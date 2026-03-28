Challenger 100 Menorca: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sette azzurri al via tra Md e quali
Challenger 100 Menorca – Tabellone Principale – terra
(1) Valentin Royer vs Edas Butvilas
Qualifier vs Tiago Pereira
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Pol Martin Tiffon
Norbert Gombos vs (8) Ivan Gakhov
(4) Zdenek Kolar vs Qualifier
Fabrizio Andaloro vs Qualifier
Miguel Damas vs Abdullah Shelbayh
Daniel Rincon vs (6) Frederico Ferreira Silva
(7) Alejandro Moro Canas vs Franco Agamenone
Qualifier vs Calvin Hemery
Qualifier vs (Alt) Jonas Forejtek
(WC) Felipe Virgili vs (3) Roberto Carballes Baena
(5) Justin Engel vs Qualifier
Sandro Kopp vs (WC) Alejo Sanchez Quilez
Matteo Martineau vs (WC) Pedro Vives Marcos
(Alt) Raul Brancaccio vs (2) Sebastian Ofner
Challenger 100 Menorca – Tabellone Qualificazione – terra
Diego Dedura 🇩🇪 [1] vs Ivan López Martos 🇪🇸 [WC]
Cesar Bouchelaghem 🇫🇷 [ALT] vs Dali Blanch 🇺🇸 [7]
Denis Yevseyev 🇰🇿 [2] vs Sergio Martos Gornes 🇪🇸 [WC]
Joan Nadal 🇪🇸 [WC] vs Sergio Callejon Hernando 🇪🇸 [10]
Federico Arnaboldi 🇮🇹 [3] vs Leo Raquillet 🇫🇷
Andrew Paulson 🇨🇿 vs Samuele Pieri 🇮🇹 [9]
Iñaki Montes-De La Torre 🇪🇸 [4] vs Diego Augusto Barreto Sanchez 🇪🇸
Gerard Campana Lee 🇰🇷 vs Eero Vasa 🇫🇮 [8]
Alex Martinez 🇪🇸 [5] vs Izan Almazan Valiente 🇪🇸 [WC]
Alexander Donski 🇧🇬 vs Eric Vanshelboim 🇺🇦 [11]
Christoph Negritu 🇩🇪 [6] vs Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹
Yaroslav Demin 🇷🇺 vs Michael Vrbensky 🇨🇿 [12]
Centre Court – ore 10:00
Alex Martinez vs Izan Almazan Valiente
Diego Dedura vs Ivan López Martos
Denis Yevseyev vs Sergio Martos Gornes
Inaki Montes-De La Torre vs Diego Augusto Barreto Sanchez
Estrella Damm Court 2 – ore 10:00
Yaroslav Demin vs Michael Vrbensky
Cesar Bouchelaghem vs Dali Blanch
Joan Nadal vs Sergio Callejon Hernando
Federico Arnaboldi vs Leo Raquillet
JOMA Court 3 – ore 10:00
Alexander Donski vs Eric Vanshelboim
Christoph Negritu vs Juan Cruz Martin Manzano
Gerard Campana Lee vs Eero Vasa
Andrew Paulson vs Samuele Pieri
carballes
royer
kolar
ofner
gakhov
ferreira
moro
engel
Carballes
Royer
Shelbayh
Engel
Sanchez
Q
Moro
Ofner
OFNER
ROYER
KOLAR
CARBALLES
SANCHEZ
RINCON
MORO
ENGEL