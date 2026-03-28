Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Sao Leopoldo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

28/03/2026 22:20 Nessun commento
Hugo Dellien nella foto
Hugo Dellien nella foto

BRA Challenger 75 Sao Leopoldo – Tabellone Principale – terra
(1) Tomas Barrios Vera CHI vs Murkel Dellien BOL
(Alt) Joao Eduardo Schiessl BRA vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG
(WC) Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs (5) Gonzalo Bueno PER

(4) Alvaro Guillen Meza ECU vs Qualifier
Qualifier vs Pedro Sakamoto BRA
Qualifier vs Juan Pablo Varillas PER
Qualifier vs (7) Facundo Diaz Acosta ARG

(8) Felipe Meligeni Alves BRA vs (Alt) Joaquin Aguilar Cardozo URU
Juan Manuel La Serna ARG vs Guido Ivan Justo ARG
Gustavo Heide BRA vs Pedro Boscardin Dias BRA
Daniel Dutra da Silva BRA vs (3) Juan Carlos Prado Angelo BOL

(6) Lautaro Midon ARG vs (WC) Bruno Fernandez BRA
Nicolas Alvarez Varona ESP vs Juan Bautista Torres ARG
Gonzalo Villanueva ARG vs (Alt) Valerio Aboian ARG
Eduardo Ribeiro BRA vs (WC) (2) Hugo Dellien BOL

BRA Challenger 75 Sao Leopoldo – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs (Alt) Valentin Basel ARG
(Alt) Franco Ribero ARG vs (12) Natan Rodrigues BRA

(2) Johan Nikles SUI vs (Alt) Johannes Ingildsen DEN
(Alt) Joao Vitor Scramin Do Lago BRA vs (11) Wilson Leite BRA

(3) Lucio Ratti ARG vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER
(WC) Joao Vitor Goncalves Ceolin BRA vs (9) Conner Huertas del Pino PER

(4) Carlos Maria Zarate ARG vs (WC) Gabriel Roveri Sidney BRA
(Alt) Joao Victor Couto Loureiro BRA vs (8) Benjamin Torrealba CHI

(5) Daniel Antonio Nunez CHI vs (WC) Jefferson Wendler Filho BRA
Thiago Cigarran ARG vs (7) Maximo Zeitune ARG

(6) Santiago De La Fuente ARG vs (WC) Vicente Menezes Freda BRA
(Alt) Nicolas Zanellato BRA vs (10) Jose Pereira BRA

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