Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 29 Marzo 2026
Masters 1000 Miami – hard
F Lehecka – Sinner Non prima 21:00
ATP 250 Bucharest – terra
Q1 Kuzmanov – Travaglia 2 ° inc. ore 10:00
ATP 250 Marrakech – terra
Q1 Pellegrino – Skatov 2 ° inc. ore 12:00
CH 75 San Luis Potosi – hard
Q1 AVILA – Covato 2 ° inc. ore 19:00
CH 100 Menorca – terra
Q1 Arnaboldi – Raquillet 4 ° inc. ore 10:00
Q1 Negritu – Martin Manzano 2 ° inc. ore 10:00
Q1 Paulson – Pieri 4 ° inc. ore 10:00
CH 75 Barletta – terra
Q1 Vasami – Carboni Inizio 10:00
Q1 Moroni – Dhamne 2 ° inc. ore 10:00
Q1 Piraino – Vernò 3 ° inc. ore 10:00
Q1 Karol – Mazza Non prima 17:00
Q1 Cretu – Forti Inizio 10:00
Q1 Krumich – Colasanto 2 ° inc. ore 10:00
Q1 Guerrieri – Wessels 3 ° inc. ore 10:00
Q1 Nagel – Fellin Non prima 15:00
Q1 Papagno – Albot Inizio 10:00
Q1 Ribecai – Rottoli 2 ° inc. ore 10:00
Q1 Chazal – Ferrari 3 ° inc. ore 10:00
WTA 1000 Miami – hard
F Errani /Paolini – Siniakova /Townsend ore 18:30
WTA 250 Bogota – terra
TDQ Tona – Karatancheva ore 19:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
smandrappata di partitine (e una partitona) oggi, interesse per il derby NG Carboni Vasamì e Forti chiamato alla conferma dei recenti progressi