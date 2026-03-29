ATP 250 Marrakech, Bucharest e Houston: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo due azzurri (LIVE)
ATP 250 Marrakech – 1° Turno Qualificazione – terra
Center Court – ore 12:00
Dusan Lajovic vs Hugo Grenier
Younes Lalami vs Moez Echargui
Amine Jamji vs Rei Sakamoto
Court 2 – ore 12:00
Pierre-Hugues Herbert vs Lloyd Harris
Andrea Pellegrino vs Timofey Skatov
Marco Trungelliti vs Hynek Barton
Court 4 – ore 13:30
Ilya Ivashka vs Nicolai Budkov Kjaer
Henrique Rocha vs David Jorda Sanchis
ATP 250 Bucharest – 1° Turno Qualificazione – terra
Central Court – ore 10:00
Stefan Horia Haita vs Joel Schwaerzler
Gabriel Ghetu vs Jay Clarke
Nikoloz Basilashvili vs Daniel Michalski
Court 1 – ore 10:00
Daniel Merida vs Saba Purtseladze
Dimitar Kuzmanov vs Stefano Travaglia
George Loffhagen vs Jurij Rodionov
Court 2 – ore 10:00
Billy Harris vs Alex Molcan
Chun-Hsin Tseng vs Stefanos Sakellaridis
ATP 250 Houston – Turno Qualificazione – terra
Stadium Court – ore 18:00
Jack Pinnington Jones vs Darwin Blanch
Liam Draxl vs Alexis Galarneau
Court 3 – ore 18:00
Federico Agustin Gomez vs Clement Tabur
Alex Bolt vs Andres Andrade
TAG: Circuito ATP
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit