WTA 500 Charleston, WTA 250 Bogotà e WTA 125 Dubrovnik: I risultati completi con il dettaglio del Turno di Qualificazione e Finale (LIVE)
WTA 125 Dubrovnik – Finale – terra
🇪🇸 Lazaro Garcia – 🇺🇦 Kalinina (7) ore 16:00
WTA 500 Charleston – Turno Qualificazione – terra
Credit One Stadium – ore 17:00
Ayana Akli vs (8) Viktoriya Tomova Inizio 16:00
(2) Donna Vekic vs (10) Ekaterine Gorgodze
(3) Darja Vidmanova vs (11) Mary Stoiana
Althea Gibson – ore 17:00
(5) Polina Kudermetova vs Eva Vedder Inizio 16:00
(6) Elvina Kalieva vs Akasha Urhobo
(4) Yue Yuan vs (9) Kayla Day
WTA 250 Bogotà – Turno Qualificazione – terra
Cancha Central – ore 17:00
Katarina Zavatska vs (8) Selena Janicijevic Inizio 16:00
(3) Marina Bassols Ribera vs (9) Anastasia Tikhonova Non prima 18:00
(5) Irene Burillo vs (7) Caroline Werner Non prima 19:30
Cancha 2 – ore 17:00
(2) Ana Sofia Sánchez vs (11) Alisa Oktiabreva Inizio 16:00
Miriana Tona vs (12) Lia Karatancheva Non prima 18:00
(6) Jazmin Ortenzi vs Elina Avanesyan Non prima 19:30
