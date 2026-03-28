Challenger 100 Menorca: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sette azzurri al via tra Md e quali

Challenger 100 Menorca – Tabellone Principale – terra

(1) Valentin Royer vs Edas Butvilas

Qualifier vs Tiago Pereira

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Pol Martin Tiffon

Norbert Gombos vs (8) Ivan Gakhov

(4) Zdenek Kolar vs Qualifier

Fabrizio Andaloro vs Qualifier

Miguel Damas vs Abdullah Shelbayh

Daniel Rincon vs (6) Frederico Ferreira Silva

(7) Alejandro Moro Canas vs Franco Agamenone

Qualifier vs Calvin Hemery

Qualifier vs (Alt) Jonas Forejtek

(WC) Felipe Virgili vs (3) Roberto Carballes Baena

(5) Justin Engel vs Qualifier

Sandro Kopp vs (WC) Alejo Sanchez Quilez

Matteo Martineau vs (WC) Pedro Vives Marcos

(Alt) Raul Brancaccio vs (2) Sebastian Ofner

vs Ivan López Martos 🇪🇸 [WC]Cesar Bouchelaghem 🇫🇷 [ALT] vs Dali Blanch 🇺🇸 [7]

Denis Yevseyev 🇰🇿 [2] vs Sergio Martos Gornes 🇪🇸 [WC]

Joan Nadal 🇪🇸 [WC] vs Sergio Callejon Hernando 🇪🇸 [10]

Federico Arnaboldi 🇮🇹 [3] vs Leo Raquillet 🇫🇷

Andrew Paulson 🇨🇿 vs Samuele Pieri 🇮🇹 [9]

Iñaki Montes-De La Torre 🇪🇸 [4] vs Diego Augusto Barreto Sanchez 🇪🇸

Gerard Campana Lee 🇰🇷 vs Eero Vasa 🇫🇮 [8]

Alex Martinez 🇪🇸 [5] vs Izan Almazan Valiente 🇪🇸 [WC]

Alexander Donski 🇧🇬 vs Eric Vanshelboim 🇺🇦 [11]

Christoph Negritu 🇩🇪 [6] vs Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹

Yaroslav Demin 🇷🇺 vs Michael Vrbensky 🇨🇿 [12]

Centre Court – ore 10:00

Alex Martinez vs Izan Almazan Valiente

Diego Dedura vs Ivan López Martos

Denis Yevseyev vs Sergio Martos Gornes

Inaki Montes-De La Torre vs Diego Augusto Barreto Sanchez

Estrella Damm Court 2 – ore 10:00

Yaroslav Demin vs Michael Vrbensky

Cesar Bouchelaghem vs Dali Blanch

Joan Nadal vs Sergio Callejon Hernando

Federico Arnaboldi vs Leo Raquillet

JOMA Court 3 – ore 10:00

Alexander Donski vs Eric Vanshelboim

Christoph Negritu vs Juan Cruz Martin Manzano

Gerard Campana Lee vs Eero Vasa

Andrew Paulson vs Samuele Pieri