Challenger 100 Menorca: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sette azzurri al via tra Md e quali

28/03/2026 22:21 3 commenti
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
ESP Challenger 100 Menorca – Tabellone Principale – terra
(1) Valentin Royer FRA vs Edas Butvilas LTU
Qualifier vs Tiago Pereira POR
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Pol Martin Tiffon ESP
Norbert Gombos SVK vs (8) Ivan Gakhov RUS

(4) Zdenek Kolar CZE vs Qualifier
Fabrizio Andaloro ITA vs Qualifier
Miguel Damas ESP vs Abdullah Shelbayh JOR
Daniel Rincon ESP vs (6) Frederico Ferreira Silva POR

(7) Alejandro Moro Canas ESP vs Franco Agamenone ITA
Qualifier vs Calvin Hemery FRA
Qualifier vs (Alt) Jonas Forejtek CZE
(WC) Felipe Virgili ITA vs (3) Roberto Carballes Baena ESP

(5) Justin Engel GER vs Qualifier
Sandro Kopp AUT vs (WC) Alejo Sanchez Quilez ESP
Matteo Martineau FRA vs (WC) Pedro Vives Marcos ESP
(Alt) Raul Brancaccio ITA vs (2) Sebastian Ofner AUT

ESP Challenger 100 Menorca – Tabellone Qualificazione – terra
Diego Dedura 🇩🇪 [1] vs Ivan López Martos 🇪🇸 [WC]
Cesar Bouchelaghem 🇫🇷 [ALT] vs Dali Blanch 🇺🇸 [7]

Denis Yevseyev 🇰🇿 [2] vs Sergio Martos Gornes 🇪🇸 [WC]
Joan Nadal 🇪🇸 [WC] vs Sergio Callejon Hernando 🇪🇸 [10]

Federico Arnaboldi 🇮🇹 [3] vs Leo Raquillet 🇫🇷
Andrew Paulson 🇨🇿 vs Samuele Pieri 🇮🇹 [9]

Iñaki Montes-De La Torre 🇪🇸 [4] vs Diego Augusto Barreto Sanchez 🇪🇸
Gerard Campana Lee 🇰🇷 vs Eero Vasa 🇫🇮 [8]

Alex Martinez 🇪🇸 [5] vs Izan Almazan Valiente 🇪🇸 [WC]
Alexander Donski 🇧🇬 vs Eric Vanshelboim 🇺🇦 [11]

Christoph Negritu 🇩🇪 [6] vs Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹
Yaroslav Demin 🇷🇺 vs Michael Vrbensky 🇨🇿 [12]

Centre Court – ore 10:00
Alex Martinez ESP vs Izan Almazan Valiente ESP
Diego Dedura GER vs Ivan López Martos ESP
Denis Yevseyev KAZ vs Sergio Martos Gornes ESP
Inaki Montes-De La Torre ESP vs Diego Augusto Barreto Sanchez ESP

Estrella Damm Court 2 – ore 10:00
Yaroslav Demin RUS vs Michael Vrbensky CZE
Cesar Bouchelaghem FRA vs Dali Blanch USA
Joan Nadal ESP vs Sergio Callejon Hernando ESP
Federico Arnaboldi ITA vs Leo Raquillet FRA

JOMA Court 3 – ore 10:00
Alexander Donski BUL vs Eric Vanshelboim UKR
Christoph Negritu GER vs Juan Cruz Martin Manzano ITA
Gerard Campana Lee KOR vs Eero Vasa FIN
Andrew Paulson CZE vs Samuele Pieri ITA

3 commenti

brizz 28-03-2026 22:56

carballes

royer

kolar
ofner

gakhov
ferreira
moro
engel

 3
miky85 28-03-2026 22:54

Carballes

Royer

Shelbayh
Engel

Sanchez
Q
Moro
Ofner

Dany 28-03-2026 22:49

OFNER

ROYER

KOLAR
CARBALLES

SANCHEZ
RINCON
MORO
ENGEL

