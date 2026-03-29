Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

29/03/2026
Pablo Carreno Busta - Foto Alejandro Fumero
Pablo Carreno Busta - Foto Alejandro Fumero

CHALLENGER Naples (Italia 🇮🇹) – Finale, terra battuta

Campo D’Avalos – ore 15:30
Daniel Altmaier GER vs Hamad Medjedovic SRB
CHALLENGER Split (Croazia 🇭🇷) – Finale – terra battuta

Stadion Mila Moralic – ore 12:30
Mili Poljicak CRO vs Tom Gentzsch GER
CHALLENGER Alicante (Spagna 🇪🇸) – Finale, terra battuta

IVAN NAVARRO COURT – ore 12:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Pablo Llamas Ruiz ESP
CHALLENGER Sao Paulo 6 (Brasile 🇧🇷) – Finale, terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 23:00
Jaime Faria POR vs Roman Andres Burruchaga ARG
CHALLENGER Morelia (Messico 🇲🇽) – Finali, cemento

Estadio Tres Marias – ore 00:00
Borna Gojo CRO vs Juan Pablo Ficovich ARG
ATP Morelia
Borna Gojo [8]
7
6
Juan Pablo Ficovich
6
2
Vincitore: Gojo
Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

ATP Morelia
Diego Hidalgo / Patrik Trhac [1]
7
7
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
6
6
Vincitore: Hidalgo / Trhac
CHALLENGER Bucaramanga 2 (Colombia 🇨🇴) – Finali, terra battuta

Court Kia – ore 21:00
Guido Ivan Justo ARG vs Matias Soto CHI
ATP Bucaramanga
Guido Ivan Justo [1]
3
3
Matias Soto [2]
6
6
Vincitore: Soto
Juan Sebastian Gomez COL / Matias Soto CHI vs Vladyslav Orlov UKR / Adria Soriano Barrera COL

ATP Bucaramanga
Juan Sebastian Gomez / Matias Soto
6
6
Vladyslav Orlov / Adria Soriano Barrera [2]
2
4
Vincitore: Gomez / Soto
CHALLENGER Yokkaichi (Giappone 🇯🇵) – Finale, cemento

Centre Court – ore 05:00
Rio Noguchi JPN b. Yasutaka Uchiyama JPN 5-7 7-6 (5) 6-3

