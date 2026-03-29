ATP 250 Marrakech, Bucharest e Houston: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo due azzurri (LIVE)

29/03/2026 09:40 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

MAR ATP 250 Marrakech – 1° Turno Qualificazione – terra

Center Court – ore 12:00
Dusan Lajovic SRB vs Hugo Grenier FRA
Il match deve ancora iniziare

Younes Lalami MAR vs Moez Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

Amine Jamji MAR vs Rei Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Lloyd Harris RSA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 13:30
Ilya Ivashka BLR vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare





ROU ATP 250 Bucharest – 1° Turno Qualificazione – terra

Central Court – ore 10:00
Stefan Horia Haita ROU vs Joel Schwaerzler AUT
Il match deve ancora iniziare

Gabriel Ghetu ROU vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Daniel Michalski POL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Daniel Merida ESP vs Saba Purtseladze GEO

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

George Loffhagen GBR vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Billy Harris GBR vs Alex Molcan SVK

Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng TPE vs Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 250 Houston – Turno Qualificazione – terra

Stadium Court – ore 18:00
Jack Pinnington Jones GBR vs Darwin Blanch USA
Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 18:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

Alex Bolt AUS vs Andres Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare

