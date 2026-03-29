Circuito Challenger

Challenger 75 San Luis Potosi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Stefano Napolitano

29/03/2026 08:51 3 commenti
Stefano Napolitano nella foto
MEX Challenger 75 San Luis Potosi – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth AUS vs (WC) Alan Fernando Rubio Fierros MEX
(PR) Nicolas Moreno De Alboran USA vs Qualifier
Robin Catry FRA vs Beibit Zhukayev KAZ
Dan Martin CAN vs (5) Marc-Andrea Huesler SUI

(4) Juan Pablo Ficovich ARG vs Mateus Alves BRA
Qualifier vs Jake Delaney AUS
Qualifier vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX
Andrew Fenty USA vs (6) Luka Pavlovic FRA

(7) Stefan Kozlov USA vs (WC) Alan Magadan MEX
Matias Soto CHI vs Bor Artnak SLO
Qualifier vs (WC) Rodrigo Alujas MEX
Alex Hernandez MEX vs (3) Nicolas Mejia COL

(8) Stefano Napolitano ITA vs Facundo Mena ARG
Max Wiskandt GER vs Patrick Zahraj GER
Corentin Denolly FRA vs Qualifier
Qualifier vs (2) Tristan Schoolkate AUS

MEX Challenger 75 San Luis Potosi – Tabellone Qualificazione – hard
Vladyslav Orlov [1] 🇺🇦 vs Rafael De Alba 🇲🇽
Oswaldo Alejandro Reyes Tirado 🇲🇽 [WC] vs Mario Gonzalez Fernandez [8] 🇲🇽

Tibo Colson [2] 🇧🇪 [ALT] vs Alan Raul Sau Franco 🇲🇽 [WC]
Luis Antonio Avila 🇲🇽 [WC] vs Matteo Covato [10] 🇮🇹

Ivan Marrero Curbelo [3] 🇪🇸 vs Pranav Kumar 🇮🇳 [ALT]
Thijmen Loof 🇳🇱 [ALT] vs Samuel Alejandro Linde Palacios [12] 🇨🇴

Maxwell Mckenon [4] 🇺🇸 vs Federico Zeballos 🇧🇴 [ALT]
Preston Brown 🇺🇸 vs Samuel Heredia [11] 🇨🇴

Miguel Tobon [5] 🇨🇴 vs Patricio Alvarado 🇲🇽
Guillermo Tunas 🇦🇷 [ALT] vs Karl Poling [7] 🇺🇸

Alafia Ayeni [6] 🇺🇸 vs Alfonso Cosio Gonzalez 🇲🇽 [WC]
Gray Voelzke 🇺🇸 vs Guillaume Dalmasso [9] 🇫🇷

3 commenti

akgul num.1 29-03-2026 10:22

Pacheco

Schoolkate

Duckworth
Mejia

Huesler
Ficovich
Soto
Napolitano

 3
miky85 29-03-2026 09:55

Duckworth

Mejia

Ficovich
Schoolkate

Zhukayev
Pacheco
Kozlov
Napolitano

 2
brizz 29-03-2026 09:38

pavlovic

mejia

duckworth
napolitano

huesler
ficovich
kozlov
schoolkate

 1
