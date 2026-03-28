Challenger 75 Sao Leopoldo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via
Challenger 75 Sao Leopoldo – Tabellone Principale – terra
(1) Tomas Barrios Vera vs Murkel Dellien
(Alt) Joao Eduardo Schiessl vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Lorenzo Joaquin Rodriguez
(WC) Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs (5) Gonzalo Bueno
(4) Alvaro Guillen Meza vs Qualifier
Qualifier vs Pedro Sakamoto
Qualifier vs Juan Pablo Varillas
Qualifier vs (7) Facundo Diaz Acosta
(8) Felipe Meligeni Alves vs (Alt) Joaquin Aguilar Cardozo
Juan Manuel La Serna vs Guido Ivan Justo
Gustavo Heide vs Pedro Boscardin Dias
Daniel Dutra da Silva vs (3) Juan Carlos Prado Angelo
(6) Lautaro Midon vs (WC) Bruno Fernandez
Nicolas Alvarez Varona vs Juan Bautista Torres
Gonzalo Villanueva vs (Alt) Valerio Aboian
Eduardo Ribeiro vs (WC) (2) Hugo Dellien
Challenger 75 Sao Leopoldo – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Luciano Emanuel Ambrogi vs (Alt) Valentin Basel
(Alt) Franco Ribero vs (12) Natan Rodrigues
(2) Johan Nikles vs (Alt) Johannes Ingildsen
(Alt) Joao Vitor Scramin Do Lago vs (11) Wilson Leite
(3) Lucio Ratti vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
(WC) Joao Vitor Goncalves Ceolin vs (9) Conner Huertas del Pino
(4) Carlos Maria Zarate vs (WC) Gabriel Roveri Sidney
(Alt) Joao Victor Couto Loureiro vs (8) Benjamin Torrealba
(5) Daniel Antonio Nunez vs (WC) Jefferson Wendler Filho
Thiago Cigarran vs (7) Maximo Zeitune
(6) Santiago De La Fuente vs (WC) Vicente Menezes Freda
(Alt) Nicolas Zanellato vs (10) Jose Pereira
TAG: Circuito Challenger
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