ATP 250 Marrakech, Bucharest e Houston: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Pellegrino si ritira nelle qualificazioni in Marocco. Skatov avanti dopo un’ora di gioco

29/03/2026 14:40 1 commento
Stefano Travaglia nella foto

Andrea Pellegrino si ferma subito nelle qualificazioni. Il 29enne di Bisceglie, numero 128 del ranking ATP e terza testa di serie del tabellone cadetto, è stato costretto al ritiro per un problema fisico durante il match contro il kazako Timofey Skatov, numero 195 del mondo.
L’azzurro ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 6-3 4-1 in favore del suo avversario, dopo poco più di un’ora di gioco. Una battuta d’arresto amara per Pellegrino, che non ha quindi potuto completare l’incontro e vede interrompersi subito il suo cammino nelle qualificazioni di Marrakech.

MAR ATP 250 Marrakech – 1° Turno Qualificazione – terra

Center Court – ore 12:00
Dusan Lajovic SRB vs Hugo Grenier FRA
ATP Marrakech
Dusan Lajovic [2]
6
6
Jakub Paul
1
4
Vincitore: Lajovic
Vincitore: Lajovic

Younes Lalami MAR vs Moez Echargui TUN

ATP Marrakech
Younes Lalami
4
6
Moez Echargui [6]
6
7
Vincitore: Echargui
Vincitore: Echargui

Amine Jamji MAR vs Rei Sakamoto JPN

ATP Marrakech
Amine Jamji
0
3
Rei Sakamoto [8]
0
4
Rei Sakamoto [8]
0
4



Court 2 – ore 12:00
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Lloyd Harris RSA

ATP Marrakech
Pierre-Hugues Herbert
4
3
Lloyd Harris [7]
6
6
Vincitore: Harris
Vincitore: Harris

Andrea Pellegrino ITA vs Timofey Skatov KAZ

ATP Marrakech
Andrea Pellegrino [3]
0
6
1
Timofey Skatov
0
3
4
Vincitore: Skatov
Vincitore: Skatov

Marco Trungelliti ARG vs Hynek Barton CZE

ATP Marrakech
Marco Trungelliti [1]
30
6
0
Hynek Barton
15
3
1
Mostra dettagli



Court 4 – ore 13:30
Ilya Ivashka BLR vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

ATP Marrakech
Ilya Ivashka
1
7
6
Nicolai Budkov Kjaer [5]
6
5
7
Vincitore: Budkov Kjaer
Mostra dettagli

Henrique Rocha POR vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare





ROU ATP 250 Bucharest – 1° Turno Qualificazione – terra

Central Court – ore 10:00
Stefan Horia Haita ROU vs Joel Schwaerzler AUT
Il match deve ancora iniziare

Gabriel Ghetu ROU vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Daniel Michalski POL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Daniel Merida ESP vs Saba Purtseladze GEO

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

George Loffhagen GBR vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Billy Harris GBR vs Alex Molcan SVK

Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng TPE vs Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 250 Houston – Turno Qualificazione – terra

Stadium Court – ore 18:00
Jack Pinnington Jones GBR vs Darwin Blanch USA
Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 18:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

Alex Bolt AUS vs Andres Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare

1 commento

mattia saracino 29-03-2026 12:19

Forza italiani.

