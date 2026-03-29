Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 29 Marzo 2026

29/03/2026 09:02 1 commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

USA Masters 1000 Miami – hard
F Lehecka CZE – Sinner ITA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare



ROU ATP 250 Bucharest – terra
Q1 Kuzmanov BUL – Travaglia ITA 2 ° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



MAR ATP 250 Marrakech – terra
Q1 Pellegrino ITA – Skatov KAZ 2 ° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



MEX CH 75 San Luis Potosi – hard
Q1 AVILA MEX – Covato ITA 2 ° inc. ore 19:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 100 Menorca – terra
Q1 Arnaboldi ITA – Raquillet FRA 4 ° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Negritu GER – Martin Manzano ITA 2 ° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Paulson CZE – Pieri ITA 4 ° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Barletta – terra
Q1 Vasami ITA – Carboni ITA Inizio 10:00

ATP Barletta
Jacopo Vasami
0
1
Lorenzo Carboni [12]
0
1
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Q1 Moroni ITA – Dhamne IND 2 ° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Piraino ITA – Vernò ITA 3 ° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Karol SVK – Mazza ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Cretu ROU – Forti ITA Inizio 10:00

ATP Barletta
Cezar Cretu [3]
0
3
Francesco Forti
0
2
Mostra dettagli

Q1 Krumich CZE – Colasanto ITA 2 ° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Guerrieri ITA – Wessels GER 3 ° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Nagel FRA – Fellin ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Papagno ITA – Albot MDA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Ribecai ITA – Rottoli ITA 2 ° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Chazal FRA – Ferrari ITA 3 ° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Miami – hard
F Errani ITA/Paolini ITA – Siniakova CZE/Townsend USA ore 18:30

Il match deve ancora iniziare



COL WTA 250 Bogota – terra
TDQ Tona ITA – Karatancheva BUL ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Arnaldo (Guest) 29-03-2026 09:36

smandrappata di partitine (e una partitona) oggi, interesse per il derby NG Carboni Vasamì e Forti chiamato alla conferma dei recenti progressi

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