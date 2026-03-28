WTA 500 Charleston: Il Tabellone Principale. Elisabetta Cocciaretto già al secondo turno
WTA 500 Charleston – Tabellone Principale (parte alta) – terra
(1) Jessica Pegula vs Bye
Yulia Putintseva vs Lulu Sun
Mayar Sherif vs Peyton Stearns
Bye vs (14) Elisabetta Cocciaretto
(9) Leylah Fernandez vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Oleksandra Oliynykova
Eva Lys vs Katie Volynets
Bye vs (7) Diana Shnaider
(4) Iva Jovic vs Bye
Alycia Parks vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(WC) Bianca Andreescu vs Dalma Galfi
Bye vs (16) Sofia Kenin
(10) Maria Sakkari vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Paula Badosa
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Jennifer Brady
Bye vs (8) Anna Kalinskaya
WTA 500 Charleston – Tabellone Principale (parte bassa) – terra
(5) Madison Keys vs Bye
Ajla Tomljanovic vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Anna Bondar
Bye vs (11) Magdalena Frech
(13) Sara Bejlek vs Bye
Solana Sierra vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Anastasia Zakharova vs Dayana Yastremska
Bye vs (3) Belinda Bencic
(6) Elise Mertens vs Bye
Ashlyn Krueger vs Caty McNally
Magda Linette vs McCartney Kessler
Bye vs (12) Janice Tjen
(15) Hailey Baptiste vs Bye
(WC) Sloane Stephens vs Renata Zarazua
Shuai Zhang vs Yuliia Starodubtseva
Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova
