Challenger 75 San Luis Potosi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Stefano Napolitano
Challenger 75 San Luis Potosi – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth vs (WC) Alan Fernando Rubio Fierros
(PR) Nicolas Moreno De Alboran vs Qualifier
Robin Catry vs Beibit Zhukayev
Dan Martin vs (5) Marc-Andrea Huesler
(4) Juan Pablo Ficovich vs Mateus Alves
Qualifier vs Jake Delaney
Qualifier vs Rodrigo Pacheco Mendez
Andrew Fenty vs (6) Luka Pavlovic
(7) Stefan Kozlov vs (WC) Alan Magadan
Matias Soto vs Bor Artnak
Qualifier vs (WC) Rodrigo Alujas
Alex Hernandez vs (3) Nicolas Mejia
(8) Stefano Napolitano vs Facundo Mena
Max Wiskandt vs Patrick Zahraj
Corentin Denolly vs Qualifier
Qualifier vs (2) Tristan Schoolkate
Challenger 75 San Luis Potosi – Tabellone Qualificazione – hard
Vladyslav Orlov [1] 🇺🇦 vs Rafael De Alba 🇲🇽
Oswaldo Alejandro Reyes Tirado 🇲🇽 [WC] vs Mario Gonzalez Fernandez [8] 🇲🇽
Tibo Colson [2] 🇧🇪 [ALT] vs Alan Raul Sau Franco 🇲🇽 [WC]
Luis Antonio Avila 🇲🇽 [WC] vs Matteo Covato [10] 🇮🇹
Ivan Marrero Curbelo [3] 🇪🇸 vs Pranav Kumar 🇮🇳 [ALT]
Thijmen Loof 🇳🇱 [ALT] vs Samuel Alejandro Linde Palacios [12] 🇨🇴
Maxwell Mckenon [4] 🇺🇸 vs Federico Zeballos 🇧🇴 [ALT]
Preston Brown 🇺🇸 vs Samuel Heredia [11] 🇨🇴
Miguel Tobon [5] 🇨🇴 vs Patricio Alvarado 🇲🇽
Guillermo Tunas 🇦🇷 [ALT] vs Karl Poling [7] 🇺🇸
Alafia Ayeni [6] 🇺🇸 vs Alfonso Cosio Gonzalez 🇲🇽 [WC]
Gray Voelzke 🇺🇸 vs Guillaume Dalmasso [9] 🇫🇷
