WTA 250 Bogotà: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
WTA 250 Bogotà – Tabellone Principale – terra
(1) Marie Bouzkova vs Qualifier
Hanne Vandewinkel vs Sofia Costoulas
Qualifier vs Despina Papamichail
Darja Semenistaja vs (5) Ella Seidel
(3) Camila Osorio vs Caroline Dolehide
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Julia Riera
Robin Montgomery vs (6) Anna Blinkova
(8) Panna Udvardy vs (WC) Maria Torres Murcia
Elizabeth Mandlik vs (WC) Julieta Pareja
Carole Monnet vs Katarzyna Kawa
(WC) Valentina Mediorreal Arias vs (4) Tatjana Maria
(7) Francesca Jones vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Emiliana Arango vs Maria Lourdes Carle
Qualifier vs Varvara Lepchenko
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs (2) Jessica Bouzas Maneiro
