luis Potosi (🇲🇽 Messico) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Estadio – ore 19:00
Alafia Ayeni USA vs Alfonso Cossio Gonzalez MEX
Il match deve ancora iniziare

Luis Antonio AVILA MEX vs Matteo Covato ITA

Il match deve ancora iniziare

Tibo Colson BEL vs Alan Raul Sau Franco MEX

Il match deve ancora iniziare

Vladyslav Orlov UKR vs Rafael De Alba MEX (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 19:00
Miguel Tobon COL vs Patricio Alvarado ECU

Il match deve ancora iniziare

Guillermo Tunas MEX vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Ivan Marrero Curbelo ESP vs Pranav Kumar USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Oswaldo Alejandro Reyes Tirado MEX vs Mario Gonzalez Fernandez ESP

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 19:00
Gray Voelzke USA vs Guillaume Dalmasso FRA

Il match deve ancora iniziare

Thijmen Loof NED vs Samuel Alejandro Linde Palacios COL

Il match deve ancora iniziare

Preston Brown USA vs Samuel Heredia COL

Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon USA vs Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Miyazaki (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno Qualificazione, cemento

CENTER COURT – ore 04:00
Yusuke Takahashi JPN vs Naoki Nakagawa JPN
ATP Miyazaki
Naoki Nakagawa
4
4
Yusuke Takahashi [7]
6
6
Vincitore: Takahashi
Mostra dettagli

Li Tu AUS vs Alec Deckers NED

ATP Miyazaki
Li Tu [1]
6
6
Alec Deckers
3
3
Vincitore: Tu
Mostra dettagli

Justin Boulais CAN vs Takaya Ishii JPN

ATP Miyazaki
Justin Boulais [3]
6
6
Takaya Ishii
0
0
Vincitore: Boulais
Mostra dettagli

Ryo Tabata JPN vs Tai Sach AUS

ATP Miyazaki
Ryo Tabata
5
7
4
Tai Sach [11]
7
6
6
Vincitore: Sach
Mostra dettagli



COURT 4 – ore 04:00
JiSung Nam KOR vs Takuya Kumasaka JPN

ATP Miyazaki
Takuya Kumasaka [4]
2
4
JiSung Nam
6
6
Vincitore: Nam
Mostra dettagli

Koki Matsuda JPN vs Axel Nefve USA

ATP Miyazaki
Axel Nefve
6
2
6
Koki Matsuda [10]
4
6
7
Vincitore: Matsuda
Mostra dettagli

Carl Emil Overbeck DEN vs Kokoro Isomura JPN

ATP Miyazaki
Carl Emil Overbeck [5]
0
6
1
Kokoro Isomura
0
3
0
Vincitore: Overbeck
Mostra dettagli



COURT 5 – ore 04:00
Yuta Kikuchi JPN vs Ryuki Matsuda JPN

ATP Miyazaki
Yuta Kikuchi
6
6
Ryuki Matsuda [9]
3
2
Vincitore: Kikuchi
Mostra dettagli

Yusuke Kusuhara JPN vs Tsung-Hao Huang TPE

ATP Miyazaki
Tsung-Hao Huang [6]
0
4
Yusuke Kusuhara
0
5
Vincitore: Kusuhara
Mostra dettagli

Masamichi Imamura JPN vs Taisei Ichikawa JPN

ATP Miyazaki
Taisei Ichikawa
3
7
5
Masamichi Imamura [8]
6
6
7
Vincitore: Imamura
Mostra dettagli



COURT 6 – ore 04:00
Hiroki Moriya JPN vs Karol Filar POL

ATP Miyazaki
Hiroki Moriya [2]
6
6
6
Karol Filar
0
7
4
Vincitore: Moriya
Mostra dettagli

Yuki Mochizuki JPN vs Shunsuke Nakagawa JPN

ATP Miyazaki
Shunsuke Nakagawa
2
5
Yuki Mochizuki [12]
6
7
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli






CHALLENGER Sao Leopoldo (🇧🇷 Brasile) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Quadra Central – ore 15:00
Carlos Maria Zarate ARG vs Gabriel Roveri Sidney BRA
Il match deve ancora iniziare

Joao Vitor Scramin Do Lago BRA vs Wilson Leite BRA

Il match deve ancora iniziare

Joao Vitor Goncalves Ceolin BRA vs Conner Huertas del Pino PER

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Zanellato BRA vs Jose Pereira BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 15:00
Joao Victor Couto Loureiro BRA vs Benjamin Torrealba CHI

Il match deve ancora iniziare

Daniel Antonio Nunez CHI vs Jefferson Wendler Filho BRA

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Santiago De La Fuente ARG vs Vicente Menezes Freda BRA

Il match deve ancora iniziare




Quadra 4 – ore 15:00
Johan Nikles SUI vs Johannes Ingildsen DEN
Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG vs Maximo Zeitune ARG

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Natan Rodrigues BRA

Il match deve ancora iniziare

Lucio Ratti ARG vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

